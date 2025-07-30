Для работников промышленности планируют ввести новую выплату

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В ЛДПР предложили ввести ежеквартальную выплату работникам промышленности
В ЛДПР предложили ввести ежеквартальную выплату работникам промышленности Фото:

ЛДПР и Экономический совет партии внесли в Госдуму законопроект, который предусматривает возврат части уплаченного НДФЛ россиянам, занятым в обрабатывающей промышленности. Об этом сообщили в пресс-службе думской фракции. Согласно инициативе, выплаты будут осуществляться ежеквартально через Пенсионный фонд и составят 7% от ранее уплаченного налога на доходы физических лиц.

«Мы предлагаем категориям граждан с доходами ниже определенного уровня, занятых в обрабатывающем секторе, возвращать часть в размере 7% (ежеквартальная выплата) от ранее уплаченного подоходного налога. То есть работодатель уплачивает стандартные 13%, а работник через Пенсионный фонд получает возврат 7%», — отметил председатель Экономического совета ЛДПР Константин Бабкин. Слова передает «Российская газета».

Как уточнили в ЛДПР, идея заключается в том, чтобы стимулировать занятость в производственной отрасли за счет финансовых преференций. Получатели выплаты — сотрудники предприятий обрабатывающей промышленности с доходами ниже установленного порога. Замруководителя фракции Станислав Наумов подчеркнул, что инициатива может вызвать общественный резонанс и стать одной из наиболее обсуждаемых за весь VIII созыв Госдумы.

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ЛДПР и Экономический совет партии внесли в Госдуму законопроект, который предусматривает возврат части уплаченного НДФЛ россиянам, занятым в обрабатывающей промышленности. Об этом сообщили в пресс-службе думской фракции. Согласно инициативе, выплаты будут осуществляться ежеквартально через Пенсионный фонд и составят 7% от ранее уплаченного налога на доходы физических лиц. «Мы предлагаем категориям граждан с доходами ниже определенного уровня, занятых в обрабатывающем секторе, возвращать часть в размере 7% (ежеквартальная выплата) от ранее уплаченного подоходного налога. То есть работодатель уплачивает стандартные 13%, а работник через Пенсионный фонд получает возврат 7%», — отметил председатель Экономического совета ЛДПР Константин Бабкин. Слова передает «Российская газета». Как уточнили в ЛДПР, идея заключается в том, чтобы стимулировать занятость в производственной отрасли за счет финансовых преференций. Получатели выплаты — сотрудники предприятий обрабатывающей промышленности с доходами ниже установленного порога. Замруководителя фракции Станислав Наумов подчеркнул, что инициатива может вызвать общественный резонанс и стать одной из наиболее обсуждаемых за весь VIII созыв Госдумы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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