Российские военные ударили по украинскому НПЗ, снабжающему боевиков на Донбассе

ВС РФ в ночь на 19 августа ударили по нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) на территории Украины, который обеспечивал поставки топлива Вооруженным силам Украины (ВСУ) на Донбассе. Об этом сообщает Минобороны России.
«Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по нефтеперерабатывающему заводу, снабжающему горючим группировки ВСУ на Донбассе», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале военного ведомства.
В Министерстве подчеркнули, что цель атаки была достигнута. Все объекты успешно уничтожены.
Ранее стало известно, что за прошедшие сутки российские средства ПВО ликвидировали 117 дронов ВСУ. Также было уничтожено 3 управляемые авиабомбы.
