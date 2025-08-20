Дмитрия Дюжева оштрафовали за уклонение от административного наказания

В суде Дюжеву назначили наказание в виде административного штрафа
В суде Дюжеву назначили наказание в виде административного штрафа

Московский городской суд признал актера Дмитрия Дюжева виновным в уклонении от исполнения ранее наложенного административного наказания. В результате ему назначен административный штраф в размере 10 тысяч рублей, сообщили правоохранители. Однако не уточняется, за что именно оштрафовали актера. 

«Постановлением мирового судьи судебного участка №183 района Очаково-Матвеевское города Москвы Дюжев Дмитрий Петрович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.25 КоАП РФ», — говорится в заявлении правоохранителей. Информация приводится в  telegram-канале «Суды общей юрисдикции города Москвы». 

Ранее, в июне 2024 года, сообщалось, что приставы разыскивают актера. Как писал telegram-канал «Звездач», Дюжев не оплатил счета за газ, электроэнергию и отопление на сумму в 23 тысячи 89 рублей 76 копеек. Также у актера нашли задолженность в более чем 21 тысячу рублей за услуги ЖКХ. Всего сумма его долга составляет около 44 тысяч рублей. Кроме того, в конце мая 2025 года в СМИ писали, что московский суд наложил штраф на актера Игоря Верника за несвоевременную оплату штрафа.

