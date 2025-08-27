Кипяток залил дворы в подмосковных Химках, есть пострадавший

Пострадавшему вызвана скорая помощь, заявил представитель экстренных служб
Пострадавшему вызвана скорая помощь, заявил представитель экстренных служб

При прорыве теплотрассы в Химках пострадал один человек. Информацию об этом сообщил представитель экстренных служб.

«В результате прорыва трубы горячего водоснабжения возле жилого многоэтажного дома номер 14 по улице Совхозная пострадал один человек», — заявил представитель. Его слова приводит РИА Новости. Отмечается, что пар поднимался до девятого этажа. Пострадавшему вызвана скорая помощь.

Ранее, 27 августа, в подмосковных Химках произошел прорыв теплотрассы. По словам очевидцев, на территории парка вблизи домов появились струи, напоминающие гейзеры. По информации администрации Химок, аварийные бригады «ТСК Мосэнерго» уже работают на месте.

