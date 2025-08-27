Росрыболовство готовит ответ рыбопромысловым судам Норвегии за санкции против РФ

Россия пригрозила ввести ответные ограничения для норвежских рыболовных судов, если Осло не отменит запрет на промысел в своей исключительной экономической зоне для двух российских компаний. Об этом сообщил пресс-служба Росрыболовства со ссылкой на заявление главы ведомства Ильи Шестакова.
«В случае, если норвежская сторона не пересмотрит позицию в течение месяца, Россия закроет свою исключительную экономическую зону для норвежских рыбопромысловых судов», — сказал Илья Шестаков, его слова передает ТАСС. В ведомстве уточнили, что после возможного введения ограничений распределение квот на вылов и организация рыболовства в открытых водах Баренцева и Норвежского морей будут осуществляться с учетом национальных интересов РФ.
Ранее, 29 июля, временному поверенному в делах Норвегии в Москве вручили ноту протеста из-за введенных Осло ограничений против российских рыболовных компаний. В Министерстве иностранных дел России заявили, что действия норвежских властей являются грубым нарушением двусторонних соглашений по рыболовству. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Норвегия присоединилась к антироссийским санкциям Евросоюза в сфере рыболовства под предлогом, который российская сторона считает необоснованным.
