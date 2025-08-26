Венгрия пригрозила прекратить поставки электроэнергии на Украину. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
В интервью венгерскому изданию Magyar Nemzet Сийярто подчеркнул, что Венгрия поставляет до 40% всего импортируемого Украиной электричества. Будапешт может пойти на такой шаг в ответ на действия украинских властей, однако не желает, чтобы простые украинцы, особенно дети, страдали из-за решений руководства страны. «Мы не хотим, чтобы в украинской квартире, где живут маленькие дети, не было отопления, потому что эти маленькие дети не могут отвечать за то, как ведет себя бывший актер», — заявил министр, имея в виду президента Украины Владимира Зеленского.
По словам Сийярто, обсуждение вопроса о прекращении экспорта электроэнергии возникло на фоне недавних событий, связанных с повреждением нефтепровода «Дружба». Венгрия считает, что украинские власти несут ответственность за удары по инфраструктуре, которая важна для энергетической безопасности самой Венгрии. Министр призвал руководство Украины «в следующий раз, когда они будут принимать решение о бомбардировке нефтепровода „Дружба“, помнить о том, что Венгрия прекращением поставок электроэнергии может создать для Украины такие трудности, которые стали бы катастрофичны».
