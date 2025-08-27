«Впервые слышу»: менеджер Сабурова прокомментировал новость об отмене концерта в Екатеринбурге

Менеджер Нурлана Сабурова Сергей Шаваров прокомментировал новость о том, что концерт комика в Екатеринбурге перенесли. Он заявил, что впервые слышит о переносе концерта и что выступления Сабурова пройдут согласно расписанию.
«Я не знаю об этом ничего. У нас тур расписан, и в Екатеринбурге все по плану, как и в городах-спутниках Свердловской области», — заявил Сергей Шаваров.
Напомним, что 27 августа организаторы концерта заявили, что выступление Сабурова переносится с октября 2025 года на февраль 2026. «Мы ценим, что без официального анонса вы уже приобрели большое количество билетов. К сожалению, по не зависящим от нас обстоятельствам провести концерт в октябре 2025 года не представляется возможным», — отметили организаторы.
Информацию о том, что концерт пройдет 23 октября, все еще можно найти на некоторых сайтах по продаже билетов. Однако на сайте площадки дата уже изменена на 3 февраля 2026 года.
При этом менеджер звезды заявил, что впервые слышит, что концерт должен был пройти в октябре. «О том, что в октябре в Екатеринбурге должен был пройти концерт — я слышу в первый раз. По концертам вся актуальная информация на сайте», — добавил Сергей Шаваров.
