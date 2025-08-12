Суд Боснии и Герцеговины после ходатайства изменил наказание для Додика

Додик выплатит штраф по своему уголовному делу, такое решение принял суд БиГ
В суде Боснии и Герцеговины (БиГ) приняли ходатайство защиты президента Сербии Милорада Додика по делу о его неподчинении Высокому представителю Кристиану Шмидту. Тюремный срок ему заменили штрафом. 

«Суд в соответствии с правовыми нормами вынес решение, которым после заявления прокуратуры БиГ было принято вышеупомянутое предложение защиты, а назначенное Милораду Додику наказание в виде тюремного заключения было заменено штрафом», — заявили в суде. Информацию передает издание РТСР. 

Центральная избирательная комиссия БиГ ранее лишила Милорада Додика, занимавшего пост президента Республики Сербской, мандата и постановила организовать досрочные выборы. Решение было принято после того, как 1 августа вступил в силу судебный вердикт, по которому Додик был осужден на один год и больше не имел права участвовать в политической деятельности на протяжении шести лет. Причина — отказ подчиниться распоряжениям Кристиана Шмидта — он может определять время и место проведения совместных заседаний органов власти БиГ, принимать временные решения в случае отсутствия согласия между сторонами и  снимать с должности любых официальных лиц. 

