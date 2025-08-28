Додик рассказал, когда посетит Москву и встретится с Путиным

Додик планирует встретится с Путиным в России
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Додик уже не в первые приедет в Москву
Додик уже не в первые приедет в Москву Фото:

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик в ближайшее время посетит Москву для переговоров с российскими политиками, а в октябре планирует вновь отправиться в Россию и встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом Додик сообщил СМИ.

«Я вскоре поеду в Москву, там проведу встречи с влиятельными людьми. Думаю, что где-то в октябре снова отправлюсь в Россию и смогу вновь встретиться с президентом России. А сейчас я поеду, чтобы побудить наших российских друзей к подготовке к Генеральной Ассамблее ООН, попрошу их разъяснить именно эту ситуацию и поддержать нас в стремлении провести референдум и обрести независимость», — заявил Додик РИА Новости.

Ранее Центральная избирательная комиссия Боснии и Герцеговины аннулировала мандат Милорада Додика и назначила досрочные выборы после приговора суда, который приговорил его к году тюрьмы и шестилетнему запрету на политическую деятельность за неподчинение Высокому представителю Кристиану Шмидту. Додик отказался признавать эти решения и продолжает исполнять свои обязанности, опираясь на поддержку России, которая ранее критиковала судебное преследование политика.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик в ближайшее время посетит Москву для переговоров с российскими политиками, а в октябре планирует вновь отправиться в Россию и встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом Додик сообщил СМИ. «Я вскоре поеду в Москву, там проведу встречи с влиятельными людьми. Думаю, что где-то в октябре снова отправлюсь в Россию и смогу вновь встретиться с президентом России. А сейчас я поеду, чтобы побудить наших российских друзей к подготовке к Генеральной Ассамблее ООН, попрошу их разъяснить именно эту ситуацию и поддержать нас в стремлении провести референдум и обрести независимость», — заявил Додик РИА Новости. Ранее Центральная избирательная комиссия Боснии и Герцеговины аннулировала мандат Милорада Додика и назначила досрочные выборы после приговора суда, который приговорил его к году тюрьмы и шестилетнему запрету на политическую деятельность за неподчинение Высокому представителю Кристиану Шмидту. Додик отказался признавать эти решения и продолжает исполнять свои обязанности, опираясь на поддержку России, которая ранее критиковала судебное преследование политика.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...