Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия новой краевой больницы в Петропавловске-Камчатском. Мероприятие прошло в формате видеоконференцсвязи (ВКС).
Как передает корреспондент РИА Новости, участие в ВКС прошло из филиала национального центра «Россия» во Владивостоке. Новая краевая больница в Петропавловске-Камчатском рассчитана на 175 койко-мест. Учреждение оборудовано современной техникой и способно оказывать широкий спектр медицинских услуг, включая высокотехнологичную помощь.
В рамках рабочей поездки во Владивосток Владимир Путин открыл новый филиал Национального центра «Россия». Экспозиционные площади центра рассчитаны на одновременное пребывание до 500 человек, а сам объект стал первым пунктом программы главы государства на Восточном экономическом форуме.
