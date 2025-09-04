Путин по ВКС открыл краевую больницу на Камчатке

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новая краевая больница в Петропавловске-Камчатском рассчитана на 175 койко-мест
Новая краевая больница в Петропавловске-Камчатском рассчитана на 175 койко-мест Фото:
новость из сюжета
Восточный экономический форум — 2025

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия новой краевой больницы в Петропавловске-Камчатском. Мероприятие прошло в формате видеоконференцсвязи (ВКС).

Как передает корреспондент РИА Новости, участие в ВКС прошло из филиала национального центра «Россия» во Владивостоке. Новая краевая больница в Петропавловске-Камчатском рассчитана на 175 койко-мест. Учреждение оборудовано современной техникой и способно оказывать широкий спектр медицинских услуг, включая высокотехнологичную помощь.

В рамках рабочей поездки во Владивосток Владимир Путин открыл новый филиал Национального центра «Россия». Экспозиционные площади центра рассчитаны на одновременное пребывание до 500 человек, а сам объект стал первым пунктом программы главы государства на Восточном экономическом форуме.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия новой краевой больницы в Петропавловске-Камчатском. Мероприятие прошло в формате видеоконференцсвязи (ВКС). Как передает корреспондент РИА Новости, участие в ВКС прошло из филиала национального центра «Россия» во Владивостоке. Новая краевая больница в Петропавловске-Камчатском рассчитана на 175 койко-мест. Учреждение оборудовано современной техникой и способно оказывать широкий спектр медицинских услуг, включая высокотехнологичную помощь. В рамках рабочей поездки во Владивосток Владимир Путин открыл новый филиал Национального центра «Россия». Экспозиционные площади центра рассчитаны на одновременное пребывание до 500 человек, а сам объект стал первым пунктом программы главы государства на Восточном экономическом форуме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...