Экс-глава Иванова навыписывал себе премий на три миллиона рублей

Суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с экс-главы Иванова Владимира Шарыпова более трех миллионов рублей, которые были признаны необоснованным обогащением. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
«Прокурор Ивановской области обратился в суд с иском о взыскании с бывшего главы областного центра неосновательного обогащения в пользу муниципального образования. Суд требования прокурора удовлетворил», — рассказали в пресс-службе ТАСС. Решение уже вступило в законную силу.
Шарыпов, занимая пост главы города Иванова с 2016 по 2024 год, самостоятельно принимал решения о начислении себе дополнительных стимулирующих выплат. Общая сумма подобных премий превысила три миллиона рублей. Фактическое исполнение судебного решения находится на особом контроле прокуратуры.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.