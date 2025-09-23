Экс-глава Иванова навыписывал себе премий на три миллиона рублей

Шарыпов самостоятельно принимал решения о начислении себе дополнительных выплат
Шарыпов самостоятельно принимал решения о начислении себе дополнительных выплат Фото:

Суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с экс-главы Иванова Владимира Шарыпова более трех миллионов рублей, которые были признаны необоснованным обогащением. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

«Прокурор Ивановской области обратился в суд с иском о взыскании с бывшего главы областного центра неосновательного обогащения в пользу муниципального образования. Суд требования прокурора удовлетворил», — рассказали в пресс-службе ТАСС. Решение уже вступило в законную силу.

Шарыпов, занимая пост главы города Иванова с 2016 по 2024 год, самостоятельно принимал решения о начислении себе дополнительных стимулирующих выплат. Общая сумма подобных премий превысила три миллиона рублей. Фактическое исполнение судебного решения находится на особом контроле прокуратуры.

