В Британии бездоказательно обвинили Россию в атаке на компанию Jaguar Land Rover

Британская газета Telegraph обвинила Россию в причастности к масштабной кибератаке на автомобильного гиганта Jaguar Land Rover, из-за которой производство компании было остановлено более чем на месяц. Об этом сообщает само издание в своей публикации. В материале утверждается, что атака якобы была организована с территории России, однако никаких подтверждающих данных, а также ссылок на компетентные источники не приводится.
«По данным Telegraph, возможность того, что РФ стоит за атакой, стала одной из версий расследования», — сказано в материале. Он опубликован на сайте издания.
По информации Telegraph, произошедшая кибератака привела к значительным финансовым потерям для компании и поставила под угрозу сохранение 200 тысяч рабочих мест. Предположения о причастности к инциденту иностранного государства основаны, в частности, на широкомасштабности последствий атаки и серьезном влиянии на бизнес-среду.
Ранее массированной кибератаке подверглись сервисы Google. Мошенники рассылают сообщения, которые выглядели как письма от техподдержки компании. В этих сообщениях пользователей просили «решить проблему с аккаунтом». Представитель Google сообщал, что компания сразу же начала блокировку аккаунтов, которые мошенники использовали в своих схемах, передает 360.ru.
