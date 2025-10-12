В Британии бездоказательно обвинили Россию в атаке на компанию Jaguar Land Rover

Газета Telegraph не приводит никаких подтверждений, что атака была совершена из РФ
Газета Telegraph не приводит никаких подтверждений, что атака была совершена из РФ Фото:

Британская газета Telegraph обвинила Россию в причастности к масштабной кибератаке на автомобильного гиганта Jaguar Land Rover, из-за которой производство компании было остановлено более чем на месяц. Об этом сообщает само издание в своей публикации. В материале утверждается, что атака якобы была организована с территории России, однако никаких подтверждающих данных, а также ссылок на компетентные источники не приводится.

«По данным Telegraph, возможность того, что РФ стоит за атакой, стала одной из версий расследования», — сказано в материале. Он опубликован на сайте издания.

По информации Telegraph, произошедшая кибератака привела к значительным финансовым потерям для компании и поставила под угрозу сохранение 200 тысяч рабочих мест. Предположения о причастности к инциденту иностранного государства основаны, в частности, на широкомасштабности последствий атаки и серьезном влиянии на бизнес-среду.

Ранее массированной кибератаке подверглись сервисы Google. Мошенники рассылают сообщения, которые выглядели как письма от техподдержки компании. В этих сообщениях пользователей просили «решить проблему с аккаунтом». Представитель Google сообщал, что компания сразу же начала блокировку аккаунтов, которые мошенники использовали в своих схемах, передает 360.ru.

