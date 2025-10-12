ВС РФ нанесли удар по стратегическим объектам ВСУ

новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские вооруженные силы (ВС РФ) нанесли удары по объектам топливно-энергетической инфраструктуры на территории Украины, которые поддерживали функционирование украинского военно-промышленного комплекса (ВПК). Об этом сообщило Минобороны.

«Нанесено поражение объектам топливно-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 137 районах», — сообщили представители ведомства. Там уточнили, что удары были нанесены с использованием оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, а также ракетных войск и артиллерии.

ВС РФ продолжают планомерное продвижение в зоне проведения специальной военной операции, освобождая населенные пункты и приближая достижение целей, поставленных президентом страны Владимиром Путиным. Так российская армия зашла на восточные окраины города Константиновка, чем прорывала оборону ВСУ.

