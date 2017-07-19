18:33 19 июля 2017 0

Будущее города теперь определяется развитием канализации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Серове срывается ввод в эксплуатацию очистных сооружений. Фирма, которая их строит, аффилирована с городской администрацией и получает все подряды по социальным объектам. Заказчик — управление капитального строительства города — спокоен и объясняет происходящее предвыборными баталиями.

Очистные в Серове строятся с 2013 года — до этого времени бытовые стоки очищались механическим способом и потом сбрасывались в реку. Технология применялась несколько десятков лет и морально устарела. Общая сумма строительства— около 400 млн рублей, большая ее часть выделена из бюджета Свердловской области. По проекту реконструкции очистных сооружений, все старое оборудование будет заменено, а стоки будут проходить биологическую очистку, при этом хлор для обеззараживания применяться не будет вообще. Судя по тексту госконтракта, в декабре 2017 года очистные должны быть введены в эксплуатацию.

Очистные в Серове устарели как морально, так и физически, но их реконструкция никак не может закончиться Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

С начала лета в администрации города стали замечать, что сроки могут быть не выдержаны — на очистных никто не работал. «Неделю назад было всего шесть рабочих, сейчас человек двадцать», — говорит один из чиновников администрации города. «Там работает 17 человек», — уточняет глава управления капитального строительства (УКС) Серова Ольга Нелюбина — эта муниципальная контора выступает в качестве заказчика объекта.

По данным источников в городе, сроки ввода в эксплуатацию срывает стройкомпания: «Проблем с финансированием работ со стороны бюджета нет, но непунктуальна сама организация. По условиям госконтракта сначала необходимо закупить оборудование, а уж потом выставлять счета бюджету на оплату. Сейчас закупаются технологическое оборудование и материалы для производства работ. На это нужны оборотные средства, которых у компании, судя по всему, нет».

Ранее в комментарии серовской газете «Глобус» руководитель Управления капитального строительства Ольга Нелюбина заявила, что работы на очистных сооружениях ведутся с отставанием от утвержденного графика из-за закупки оборудования и материалов.

Во вторник, 18 июля, в разговоре с «URA.RU» Ольга Сергеевна полностью опровергла информацию о том, что сроки строительства очистных не выдерживаются.

Глава Серова Елена Бердникова, как уверяют, ничего не может сделать с компанией из Екатеринбурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Не знаю я, откуда вам известно про задержку. Я такого точно не говорила. У нас даже никакой претензионной работы не ведется, и с нашей стороны, как заказчика, никаких претензий к компании нет», — говорит она. В феврале 2017 года глава города Елена Бердникова заявляла, что в 2017-м, при всем имеющемся желании, не удастся реализовать проект строительства биологической очистки. Однако, по ее словам, это не означает, что не будет предпринята попытка запуска той части объекта, которая уже построена.

Сейчас на площадке, по сути, переделывают то, что было сделано еще год назад — бетонируют один из отстойников. Около года назад депутату облдумы Сергею Семеновых стало известно, что на дно очистных укладывают бетон не той марки, которая предусмотрена проектом. Он направил запросы губернатору и в прокуратуру. Тогда директор компании-подрядчика по возведению очистных Гагик Шахбазян заявил, что его подвел поставщик, отправив ему бетон не того качества, который заказывался. Сейчас Шахбазян исправляет сделанное ранее. Как уверяют в городе, проблема была не в неправильном бетоне, а в неправильном монтаже.

Очистные в городе строит компания «Ек-Строй». В Серове ее называют екатеринбургской, хотя на самом деле ее директор и владелец Гагик Шахбазян в 2010 году работал в Серове и возглавлял компанию «Серовбетон». С 2007 года компания является постоянным победителем на муниципальных конкурсах и тендерах, гарантированно забирает контракты на строительство социально значимых объектов. Шахбазян строил Храм во имя Преображения Господня, серовскую мечеть, реконструировал водонапорную башню, многоквартирные дома для метзаводчан, ФОК, детсад на Маяковского. В перечне работ — ремонты во Дворце культуры металлургов, в цехах Надеждинского металлургического завода. Самый крупный заказ от горадминистрации у компании как раз на реконструкцию очистных сооружений — за работы «Ек-Строй» получит 396 млн рублей.

Источники в городе отмечают, что, скорее всего, в 2017 году очистные сданы не будут, но фирма от этого особенно не пострадает — она близка к не только к администрации города, но и к градообразующему предприятию.

«За „Ек-Строй“ стоит бывший директор завода Алексей Шрейдер», — уверяют источники в городе. Они обращают внимание на то, что приход Шрейдера на завод примерно совпал по времени, когда начала работать фирма, а расцвет совпал с избранием главой города бывшего экономиста метзавода Елены Бердниковой.

Аффилирован «Ек-Строй» и с нынешней городской властью, уверяют источники. «Главе города они бесплатно отремонтировали квартиру. А бывший директор Управления капстроя города Андрей Рогозин после ухода со своего поста, который занимал около десяти лет, ушел туда на работу, — говорят в городе. «Мы не оперируем слухами, только фактами, поэтому не могу сказать, ремонтировала ли «Ек-Строй» квартиру главе города», — раздраженно отвечает пресс-секретарь администрации Серова Вера Теляшова.

У уральской компании есть одна особенность — она не работает зимой: бережет рабочих из южной страны Фото: Александр Елизаров © URA.RU

«Я не могу точно сказать, был или нет аффилирован с компанией бывший директор УКС Рогозин или нет во времена работы на муниципалитет. Но совершенно точно, что, проработав много лет на одном месте, на хорошем месте, вряд ли захочешь уйти представителем просто в фирму, которая просто работает в городе», — отмечает бывший депутат гордумы Александр Столбов.

По данным «URA.RU», сейчас все рабочие «Ек-Строя» работают на коммерческом объекте — реконструкции парка вокруг Дворца культуры металлургов (ДКМ). Учредителем ООО «ДКМ» является Алексей Шрейдер. Второй большой фронт работ — достройка дома по программе ветхого и аварийного жилья. «Да, действительно, там много людей сейчас работает, на достройке дома, но это рабочие не той квалификации, которая нужна при строительстве очистных», — уверяет Нелюбина.

В городе отмечают, что у «Ек-Строй» нет проблем с качеством работ, однако на несоблюдении сроков она попадается регулярно. «Взять тот же дом для переселенцев из бараков. Там стройка должна быть закончена еще в марте, однако доделают его, дай бог, к октябрю», — говорят строители, наблюдающие за ходом работ. «Нет никаких отставаний и с домом, с чего вы взяли? Там закончены общестроительные работы, мы выходим в Госархнадзор за согласованием ввода в эксплуатацию, а на объекте сейчас работают отделочники», — заверяет Нелюбина.

Однако в городе это мало кого волнует. В сентябре в Серове будут перевыборы в городскую думу. Сейчас ее контролируют в основном выходцы с метзавода.

«Их главная задача — сохраниться еще на один срок, а вот что там будет с очистными, с отопительным сезоном — их не волнует», — с горечью говорит житель города Алексей Иванов.

Как ни странно, но и официальные власти тоже считают, что во всем виноваты выборы. «Вся история с очистными началась перед выборами, есть тут некоторые, мутят воду, у них заканчивается срок аренды на очистные, вот они и беспокоятся», — туманно обозначила недоброжелателей новых очистных Ольга Нелюбина.