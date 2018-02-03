Новой целью Пумпянского должны быть Козицын и Алтушкин

18:54 03 февраля 2018 4

Одна твердая составляющая успеха у Пумпянского уже есть — губернатор. Осталось заполучить влиятельнейших коллег Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловская деловая элита прожила вечер пятницы за первым в 2018 году статусным деловым мероприятием. Несколько сотен бизнесменов и чиновников во главе с губернатором Евгением Куйвашевым приняли участие в отчетно-выборной конференции Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП), прошедшей в пятницу, 2 февраля, в Ельцин Центре.

Порядка 300 человек засвидетельствовали триумф Пумпянского — переизбрание на должность президента СОСПП Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Смена площадки — первое, что порадовало участников собрания, которые в прошлом году «были вынуждены мерзнуть» в Уральском музее архитектуры и дизайна УрГАХА. Внутри бизнесмены и чиновники активно общались и делились наболевшим. Тему недавно опубликованного Минфином США списка российских олигархов и представителей администрации президента поднимали с иронией. «Ваш не попал? Я вас не знаю», — подшучивал топ одного промпредприятия над коллегой.

Но и серьезных тем тоже было не избежать. «Сегодня Ольховика [Евгения, директора ГК „Ренова“, арестованного в 2016 году в связи с обвинением в даче взятки руководству республики Коми] вроде как переизберут в президиум, это ему какая-никакая поддержка, покажут, что не бросают своих», — уточнил нюансы повестки знакомый член СОСПП.

Губернатор Евгений Куйвашев с президентом СОСПП, главой «Трубной металлургической компании» Дмитрием Пумпянским и другими бизнесменами первым делом возложили букеты цветов к обелиску Ельцина и только потом прошли в большой зал культурного учреждения. Глава региона и хозяин вечера расположились в президиуме вместе с ректором УрФУ Виктором Кокшаровым, начальником свердловского филиала РЖД Алексеем Мироновым, главой уральского Сбербанка Валерием Черкашиным, управляющим директором ПНТЗ Алексеем Дроновым и известным телеведущим Максимом Путинцевым в роли конферансье-модератора.

Федеральная власть засвидетельствовала свое почтение сообществу бизнесменов пока в довольно скромных масштабах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Напротив них, на первом ряду, расположились бизнесмен и меценат Алексей Бобров, депутаты Госдумы Александр Петров, Андрей Ветлужских и Лев Ковпак, владелец «Сима-ленда» Андрей Симановский, бизнес-легенды Анатолий Сысоев и Давид Гайдт, глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб, свердловский ГФИ Данила Трубинов, управляющий директор НТМК Алексей Кушнарев, глава «Тагилбанка» Алексей Чеканов, мэр Нижнего Тагила Сергей Носов, а также члены свердловского кабмина первый вице-губернатор Алексей Орлов и его коллега Сергей Зырянов, вице-спикер Заксобрания Виктор Якимов, региональный министр промышленности Сергей Пересторонин. Позади них расположились еще порядка двух сотен человек.

Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб своим появлением на мероприятии в очередной раз породил интригу: в зал он зашел в компании своего первого зама Алексея Кожемяко и почему-то главы администрации Орджоникидзевского района Вячеслава Трапезникова. При этом последний сел за спиной сити-менеджера, а вот Кожемяко, считающийся основным кандидатом в преемники, оказался всего лишь на шестом ряду.

Представители делового сообщества и высшей школы выясняли друг у друга — кто виноват в «плохих кадрах» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Особняком держался новый министр экономики и бывший глава МУП «Водоканал» Александр Ковальчик. Уже после мероприятия я поинтересовался у него, нужно ли мероприятие для промышленников, куда ходит по сути только один из них. Тот с уверенностью сказал: «Да, безусловно, нужно», — но аргументировать свой ответ не успел, поскольку был «спасен от журналистов» гендиректором компании «ЛСР.Урал» Владимиром Крицким. Впрочем, 5 февраля Ковальчику придется отвечать на куда большее число вопросов СМИ — в Доме журналистов состоится его первая пресс-конференция.

С трибуны губернатор Евгений Куйвашев пообещал собравшимся продолжать «лоббировать интересы наших предприятий, совершенствовать промышленную политику, поддерживать крупный бизнес и помогать становлению малого, сокращать административные и ведомственные барьеры», но при этом выразил надежду на то, что «Союз промышленников и предпринимателей будет строить свою деятельность, исходя из интересов региона».

Интрига от Якоба и второго потенциального кандидата в преемники — Трапезникова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Живости мероприятию добавил и спор о кадрах, в котором Пумпянский интересовался причиной получения предприятиями «плохих кадров», Кокшаров упрекал оппонента в недостатке «тесного сотрудничества с предприятиями», а Ветлужских требовал прогнозов для правильного переобучения специалистов.

Развлекали гостей интерактивным голосованием — для участия в нем каждый получил на руки пульт, напоминающий небольшой калькулятор. Голосовали за приоритетные меры господдержки — большинство (54%) выбрало «налоговые льготы», за увеличение объема денежной массы для развития экономики РФ (56%), за необходимость всем союзом обсудить с губернатором «реализацию инфраструктурных проектов» (41%). Не исключено, что результаты этого голосования будут озвучены на XXVII съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, который состоится в Москве 9 февраля.

Самым веселым моментом собрания стало вручение наград. Дмитрий Пумпянский перепутал коробки и отдал знак «Почетный предприниматель», предназначавшийся Андрею Симановскому, его коллеге, управляющему директору Северского трубного завода Михаилу Зуеву. Ошибка обнаружилась быстро и пришлось переигрывать, меняя знаки и грамоты. Симановский спас положение афоризмом: «Как раз тот случай, когда красота замысла опережала течение мысли».

Общественное признание у Симановского уже есть. Признание профсообщества оказалось не менее важным Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Общественное признание я получил в 2016 году (премия „Человек года — 2016“). Сегодня это профессиональное признание — что может быть еще важнее. Здесь самые успешные бизнесмены области, и мне очень приятно получить эту награду из их рук», — поделился с «URA.RU» Симановский.

Финалом собрания стало голосование за президента СОСПП, которое по какой-то причине было уже не интерактивным. Единогласным поднятием рук члены союза выбрали Дмитрия Пумпянского уже на пятый срок. Когда он завершится, можно будет говорить о десятилетии лидерства Пумпянского в бизнес-сообществе региона.

И это важный вызов для Дмитрия Александровича: возглавляемый им Союз разительно отличается от аналогичных структур соседних регионов. Прежде всего тем, что в Свердловской области, помимо Пумпянского, есть еще несколько участников списка Forbes. И в отличие от Тюменской области, живут они не в Москве, а на Урале, активно работают здесь и влияют на общественное пространство.

Вот только при формальной поддержке СОСПП ни гендиректор УГМК Андрей Козицын, ни владелец РМК Игорь Алтушкин участниками мероприятий, активной работы Союза не являются. А без них признавать Союз структурой, репрезентативно представляющий уральский бизнес нельзя. Идея вовлечь их в работу СОСПП — адекватно амбициозная и масштабу личности Пумпянского, и как итог его десятилетней работы.