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Главные новости Свердловской области
23:01  07 февраля 2018 0

Депутаты гордумы Екатеринбурга сломали систему работы с чиновниками

В мэрии огрызаются, но вынуждены готовить отчет, каких не было последние 15 лет
Антон Ольшанников
© Служба новостей «URA.RU»
Заседание городской думы Екатеринбурга, якоб александр, ройзман евгений, киселев константин
Судя по ответной реакции в СМИ, Киселев (слева) сильно «насолил» администрации ЕкатеринбургаФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Заседание комиссии по местному самоуправлению екатеринбургской Думы в среду, 7 февраля, получило взрывной эффект. Собравшиеся было для обсуждения простых вопросов городского хозяйства депутаты и чиновники устроили демонстрацию силы, какого не видели три последних созыва.

План работы думской комиссии на эту среду был составлен еще в конце 2017 года — ни чиновники, ни депутаты не ожидали никакой особенной дискуссии. Изначально депутаты предполагали заслушать глав администраций Кировского, Ленинского, Верх-Исетского и Железнодорожного районов. Из-за отсутствия такой практики в плане указали лишь «заслушать информацию», не персонализировав чиновников. Последние этой лазейкой воспользовались и разговор с депутатами не проигнорировал только глава администрации Верх-Исетского района Екатеринбурга Сергей Нырков. Остальные главы прислали заместителей по экономике.

Комиссионное слушание отчета полиции по Екатеринбургу за 2015 год, шарапов анатолий, киселев константин
Анатолий Шарапов отметил, что депутаты сломали негативный тренд последних 15 лет
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Главным зачинщиком бурной дискуссии, к которой присоединились не только 14 членов комиссии, но и пять депутатов-слушателей, оказался Константин Киселев, считающийся лояльным областной власти. Народный избранник зацепился за предоставленную депутатам информацию о тратах на содержание райадминистраций.

«Тратим на районные администрации 600 млн рублей плюс содержание зданий — это значительные суммы и сопоставимы с теми, что сами администрации осваивают. Если в железнодорожном районе 40% тратится на содержание администрации, а только 60% — на район идет — это отрицательная эффективность. В Верх-Исетском районе эффективность чуть выше, но тоже есть вопросы: 83 муниципальных служащих и 54 — это обслуживающий их работу персонал (технички, сторожа, уборщики и т. д.). Кроме того, 27 млн рублей в Верх-Исетском районе тратят на уборку и прочее благоустройство и это при том, что 172 млн мэрия также тратит на уборку этого района — где логика?», — поделился депутат, выразив в ходе заседания сомнение в том, что заместители обладают всем объемом информации о жизни района.

О том, насколько некомфортной оказалась сегодняшняя дискуссия для администраций районов и мэрии стало понятно через несколько минут после заседания. Лояльный администрации Екатеринбурга информационный ресурс разразился гневным замечанием в адрес депутата-зачинщика.

Главы районных администраций проигнорировали приглашение депутатов, но не смогут проигнорировать поручение отчитаться
Фото: egd.ru

«Депутат Киселев сам не понимал, что хочет услышать и для чего инициировал эти отчеты, начал перебивать, не хотел выслушать доклады. В итоге, фактически сорвано заседание комиссии. Районным представителям не были заданы критерии нужной информации, задавались вопросы про туалеты в конкретных местах и так далее. Депутаты вынуждены были извиняться перед представителями районов, что зовут непонятно куда», — процитировало информагентство анонимного «возмущенного сотрудника мэрии, присутствовавшего на заседании» (предположительно заместителя главы горадминистрации Сергея Тушина, который вместе коллегой Андреем Корюковым поддерживал «младших по званию»).

Возмущение мэрии депутаты объяснили просто: инициированное Киселевым обсуждение ломает многолетнюю систему работы, в которой правила игры чаще диктовали чиновники, а не народные избранники. «Я в Думе три созыва, а информацию от глав районов мы заслушиваем впервые — раньше за них всегда замы или сама горадминистрация отчитывалась. Пусть начало выглядит несколько спонтанным, но, похоже, мы нашли новые формы для понимания системы работы города и отдельных его частей. Смысл всего этого в том, чтобы более детально понимать и лучше знать, что вообще происходит в городе. Ведь до сих пор мы были сильно отделены: районы могли позвать часть депутатов на объезд территории, а часть не пригласить просто, проигнорировать. И тут мы сами вызвали их на разговор», — объяснил глава комиссии гордумы по местному самоуправлению Анатолий Шарапов.

Заседание, тем не менее, показало и другие слабые стороны во взаимодействии чиновников. Например, плохую информированность заместителей о состоянии дел в районах. «Вопросы были вполне разумные и приземленные, несанкционированные свалки, парковки и торговля, садики, вывоз снега. Представители райадминистраций были готовы в лучшем случае на 50%. Так или иначе, теперь есть надежда на то, что будущая Дума будет работать по новой системе отчетности, будет твердая вертикаль и понимание районами, что за ними тщательно приглядывают», — поделился своим взглядом на случившееся депутат Олег Хабибуллин.

Корюков Андрей, тушин сергей, корюков андрей
Сергей Тушин (справа) и Андрей Корюков (слева) едва ли смогут защищать глав районов каждую комиссию
Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Ко всему прочему, депутаты смогли убедиться в отсутствии единых регламентов работы чиновников, от которых все эти годы никто не требовал отчетов. «Ленинский район, например, написал отчет о реализации своих полномочий четко и грамотно (район возглавляет экс-министр экономики Свердловской области Дмитрий Ноженко). А вот от Кировского и Железнодорожного районов письменно были просто отдельные фразы, которые подчеркивали внимание администрации к каким-то вопросам, но вообще никак не раскрывали их. Например, написали: „на территории района принимали участие в обеспечении весеннего и осеннего призывов молодежи в ряды вооруженных сил: закупили канцелярские товары“. Может это и нужно, но все-таки и более конкретные моменты хочется осветить», — пояснил депутат Александр Косинцев.

К следующему понедельнику, 12 февраля, районным администрациям будет разослан «унифицированный опросник» — чтобы отчеты чиновников по всем пунктам были конкретнее и поддавались сравнению. Результаты этого эксперимента появятся к 21 февраля, когда состоится очередное заедание комиссии по местному самоуправлению.

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