Депутаты гордумы Екатеринбурга сломали систему работы с чиновниками

23:01 07 февраля 2018 0

Судя по ответной реакции в СМИ, Киселев (слева) сильно «насолил» администрации Екатеринбурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Заседание комиссии по местному самоуправлению екатеринбургской Думы в среду, 7 февраля, получило взрывной эффект. Собравшиеся было для обсуждения простых вопросов городского хозяйства депутаты и чиновники устроили демонстрацию силы, какого не видели три последних созыва.

План работы думской комиссии на эту среду был составлен еще в конце 2017 года — ни чиновники, ни депутаты не ожидали никакой особенной дискуссии. Изначально депутаты предполагали заслушать глав администраций Кировского, Ленинского, Верх-Исетского и Железнодорожного районов. Из-за отсутствия такой практики в плане указали лишь «заслушать информацию», не персонализировав чиновников. Последние этой лазейкой воспользовались и разговор с депутатами не проигнорировал только глава администрации Верх-Исетского района Екатеринбурга Сергей Нырков. Остальные главы прислали заместителей по экономике.

Анатолий Шарапов отметил, что депутаты сломали негативный тренд последних 15 лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Главным зачинщиком бурной дискуссии, к которой присоединились не только 14 членов комиссии, но и пять депутатов-слушателей, оказался Константин Киселев, считающийся лояльным областной власти. Народный избранник зацепился за предоставленную депутатам информацию о тратах на содержание райадминистраций.

«Тратим на районные администрации 600 млн рублей плюс содержание зданий — это значительные суммы и сопоставимы с теми, что сами администрации осваивают. Если в железнодорожном районе 40% тратится на содержание администрации, а только 60% — на район идет — это отрицательная эффективность. В Верх-Исетском районе эффективность чуть выше, но тоже есть вопросы: 83 муниципальных служащих и 54 — это обслуживающий их работу персонал (технички, сторожа, уборщики и т. д.). Кроме того, 27 млн рублей в Верх-Исетском районе тратят на уборку и прочее благоустройство и это при том, что 172 млн мэрия также тратит на уборку этого района — где логика?», — поделился депутат, выразив в ходе заседания сомнение в том, что заместители обладают всем объемом информации о жизни района.

О том, насколько некомфортной оказалась сегодняшняя дискуссия для администраций районов и мэрии стало понятно через несколько минут после заседания. Лояльный администрации Екатеринбурга информационный ресурс разразился гневным замечанием в адрес депутата-зачинщика.

Главы районных администраций проигнорировали приглашение депутатов, но не смогут проигнорировать поручение отчитаться Фото: egd.ru

«Депутат Киселев сам не понимал, что хочет услышать и для чего инициировал эти отчеты, начал перебивать, не хотел выслушать доклады. В итоге, фактически сорвано заседание комиссии. Районным представителям не были заданы критерии нужной информации, задавались вопросы про туалеты в конкретных местах и так далее. Депутаты вынуждены были извиняться перед представителями районов, что зовут непонятно куда», — процитировало информагентство анонимного «возмущенного сотрудника мэрии, присутствовавшего на заседании» (предположительно заместителя главы горадминистрации Сергея Тушина, который вместе коллегой Андреем Корюковым поддерживал «младших по званию»).

Возмущение мэрии депутаты объяснили просто: инициированное Киселевым обсуждение ломает многолетнюю систему работы, в которой правила игры чаще диктовали чиновники, а не народные избранники. «Я в Думе три созыва, а информацию от глав районов мы заслушиваем впервые — раньше за них всегда замы или сама горадминистрация отчитывалась. Пусть начало выглядит несколько спонтанным, но, похоже, мы нашли новые формы для понимания системы работы города и отдельных его частей. Смысл всего этого в том, чтобы более детально понимать и лучше знать, что вообще происходит в городе. Ведь до сих пор мы были сильно отделены: районы могли позвать часть депутатов на объезд территории, а часть не пригласить просто, проигнорировать. И тут мы сами вызвали их на разговор», — объяснил глава комиссии гордумы по местному самоуправлению Анатолий Шарапов.

Заседание, тем не менее, показало и другие слабые стороны во взаимодействии чиновников. Например, плохую информированность заместителей о состоянии дел в районах. «Вопросы были вполне разумные и приземленные, несанкционированные свалки, парковки и торговля, садики, вывоз снега. Представители райадминистраций были готовы в лучшем случае на 50%. Так или иначе, теперь есть надежда на то, что будущая Дума будет работать по новой системе отчетности, будет твердая вертикаль и понимание районами, что за ними тщательно приглядывают», — поделился своим взглядом на случившееся депутат Олег Хабибуллин.

Сергей Тушин (справа) и Андрей Корюков (слева) едва ли смогут защищать глав районов каждую комиссию Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Ко всему прочему, депутаты смогли убедиться в отсутствии единых регламентов работы чиновников, от которых все эти годы никто не требовал отчетов. «Ленинский район, например, написал отчет о реализации своих полномочий четко и грамотно (район возглавляет экс-министр экономики Свердловской области Дмитрий Ноженко). А вот от Кировского и Железнодорожного районов письменно были просто отдельные фразы, которые подчеркивали внимание администрации к каким-то вопросам, но вообще никак не раскрывали их. Например, написали: „на территории района принимали участие в обеспечении весеннего и осеннего призывов молодежи в ряды вооруженных сил: закупили канцелярские товары“. Может это и нужно, но все-таки и более конкретные моменты хочется осветить», — пояснил депутат Александр Косинцев.

К следующему понедельнику, 12 февраля, районным администрациям будет разослан «унифицированный опросник» — чтобы отчеты чиновников по всем пунктам были конкретнее и поддавались сравнению. Результаты этого эксперимента появятся к 21 февраля, когда состоится очередное заедание комиссии по местному самоуправлению.