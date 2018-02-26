«Аэрофлот» постоянно в скандалах. И всегда виноват кто-то другой

21:10 26 февраля 2018 0

«Аэрофлот» в последнее время часто оказывается в центре различных казусов и скандалов Фото: Антон Белицкий © URA.RU

«Аэрофлот» последние две недели находится в эпицентре медиаконфликтов. И новые — не за горами. Всему виной — pr-политика национального авиаперевозчика, контролирующего значительную долю рынка.

В понедельник, 26 февраля, стало известно, что более полутора тысяч самолетов рейсов «Аэрофлота» 11 и 12 февраля приземлились с опозданием в столичном аэропорту Шереметьево из-за вынужденного ожидания в очереди на посадку. «Коммерсант» обнародовал тезисы письма гендиректора «Аэрофлота» Валерия Савельева к главе Росавиации Александру Нерадько и руководителю ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения» Игорю Моисеенко, в котором бизнесмен перекладывал вину за случившееся на авиадиспетчеров. Факт отправки письма «URA.RU» подтвердили в пресс-службе перевозчика.

Далеко не все пассажиры довольны сервисом «Аэрофлота» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ранее возмущение пассажиров вызвали новые правила провоза ручной клади, установленные компанией. С 15 февраля пассажиры обязаны на регистрации предъявлять все вещи, которые они хотят провезти в салоне. Отныне ручная кладь должна вписываться в габариты 55?40?20 сантиметров, а ее вес не должен превышать 10 килограммов для экономкласса или 15 килограммов для бизнес-класса.

При этом пассажиры приводили примеры иных авиакомпаний (как российских, так и зарубежных, как лоукостеров, так и премиальных перевозчиков), которые несколько лет назад ввели единый стандарт ручной клади на несколько сантиметров больше «аэрофлотовского». И именно на него ориентируются производители сумок, чья продукция с 15 февраля оказалась неподходящей под стандарты российской авиакомпании.

Этот скандал произошел на фоне обсуждения инцидента с участием главы Якутии Егора Борисова, его супруги и помощника губернатора Евгения Шигапова. Объективно известно лишь об инциденте в самолете, когда от Борисова до взлета потребовали привести в стандартное положение спинку кресла, на что супруга губернатора предоставила документы о проведенной сложной операции и попросила дать мужу отдохнуть, гарантируя, что в момент набора высоты все инструкции по безопасности будут выполнены.

В конфликте «Аэрофлота» и главы Якутии не все так однозначно Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Дальше версии расходятся: телеграм-каналы сообщают, что супругам запретили говорить на якутском, а основные федеральные СМИ со ссылкой на свои источники обвиняют в неадекватном поведении Евгения Шигапова, угрожавшего звонками руководству Росавиации. Случай с Егором Борисовым — первый, когда общественное мнение не стало тотально порицать чиновника: его сотрудники смогли оперативно разъяснить суть произошедшего и информация в пользу «Аэрофлота» уже не выглядела единственно достоверной.

Гендиректор аналитического центра PolitGeneration Ярослав Игнатовский увидел в этих событиях явные ошибки, допущенные перевозчиком: «Компания должна более широко и понятно разъяснять реализуемые ей меры. Ей следовало провести информационную кампанию в свою поддержку. Сейчас же мы наблюдаем волну негатива со стороны потребителей, пассажиров. Конкуренты могут этим пользоваться и проводить контркампании, дискредитирующие имидж «Аэрофлота».

Заместитель директора Центра политических технологий Алексей Макаркин в беседе с «URA.RU» указал на то, что все скандалы с участием «Аэрофлота» были успешно раскручены при помощи социальных сетей: «Мы видим разные истории с разной степенью воздействия на „Аэрофлот“. В одних случаях компании был нанесен ущерб, в других случаях, как, например, с главой Якутии, никакого урона не было». Он подчеркнул, что «казус с сумками [ручной кладью] буквально взорвал интернет».

По мнению члена комиссии при президенте РФ по развитию авиации общего назначения, бывшего летного директора «Внуковских авиалиний» Юрия Сытника, следующий всплеск негатива пойдет по «внутренней линии»:

«Я знаю, что многих пилотов там [в „Аэрофлоте“] раздражают условия труда, многих не устраивает заработная плата — в итоге специалисты, причем лучшие специалисты, уезжают работать за границу. Отток кадров — это очень острая проблема»,

— пояснил он «URA.RU».

По его словам, сейчас речь «вряд ли идет о простом совпадении»: «В каких-то случаях „Аэрофлот“ прав, в каких-то — не прав, однако мы видим, что скандалов, где он так или иначе задействован, становится все больше и больше. Это уже тенденция».

Между тем источник в «Аэрофлоте» заявил «URA.RU», что в компании «не наблюдают заказной атаки».

По мнению директора Института политической социологии Вячеслава Смирнова, зачастую «Аэрофлот» ведет себя «исключительно как робот». «Подчас они механически ссылаются на правила и инструкции. А вести диалог с роботом невозможно», — пояснил он «URA.RU», отметив, что часть вины «Аэрофлота» в многочисленных задержках рейсов все же есть.

Политконсультант Леонид Давыдов заявил «URA.RU», что «у «Аэрофлота» всегда кто-то виноват: «Если рейс задержали — виноват аэропорт или плохо работают диспетчеры, если самолет сломался — виноват производитель, но мы покупаем билеты у «Аэрофлота», и если кто-то третий виноват, то это проблемы компании, продавшей билеты». Он также отметил, что такое поведение перевозчика можно объяснить полным отсутствием конкуренции: «Они стали вести себя так после того, как не стало «Трансаэро». Ведь до этого виновато было оно. Вполне возможно, вслед за диспетчерами будет виноват S7. Ну, а что не так?»