В Киев внезапно приехал помощник Мерца

На Украину приехал вице-канцлер ФРГ Ларс Клингбайл
На Украину приехал вице-канцлер ФРГ Ларс Клингбайл Фото:

Вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль прибыл с необъявленным визитом в Киев, чтобы обсудить дальнейшие шаги по поддержке Украины. Об этом сообщило агентство DPA.

«В тесной координации с канцлером я намерен обсудить, как Германия может поддержать наилучшим образом Украину при возможном мирном процессе», — заявил Клингбайль журналистам по прибытии в украинскую столицу. Он подчеркнул, что для достижения долгосрочного мира необходимы «надежные гарантии безопасности». По словам вице-канцлера, Берлин действует в плотном взаимодействии с международными партнерами и готов взять на себя соответствующую ответственность.

В ходе визита Ларс Клингбайль планирует провести переговоры с представителями правительства Украины, членами Верховной рады, а также представителями гражданского общества. В рамках встреч стороны обсудят возможные форматы поддержки и условия, которые могут способствовать урегулированию ситуации и обеспечению стабильности в регионе.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц отмечал, что прогресс в установлении мира на Украине остается минимальным, а для достижения урегулирования потребуется значительное терпение. На днях в Киев также приезжал генсек НАТО Марк Рютте. 

