Какой силы будет магнитная буря 26 августа 2025: прогноз

Магнитосфера Земли может испытать серьезные колебания 26 августа — синоптики прогнозируют вероятность геомагнитных возмущений выше среднего. Метеочувствительным людям стоит быть внимательнее к своему самочувствию и принять необходимые меры заранее. Подробнее в материале URA.RU.
Солнечная активность в конце августа 2025
Последние дни отличаются умеренной солнечной активностью. По данным Лаборатории солнечной астрономии, за 25 августа 2025 года зафиксировано три солнечные вспышки класса C — наиболее заметной стала вспышка уровня C4.8, достигшая пика в 05:00 по московскому времени. Еще две вспышки произошли в 01:34 (C4.0) и в 05:35 (C4.3).
На момент последнего обновления данных (25 августа) магнитосфера Земли остается спокойной с показателем Kp-индекса равным 1.33, что соответствует нормальному состоянию. Солнечная активность продолжает находиться под пристальным наблюдением специалистов, поскольку даже относительно небольшие вспышки могут спровоцировать изменения в геомагнитном поле.
Индекс солнечной активности F10.7 сейчас составляет 155, что указывает на повышенную радиоактивность Солнца. Этот показатель — один из ключевых факторов, влияющих на формирование магнитных бурь в ближайшее время.
Прогноз магнитной бури 26 августа 2025
Согласно данным Лаборатории солнечной астрономии, 26 августа 2025 года вероятность магнитной бури составляет 36%. При этом вероятность геомагнитных возмущений оценивается в 40%, а вероятность сохранения спокойной магнитосферы — всего 24%.
Прогнозируемое значение геомагнитного индекса Kp на 26 августа колеблется в пределах 2-4, с пиковыми значениями в утренние часы. Максимальная геомагнитная активность ожидается в период с 00:00 до 09:00 по московскому времени, когда индекс Kp может достигнуть значения 4, что по шкале интенсивности соответствует «возбужденной магнитосфере» или «маленьким изменениям».
Прогнозные значения других важных индексов на 26 августа также говорят о возможных геомагнитных возмущениях: индекс Ap ожидается на уровне 8, а индекс F10.7 — 120. Специалисты отмечают, что хотя ожидаемые возмущения не относятся к категории сильных магнитных бурь, даже незначительные колебания геомагнитного поля могут оказывать влияние на самочувствие метеочувствительных людей и работу некоторых технических систем.
Что такое магнитные бури и как они классифицируются
Магнитные бури представляют собой периоды возбуждения магнитного поля Земли, вызванные взаимодействием с солнечным ветром. Продолжительность таких явлений варьируется от нескольких минут до нескольких дней.
Для оценки интенсивности магнитных бурь используется планетарный индекс Kp, который измеряется по шкале от 0 до 10:
- Kp 0-2 — изменения отсутствуют, магнитосфера спокойная
- Kp 3-4 — маленькие изменения, возбужденная магнитосфера
- Kp 5-6 — средние изменения, малая магнитная буря
- Kp 7-8 — ощутимые изменения, сильная магнитная буря
- Kp 9 — сильные изменения, очень сильная магнитная буря
- Kp 10 — колоссальные изменения, экстремально сильная буря
Прогнозируемые на 26 августа значения индекса Kp относятся к категории «маленьких изменений». Это не предполагает существенных нарушений в работе технических систем, однако может повлиять на самочувствие метеочувствительных людей.
Интересно отметить, что согласно долгосрочному прогнозу, более сильные геомагнитные возмущения ожидаются в конце августа. С 28 по 30 августа синоптики прогнозируют магнитную бурю, которая может продлиться три дня. Это достаточно продолжительный период, способный вызвать более серьезные эффекты в магнитосфере Земли.
Как снизить влияние магнитных бурь на организм
Даже относительно слабые геомагнитные возмущения, подобные прогнозируемым на 26 августа, могут вызвать обострение хронических заболеваний и ухудшение самочувствия у метеочувствительных людей. Для минимизации негативного воздействия рекомендуется:
- Скорректировать режим дня — обеспечить полноценный сон не менее 7-8 часов
- Ограничить физические и эмоциональные нагрузки в период максимальной геомагнитной активности (утренние часы 26 августа)
- Увеличить потребление воды и снизить количество кофеина
- По возможности провести больше времени на свежем воздухе, но избегать прямых солнечных лучей
- Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями следует иметь при себе необходимые препараты
