Ключевой МУП Екатеринбурга покинул символ новой власти. В чем дело?

«Спецавтобаза» — лакомый МУП для любой бизнес-группы — пока отчитывается о положительной динамике по собираемости. Тем интереснее причины отставки руководителя предприятия Фото: Александр Мамаев © URA.RU

статья из сюжета Новая власть в Екатеринбурге

Гендиректор «Спецавтобазы» — регионального оператора по работе с мусором в центральной части Свердловской области — Григорий Вихарев подал в отставку. Это муниципальное предприятие — самый лакомый актив «мусорной реформы» на территории Большого Урала. Вихарев уходит всего через две недели после совещания, посвященного ходу реформы, которое в Екатеринбурге провел генеральный прокурор России Юрий Чайка.

28-летний депутат думы Екатеринбурга Григорий Вихарев возглавил МУП «Спецавтобаза» в конце 2018 года, после смены мэра города. Занявший пост главы Александр Высокинский анонсировал «зачистку» областной столицы от коррупционеров, а Вихарев стал фигурой, иллюстрирующей взаимодействие мэрии и нового состава думы, также обещавшего сделать управление муниципальной собственностью более прозрачным. Во вторник Григорий Вихарев сообщил о своей отставке.

Отставка Григория Вихарева связана с изменившейся бизнес-моделью его группы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Отчитываясь о работе по реализации «мусорной реформы», «Спецавтобаза» сообщает, что к настоящему моменту оформлены договоры об обслуживании более чем с 15 тысячами юридических лиц, разработана система контроля выполняемых операторами работ по транспортированию и захоронению твердых бытовых отходов, расторгнуты договоры с неэффективными подрядчиками. Собираемость по начислениям уже в январе составила 44%, в мае превысила 50%.

Источник агентства говорит о наличии экономической причины для отставки. В конце апреля свердловское УФАС провело совещание, на котором региональные операторы (в Свердловской области их три) получили предписание снизить тариф.

Но если тагильскому оператору северной зоны — компании «Рифей» — было сказано снизить тариф на 16%, то «Спецавтобазе» была озвучена цифра 30%. Никакой официальной бумаги операторы пока не получили и знают обо всем лишь со слов сотрудника ведомства.

Уже 6 мая УФАС возбудило дело в отношении МУП «Спецавтобаза». По мнению антимонопольщиков, в расторговке контракта на перевоз мусора предприятие имело «намерение скрыть информацию о проводимых торгах с целью ограничить круг участников аукциона». В итоге «единственным победителем аукциона стало ООО «Транссервис», чьи цены на транспортировку отходов составляют 426,25 руб./куб.м, хотя средняя расчётная стоимость для тарифа другого оператора (ООО «Компания «Рифей») составляет 317,2 руб./куб.м».

Генпрокурор РФ Юрий Чайка дал понять, что надзорные органы наблюдают за «мусорной реформой» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вся серьезность происходящего подтвердилась 7 мая, когда замглавы свердловского УФАС Сергея Пузыревского озвучил ту же информацию на совещании Генпрокуратуры РФ, которое прошло в резиденции свердловского губернатора Евгения Куйвашева. Источник в обладминистрации уточнил «URA.RU»: изначально ожидалось, что информацию от УФАС продолжит заявление генпрокурора России Юрия Чайки. Однако, как сообщил впоследствии с места событий корреспондент «URA.RU», глава надзорного ведомства не стал комментировать выступление антимонопольщика.

«Мы работаем по тем тарифам, которые установлены РЭК, — объяснял тогда „URA.RU“ Григорий Вихарев. — Если кто-то и может оспаривать решение антимонопольного органа, то это тоже РЭК. Транспортная составляющая сейчас занимает больше 70% в структуре тарифа, и, вероятно, снижение здесь возможно. Контракты на перевозку ТКО были отторгованы еще предыдущим руководством „Спецавтобазы“, а у меня другой взгляд на ситуацию. Договоры истекают в июне этого года, после чего мы снова проведем конкурсы и все действия будут максимально прозрачными в тесном контакте с профильными органами муниципалитета и субъекта».

«Спецавтобаза — стратегический МУП, и администрация не намерена бросать его на произвол судьбы», — говорят в мэрии Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Собеседник агентства, знающий настроения в коммунальном бизнесе Екатеринбурга, утверждает, что соратники Вихарева были недовольны таким развитием событий. Он считает, что отставка может быть связана с нежеланием участвовать в неприбыльной истории. Тем более что второй проект этой же группы — эксперимент по реформированию системы школьного питания — также оказался убыточным, бизнесмены завершают его за свой счет.

Другой участник мусорного рынка не верит в недовольство Григория Вихарева и команды. «Тариф, который был разыгран „Спецавтобазой“ для единственного перевозчика, „Транссервиса“, изначально был завышенным. Такой жирный кусок, от которого вполне можно отрезать. Сейчас этот жир уберут, но даже на этом компания сможет хорошо зарабатывать, просто совсем уж сверхприбылей у нее не будет», — объяснил специалист.

С этим согласны и в мэрии, где понимают ответственность перед сообществом. «Спецавтобаза — стратегический МУП, и администрация не намерена бросать его на произвол судьбы. Один из возможных вариантов поддержки МУПа в случае, если он расторгнет контракт с Транссервисом, — обеспечение маттехчастью, сопоставимой с маттехчастью перевозчика, и перезаключение договоров с подрядчиками, с которыми сегодня работает „Транссервис“. Да, быстро этого не сделать, потребуется минимум полтора года, но мы будем работать в условиях, которые нам будут даны», — объяснил представитель руководства мэрии, пожелавший сохранить инкогнито.

По его словам, «Спецавтобаза» останется в зоне влияния товарищей Григория Вихарева — нынешняя врио пришла в компанию вместе с депутатом гордумы.

Источник агентства утверждает, что рокировка носит внутренний характер и связана с тем, что статус и личность Вихарева оказались слишком яркими для такого бизнеса, как «Спецавтобаза». «Предприятию предстоит сложная работа по выполнению поручения президента о приватизации муниципальной собственности. Она займет не менее двух лет, и проводить ее под суперпристальным вниманием прокуратуры и правоохранителей очень сложно, а наличие директора-депутата манит силовиков, как пчел на мед», — говорит представитель мэрии. Он настаивает на прочности существующего союза между администрацией города и думой.

Другой собеседник агентства считает, что отставка Григория Вихарева — это перераспределение ролей внутри устоявшейся бизнес-группы.