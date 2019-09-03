Шесть трендов свердловской политики в новом сезоне

Осень-2019 обещает быть горячей для всех политических акторов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Новый политический сезон в Свердловской области обещает быть более активным и интригующим, чем предыдущий. Конкурирующим друг с другом группировкам предстоит разделить оставшееся в екатеринбургской казне имущество и начать борьбу за областную казну. В отставку уйдут легендарные политики, а олигархи поставят власти новые условия, анонсирует политический обозреватель «URA.RU» Константин Джултаев.

Высокинский поспорит с думой из-за приватизации

Новый политический сезон не принесет примирения между думой Екатеринбурга и мэром Александром Высокинским. Турбулентность в отношениях между ними будет обусловлена экономическими противоречиями. Уральская столица готовится к приватизации таких потенциально прибыльных муниципальных активов как «Спецавтобаза», «Водоканал» и «Комбинат специализированного обслуживания». Главными претендентами на их приобретение станет группа авторитетных бизнесменов, которая уже показала свои интересы в думе Екатеринбурга.

У мэра Высокинского и спикера Володина разные взгляды на городскую экономику Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Эти же бизнесмены заинтересованы в пересмотре принципов землепользования. Ожидается, что они поднимут вопрос о введении в оборот участков, расположенных сегодня под убыточными промышленными предприятиями. В частности, Екатеринбург ждет массированная застройка промышленной зоны в Орджоникидзевском районе. Контролирующим гордуму предпринимателям этот проект сулит серьезную прибыль.

Александр Высокинский, в свою очередь, не спешит выполнять поставленные представителями думы условия и разрабатывает собственный план управления городским имуществом.

Свердловские олигархи потребуют новых преференций

Свердловский олигархи хотят чуть больше преференций, чем есть у них сейчас Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Схожие процессы будут происходить и на областном уровне. Несмотря на оптимистические отчеты власти, ситуация в региональной экономике становится все более напряженной. Свердловское управление ФНС уже предупредило депутатов Заксобрания о риске срыва исполнения областного бюджета из-за снижения темпов налоговых поступлений.

По данным «URA.RU», владельцы холдингов в неофициальных беседах уже обвинили в предстоящем кризисе представителей власти. Чиновники, по их мнению, должны более активно работать над созданием благоприятного инвестиционного климата в регионе. В ноябре на ежегодном Налоговом форуме промышленники скорее всего потребуют предоставления новых налоговых и прочих льгот, которые позволят им сохранить прибыль и обновить производственные мощности.

Если такие преференции представители крупного бизнеса не получат, они вполне смогут перевести разговор с властью в политическую плоскость.

Универсиада как образ светлого будущего

Позитивным трендом наступившей осени станет подготовка к проведению в Екатеринбурге Универсиады-2023. Губернаторская команда попробует объединить вокруг этого проекта все представленные в регионе политические и бизнес-группы. Проект действительно способен принести его участникам прибыль. Но основные решения о его реализации все-таки будут приниматься на федеральном уровне.

Война в Заксобрании и ослабление Бабушкиной

Во что выльются взаимоотношения Бабушкиной и Власова пока не знает никто Фото: Анна Майорова © URA.RU

В сентябре фактически стартует кампания по выборам депутатов Законодательного собрания области. Голосование состоится только через два года, но уже сегодня группа бизнесменов, взявших под контроль думу Екатеринбурга, готовит собственных кандидатов в каждом одномандатном округе. Ожидается, что они выставят оппонентов даже против уважаемых старожилов регионального парламента — Владимира Терешкова, Альберта Абзалова. Под угрозой и спикер Людмила Бабушкина. Группа представителей областной власти не видят ее председателем нового созыва областного парламента и готовы заменить Бабушикну действующим вице-спикером Владимиром Власовым.

Смена сенаторов

Одной из главных политических интриг станет возможность отставки в октябре 2019 года члена Совета Федерации РФ Эдуарда Росселя. Он уже давно исчез из медиаповестки. У представителей областной элиты сложилось впечатление, что губернаторская команда сторонится сенатора. Постепенно начинают распространяться слухи и о скором попадании в опалу другого свердловского сенатора Аркадия Чернецкого.

Слухи об отставке Росселя множатся с каждым днем Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Главным претендентом на роль сменщика Росселя является лидер свердловских единороссов, первый вице-спикер Заксобрания Виктор Шептий. В случае его ухода в Совет Федерации возобновится борьба за пост секретаря областного политсовета «ЕР». В ходе подготовки к прошедшей в январе 2019 года конференции у Шептия этот пост оспаривал гендиректор АО «НПО автоматики» Андрей Мисюра. На этот раз позиция лидера отделения «Единой России» вполне может достаться ему без боя.

Карьеры Куйвашева и Цуканова зависят от выборов в Москве

Ответы на два ключевых для свердловской политики вопроса — о перспективах губернатора Евгения Куйвашева и уральского полпреда Николая Цуканова — станут понятны 9 сентября, после подведения итогов выборов депутатов Мосгордумы.

Победа на выборах в Мосгордуму кандидатов, близких Собянину, покажет аппаратную силу чиновника и окажет существенную поддержку Евгению Куйвашеву (которого считают членом команды мэра Москвы). Потеря Собяниным квалифицированного большинства в Мосгордуме станет сигналом для противников губернатора. В частности, это будет поводом для возвращения в свердловскую политику главного оппонента главы региона Владимира Тунгусова.

Ослабление Собянина, в свою очередь, усилит позиции полпреда Николая Цуканова (которого традиционно относят к группе влияния председателя правительства РФ, лидера «Единой России» Дмитрия Медведева) и укажет на наличие его дальнейших кадровых перспектив. Ослабление же Медведева (например, вероятное разделение «Единой России» на несколько партий, смена председателя правительства и т. п.) усилит имеющиеся у Цуканова политические проблемы.