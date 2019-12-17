Пять главных провалов уральских бизнесменов

Задача спикеров — рассказать о главных ошибках своей бизнес-стратегии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Шесть уральских предпринимателей в Екатеринбурге откровенно рассказали о своих главных деловых неудачах. Бизнес-форум «Фэил найт», организованный региональным министерством инвестиций и развития и Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства, объединил в «Синара-центре» больше 400 человек: коммерсанты учили бизнесменов-новичков не бояться ошибок и находить выходы из запутанных ситуаций.

Главная проблема начинающих бизнесменов — незнание рынка, поделилась владелица сети клиник «Линлайн» Юлия Франгулова. Несколько лет назад предпринимательница решила открыть филиал в Европе, но не учла особенности иностранного рынка и потеряла деньги.

Роман Ташкинов призвал бизнесменов-новичков не торопиться Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

К подобным проблемам может привести и спешка, уверен Роман Ташкинов, открывший магазин фермерских продуктов «Фирма-Ферма». Он рассказал, что потерял миллионы рублей из-за своей торопливости и авантюрности. Например, он перевез свой магазин в элитный клубный дом «Тихвинъ» и напрасно потратился на аренду. «Научиться чему-то можно только на провалах. Люди собрались здесь, на „Фэил найт“, не чтобы учиться на наших ошибках, а чтобы не бояться совершать собственные», — объяснил «URA.RU» Ташкинов после выступления.

Точно рассчитать необходимый момент не получилось и у сооснователя ГК MOZGO Антона Писчикова. Он рассказал, как вложился в бизнес в декабре 2014 года накануне резкого подорожания доллара. Этот провал, по словам бизнесмена, заставил его выбраться из зоны комфорта и иначе взглянуть на вещи. «История с фэйлами расширяет картинку в твоем сознании, показывает, какие могут быть варианты.

Часто проблема не в том, что человек ничего не делает, а в том, что он один вариант увидел и только ему следует. Чужие истории дают посмотреть на ситуацию шире»,

— сказал Писчиков «URA.RU».

Социальный предприниматель Дмитрий Закарлюкин открыл 15 экологических проектов и в каждом совершил крупную ошибку: выбрал не тех партнеров, поторопился, не учел нюансы рынка… Полученные выводы он называет своими 15 бизнес-заповедями. «Просто так учеба на чужих ошибках не работает. Всегда должно быть приложение к какой-то ситуации. Важно интерпретировать чужой опыт», — заметил Закарлюкин, размышляя о пользе «Фэил найт».

По признанию владельца кондитерской «Кондитория» Сергея Третьякова, его самой большой ошибкой было слушать советчиков со стороны. Предприниматель напомнил, что собственник разбирается в своем бизнесе лучше остальных.

Главная идея «Фэил найт» — научить предпринимателей не бояться ошибок Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В 15-минутном перерыве между выступлениями гостям презентовали книгу «STORIES: первая книга историй уральского бизнеса». Это сборник историй успеха свердловских предпринимателей, которые рассказывают, как они начинали бизнес, не сломались в кризисы и развивали свою страну и край.

Необычный форум является частью масштабной программы по популяризации предпринимательства в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Цель проекта — увлечь людей своим делом и повысить число занятых в малом и среднем бизнесе. По задумке правительства РФ, к 2024 году количество таких свердловчан должно вырасти с 640 тысяч до 800 тысяч человек, а всего россиян — до 25 миллионов человек.

В рамках этого нацпроекта по всей стране проходят масштабные бизнес-форумы, на которых состоявшиеся бизнесмены откровенно делятся своим опытом. Обязательное условие — двери мероприятий должны быть открыты для всех желающих: вход на форумы свободный, а организаторы ждут любых увлеченных предпринимательством людей.