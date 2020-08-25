В среду узнаем всё о Земфире и новых видеоиграх

Середина недели, 26 августа, обещает стать по-настоящему звездной — вместе с рекомендациями URA.RU сегодня мы поздравляем с днем рождения Земфиру и самого известного голливудского мальчика Маколея Калкина, а вечером встретимся с легендами регги — группой Alai Oli на их долгожданном концерте. Время событий указано уральское (+2 к Москве).
Что сделать утром?
Вспомнить милого паренька из «Один дома». Сегодня Маколею Калкину исполняется 40 лет! А он, между прочим, успел не только завоевать статус самого милого детского персонажа, но и основал музыкальную группу «The Pizza Underground», репертуар всех песен которой был посвящен любимому блюду актера — пицце. А еще у актера есть свой
Что сделать днем?
Отвлечься на игры. Точнее — послушать о них в
Что сделать вечером?
Сегодня свой день рождения отмечает еще одна легендарная личность отечественной рок-сцены. Певице Земфире сегодня, 26 августа, исполняется 39 лет. Специально по этому случаю мы подготовили небольшой тест, чтобы проверить как хорошо вы знаете творчество и биографию любимой исполнительницы:
Завершить вечер советуем в компании еще одной легенды — группа
План на 27 августа мы опубликуем через сутки. Узнать первыми самые актуальные новости и рекомендации можно также из нашей рассылки на электронную почту. Наши рекомендации также выходят каждое утро и в