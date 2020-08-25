В среду узнаем всё о Земфире и новых видеоиграх

26 августа свое 39-летие отмечает певица Земфира Фото: m.zakharova/Flickr

статья из сюжета Нескучная афиша от URA.RU

Середина недели, 26 августа, обещает стать по-настоящему звездной — вместе с рекомендациями URA.RU сегодня мы поздравляем с днем рождения Земфиру и самого известного голливудского мальчика Маколея Калкина, а вечером встретимся с легендами регги — группой Alai Oli на их долгожданном концерте. Время событий указано уральское (+2 к Москве).

Что сделать утром?

Вспомнить милого паренька из «Один дома». Сегодня Маколею Калкину исполняется 40 лет! А он, между прочим, успел не только завоевать статус самого милого детского персонажа, но и основал музыкальную группу «The Pizza Underground», репертуар всех песен которой был посвящен любимому блюду актера — пицце. А еще у актера есть свой сайт Bunny ears (заячьи ушки), где выходят статьи, например: «Упражнения для дыхания на случай, если ваш дом грабят прямо сейчас» и «Лучшие фильмы Маколея Калкина по версии Маколея Калкина».

Что сделать днем?

Отвлечься на игры. Точнее — послушать о них в новом выпуске подкаста «Завтракаст» о последней конференции Xbox и играх, которые там показали: Halo Infinite, новую Forza Motorsport, красивейшую Everwild, новую RPG от Obisidian под названием Avowed, долгожданный S.T.A.L.K.E.R. 2, шутер Crossfire X и конечно же Fable, которая когда-нибудь, да выйдет, и многое-многое другое.

Что сделать вечером?

Сегодня свой день рождения отмечает еще одна легендарная личность отечественной рок-сцены. Певице Земфире сегодня, 26 августа, исполняется 39 лет. Специально по этому случаю мы подготовили небольшой тест, чтобы проверить как хорошо вы знаете творчество и биографию любимой исполнительницы:

Завершить вечер советуем в компании еще одной легенды — группа Alai Oli даст свой первый большой концерт 26 августа в 00:00 и порадует фанатов по всему миру прямой онлайн-трансляцией. Ребята сыграют всё: от доброго регги первых альбомов до мощного звучания последней пластинки.