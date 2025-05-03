ВСУ прикрывались детьми, чтобы выманить ВС РФ: карта СВО на 3 мая

Украинские военнослужащие в районе Часового Яра привлекли к разведывательной деятельности двух несовершеннолетних, предположительно в возрасте 11 и 13 лет, с целью сбора информации о расположении подразделений российской бригады «Русь». Об этом сообщил очевидец, боец бригады с позывным Асыл.
Кроме того, украинский военнослужащий Константин Таукач, находящийся в плену, заявил о многочисленных случаях самовольного оставления позиций со стороны бойцов Вооруженных сил Украины. Ход военных действий и карта спецоперации — в материале URA.RU.
Пленный ВСУ рассказал о массовом бегстве украинских военных
Захваченный украинский военнослужащий Константин Таукач рассказал о массовом самовольном оставлении позиций солдатами ВСУ. Видео с его допросом опубликовало Минобороны РФ. По его словам, до 25% личного состава его части дезертировали, а к моменту его пленения на позициях оставалось лишь два человека. Кроме того, он отметил, что командование отправляет раненых и больных бойцов на передовую из-за нехватки сил.
Удары ВС РФ по объектам Украины
В Киеве раздались взрывы и сработала ПВО. Мэр столицы Виталий Кличко призвал жителей оставаться в укрытиях. Кроме того, удары зафиксированы в украинских Черкассах, объявлена воздушная тревога.
Атаки БПЛА ВСУ
Российские ПВО уничтожили 170 украинских БПЛА за сутки. Атаки зафиксированы в шести регионах РФ. Об этом сообщает Минобороны.
- Крым (96 сбитых дронов, временно закрывался Крымский мост).
- Краснодарский край (47 дронов, попадания в жилые дома в Новороссийске — четыре пострадавших).
- Черное море (сбиты восемь ракет Storm Shadow и три "Нептун-МД").
- Ростовская область (девять дронов, повреждены два дома)
- Брянская область (восемь дронов, жертв нет)
- Курская область (восемь дронов, шесть раз объявляли воздушную тревогу)
- Белгородская область (два дрона, жертв нет)
Другие направления СВО
Часовоярское и красноармейское направления
Российские войска ведут зачистку Часова Яра, который остается одним из важнейших узлов обороны ВСУ в Донбассе. Его освобождение откроет путь к Краматорску, расположенному в низине, что упростит дальнейшее наступление, заявил военный эксперт Виталий Киселев в разговоре с ТАСС.
На текущий момент ВС РФ закрепились на восточных окраинах, продолжаются бои в центре Часового Яра. Украинские силы оказывают ожесточенное сопротивление, используя укрепления в жилых кварталах. По данным экспертов, падение Часова Яра нарушит логистику ВСУ в направлении Днепра.
Кроме того, украинские военные в Часовом Яре привлекли двух детей 11 и 13 лет для разведки позиций российской бригады «Русь», входящей в добровольческий корпус Южной группировки войск. По словам бойца с позывным Асыл, дети под сопровождением дронов ходили по микрорайону Северный, намеренно выкрикивая «Русские!», чтобы спровоцировать реакцию и выявить расположение российских подразделений для последующего наведения артиллерии. Бойцы, заранее предупрежденные о такой тактике, избегали контакта с детьми, предположительно действовавшими под принуждением.
Донецкое направление
- Богатырь — российские подразделения атакуют с юго-востока, пытаясь отрезать пути отступления ВСУ, передает telegram-канал WarGonzo.
- Новоалександровка — ВС РФ закрепились на окраинах, идут уличные бои.
- Котляровка — ожесточенные столкновения, украинские силы контратакуют при поддержке артиллерии.
За сутки ВС РФ незначительно продвинулись на фронте, но без прорывов. Украина перебрасывает резервы, чтобы удержать линию обороны.
Харьковское направление
После стабилизации обстановки в Курской области российские войска вернулись на харьковское направление с дополнительными силами. Военный эксперт Андрей Марочко подтвердил в разговоре с ТАСС усиление группировки ВС РФ.
Мирноградское направление
Военнослужащие 255-го полка организовали засаду против украинской бронетехники и пехоты. Бойцы из Волгоградской области предварительно установили минные заграждения, после чего зафиксировали продвижение бронемашин со штурмовой группой ВСУ. В результате подрыва техники, российские операторы нанесли прицельные удары по противнику, завершив уничтожение вражеской пехоты.
Запорожское направление
На ряде участков Запорожской области продолжаются позиционные столкновения. Существенных изменений в линии боевого соприкосновения не наблюдается. Активность наступательных операций подразделений ВС РФ снизилась вследствие интенсивного применения противником БПЛА.
Сумское направление
ВС РФ продолжают осуществлять действия, направленные на формирование буферной зоны в приграничных районах. В окрестностях населенного пункта Беловоды по-прежнему фиксируются боевые столкновения. Кроме того, продолжаются бои за Локню и Водолаги.
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