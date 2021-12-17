В России разработали систему штрафных баллов для водителей

Лишиться прав можно будет даже за мелкие нарушения ПДД, если их много

17 декабря 2021 в 09:18 Размер текста - 17 +

Аналогичные системы штрафных баллов уже действуют во многих странах мира Фото: Илья Московец © URA.RU В России разработали систему штрафных баллов. В проекте говорится, что за каждое, даже мелкое нарушение, водителям будет присваиваться определенное количество очков. Если баллов будет слишком много, автовладельца лишат прав. С инициативой о внедрении такой системы выступил автор проекта « 20 идей» Дмитрий Давыдов. Он уверен, что нововведение снизит число нарушений ПДД, следовательно, на дорогах уменьшится аварийность. Как будет работать система штрафных баллов? Согласно идее Давыдова, автовладельцы будут получать от 1 до 8 штрафных баллов в зависимости от тяжести нарушения ПДД. Так, за неправильное пользование звуковыми сигналами им поставят 1 балл, за проезд на красный сигнал светофора — максимальные 8 баллов. Если за два года автовладелец накопит 15 баллов, то его лишат прав сроком на один год. Согласно проекту Давыдова, если за два года автовладелец накопит 15 баллов, то его лишат прав сроком на один год Фото: Александр Мамаев © URA.RU В случае с начинающими водителями или водителями, которые только получили права после изъятия, достаточно будет и 8 баллов. По истечении года нарушитель должен будет пройти обучение и вновь сдать экзамен в ГИБДД. Только в этом случае права удастся вернуть. Предполагается, что многочисленные нарушения ПДД должны сказаться и на сумме страховки. При ее расчете также будет учитываться количество штрафных баллов. Для добросовестных водителей в свою очередь в проекте предусмотрены бонусы. «Если водитель не имеет ни одного нарушения, то за каждый год без нарушения, начиная с третьего года, увеличивать кредит баллов на 1 единицу, но не более 20 в сумме», — пояснил Давыдов. «Несомненно, при создании такого весомого сдерживающего фактора как система штрафных баллов количество нарушений заметно снизится. Значит, сократится и уровень травматизма и смертности на дорогах России», — считает активист. Он подчеркнул, что для внедрения инициативы не потребуется никаких дополнительных финансовых вливаний из бюджета. Достаточно лишь поддержать инициативу на законодательном уровне. Насколько эффективным будет нововведение? Об эффективности нововведения можно судить, исходя из опыта зарубежных стран. В частности, система штрафных баллов в полной мере показала себя в Испании. Там она начала действовать 1 июля 2006 года. В результате в течение 2006—2013 годов число жертв ДТП в стране уменьшилось в 2,5 раза: с 4 106 человек до 1 680. Всего в течение 15 лет работы системы более 9,7 млн водителей хотя бы раз получили штрафные баллы, из них почти 290 тысяч были лишены прав. Количество штрафных баллов, по задумке Давыдова, скажется и на сумме страховки Фото: Илья Московец © URA.RU Сейчас система штрафных баллов действует во многих странах. Она внедрена во Франции, Великобритании, Канаде, Германии, Италии, Австралии и Португалии. В России власти также обратили внимание на повторяющиеся нарушения ПДД. В частности, в 2021 году министерство юстиции РФ включило соответствующие поправки в проект Процессуального кодекса об административных нарушениях. Согласно этим поправкам, водители, систематически допускающие нарушения ПДД (3 и более раза в течение года), будут лишаться прав на срок от одного до полутора лет. Пока с мелкими нарушителями ПДД в России борются только с помощью штрафов, причем незначительных. Лишение прав предусмотрено лишь за очень грубые нарушения, такие, как вождение в нетрезвом виде или выезд на встречку через двойную сплошную линию. По сути, если водитель исправно оплачивает все штрафы, то он может регулярно нарушать ПДД, и для многих автовладельцев это стало нормой. «Неграмотные, невнимательные и безответственные водители, попадающие из-за своей халатности под штрафы, не имеют стимула к улучшению навыков и манеры вождения, поскольку могут считать, что оплатой штрафа они искупают свою вину», — отметил Давыдов. Партнерский материал

В России разработали систему штрафных баллов. В проекте говорится, что за каждое, даже мелкое нарушение, водителям будет присваиваться определенное количество очков. Если баллов будет слишком много, автовладельца лишат прав. С инициативой о внедрении такой системы выступил автор проекта «20 идей» Дмитрий Давыдов. Он уверен, что нововведение снизит число нарушений ПДД, следовательно, на дорогах уменьшится аварийность. Как будет работать система штрафных баллов? Согласно идее Давыдова, автовладельцы будут получать от 1 до 8 штрафных баллов в зависимости от тяжести нарушения ПДД. Так, за неправильное пользование звуковыми сигналами им поставят 1 балл, за проезд на красный сигнал светофора — максимальные 8 баллов. Если за два года автовладелец накопит 15 баллов, то его лишат прав сроком на один год. В случае с начинающими водителями или водителями, которые только получили права после изъятия, достаточно будет и 8 баллов. По истечении года нарушитель должен будет пройти обучение и вновь сдать экзамен в ГИБДД. Только в этом случае права удастся вернуть. Предполагается, что многочисленные нарушения ПДД должны сказаться и на сумме страховки. При ее расчете также будет учитываться количество штрафных баллов. Для добросовестных водителей в свою очередь в проекте предусмотрены бонусы. «Если водитель не имеет ни одного нарушения, то за каждый год без нарушения, начиная с третьего года, увеличивать кредит баллов на 1 единицу, но не более 20 в сумме», — пояснил Давыдов. «Несомненно, при создании такого весомого сдерживающего фактора как система штрафных баллов количество нарушений заметно снизится. Значит, сократится и уровень травматизма и смертности на дорогах России», — считает активист. Он подчеркнул, что для внедрения инициативы не потребуется никаких дополнительных финансовых вливаний из бюджета. Достаточно лишь поддержать инициативу на законодательном уровне. Насколько эффективным будет нововведение? Об эффективности нововведения можно судить, исходя из опыта зарубежных стран. В частности, система штрафных баллов в полной мере показала себя в Испании. Там она начала действовать 1 июля 2006 года. В результате в течение 2006—2013 годов число жертв ДТП в стране уменьшилось в 2,5 раза: с 4 106 человек до 1 680. Всего в течение 15 лет работы системы более 9,7 млн водителей хотя бы раз получили штрафные баллы, из них почти 290 тысяч были лишены прав. Сейчас система штрафных баллов действует во многих странах. Она внедрена во Франции, Великобритании, Канаде, Германии, Италии, Австралии и Португалии. В России власти также обратили внимание на повторяющиеся нарушения ПДД. В частности, в 2021 году министерство юстиции РФ включило соответствующие поправки в проект Процессуального кодекса об административных нарушениях. Согласно этим поправкам, водители, систематически допускающие нарушения ПДД (3 и более раза в течение года), будут лишаться прав на срок от одного до полутора лет. Пока с мелкими нарушителями ПДД в России борются только с помощью штрафов, причем незначительных. Лишение прав предусмотрено лишь за очень грубые нарушения, такие, как вождение в нетрезвом виде или выезд на встречку через двойную сплошную линию. По сути, если водитель исправно оплачивает все штрафы, то он может регулярно нарушать ПДД, и для многих автовладельцев это стало нормой. «Неграмотные, невнимательные и безответственные водители, попадающие из-за своей халатности под штрафы, не имеют стимула к улучшению навыков и манеры вождения, поскольку могут считать, что оплатой штрафа они искупают свою вину», — отметил Давыдов. Партнерский материал