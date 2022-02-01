УрФУ пожертвовал студентами ради расположения Миннауки РФ

Подоплека скандальных отчислений, перевернувших представление о главном вузе Урала

02 февраля 2022 в 08:00 Размер текста - 17 +

Столь массовое отчисление должников в вузе случилось впервые Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Официально объявленная ректоратом Уральского федерального университета борьба со студентами, имеющими академические задолженности, могла иметь целью манипулирование статистикой ради получения государственных грантов. Как стало известно URA.RU, скандальное массовое отчисление произошло накануне подведения итогов конкурса Минобрнауки РФ «Приоритет-2030» и было в значительной мере отыграно назад сразу после его завершения. Скандал с отчислением студентов случился в Уральском федеральном университете в сентябре 2021 года. В соцсетях студенты и преподаватели возмущались тем, что на закрытие задолженностей отводилось слишком мало времени. «Я не готов играться в университетские штучки и показатели. Я знаю, что среди тех, кто сейчас находится под угрозой отчисления, есть хорошие ребята, которые через несколько лет станут первыми лицами рекламной и PR-отрасли в Екатеринбурге», — заявлял преподаватель УрФУ Алексей Глазырин, угрожая уволиться. «Вся эта ситуация омерзительна», — писала на своей странице во «ВКонтакте» преподаватель кафедры русского языка и стилистики Евгения Горина. Некоторые педагоги злорадствовали. «Обязанность преподавателя: прочитать лекцию, проверить контрольную, принять зачет. А остальное отслеживаете вы сами», — обращалась к должникам кандидат филологических наук Ольга Автохудинова, которую студенты атаковали просьбами принять «хвосты». После массового отчисления должников стены вуза опустели Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В целом политика университета по отношению к должникам оказалась резко пересмотренной. «Ранее университет долгие годы пытался сохранять контингент. Направленность была на то, что студентов отчислять нельзя, надо давать всем шанс, — рассказал источник агентства. — И если раньше в вузе боролись за численность, ведь от платников зависело финансирование, то осенью прошлого года вдруг стали бороться за качество образования». Отвечая на запрос URA.RU, директор медиацентра УрФУ Дмитрий Бенеманский сообщил, что с 1 сентября 2021 года за академическую неуспеваемость отчислено 1934 студента очной формы обучения, из них 1560 студентов, обучавшихся на контрактной основе. Новость по теме Главный вуз Урала сдался в конфликте со студентами Как стало известно агентству, чистка была вызвана необходимостью улучшить показатели для участия в конкурсе «Приоритет-2030», объявленном министерством науки РФ. Вузы-лидеры, попавшие в программу, при финансовой поддержке государства будут трудиться над созданием новых знаний и технологий для внедрения в экономику. Чтобы победить, УрФУ представил пять стратегических проектов: «Материалы и технологии для водородной и ядерной энергетики», «Дизайн и технологии функциональных материалов и систем», «Благополучие человека в условиях цифровой трансформации», «Академическое превосходство» и «Кадры для научно-технологического прорыва». «К 2030 году вуз станет научно-образовательным и инновационным центром международного уровня», — писал на своем сайте университет. В итоге, согласно отчетности конкурса, УрФУ стал победителем трека «Исследовательское лидерство» программы «Приоритет-2030» и получит грант в размере 994 млн рублей до конца 2022 года. Общий бюджет вуза на 2021 год составил 18,4 млрд рублей, плановый бюджет на 2022 год — 16,7 млрд рублей. «Когда УрФУ вступил в борьбу за „Приоритет 2030“, для участия стали нужны другие показатели, вот и взялись за отчисления», — утверждает источник агентства. По его мнению, отчисления были формальными и после подведения итогов конкурса многие студенты были восстановлены. «За период с 1 октября по 31 декабря 2021 года на очную форму обучения восстановлено 660 студентов, из них 568 на основе возмещения затрат», — уточнил Бенеманский. Второй источник агентства предполагает, что это сделано с целью сохранить как можно большее число студентов-платников. «Бюджетников очень мало по сравнению с теми, кто учится платно. Вузу выгодно их сохранить и в дальнейшем получать деньги за обучение. Таким образом, университет убил двух зайцев — и получил грант от государства, и оставил платных учеников», — объяснил свое мнение источник. Для многих ребят отчисление стало шоком Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сравнение данных медиацентра подтверждает это утверждение. Среди отчисленных 80% студентов оплачивали свое образование, доля платных студентов среди восстановленных уже выше — 86%. То есть восстанавливались студенты из разных групп непропорционально тому, как отчислялись. URA.RU обратилось в УрФУ с вопросом, связано ли массовое отчисление студентов со вступлением вуза в программу «Приоритет 2030». Также агентство попросило прокомментировать, не противоречит ли восстановление должников принципам госпрограммы. «Отрицательные результаты, полученные студентами при освоении образовательных программ, впрямую влияют на качество образования. Поэтому отчисление студентов, имеющих академические задолженности, по сути является одним из факторов повышения качества получаемого образования. Восстановление студентов, отчисленных за академическую неуспеваемость, производится, как правило, на один или более курсов ниже, в зависимости от количества задолженностей. Студенты заново проходят предметы, по которым имели отрицательные результаты и в последующем подтверждают освоение соответствующих компетенций», — пояснил директор медиацентра УрФУ Дмитрий Бенеманский. Программа «Приоритет 2030» — самая масштабная в России программа государственной поддержки. В нее попали 106 вузов страны, наиболее ориентированных на развитие образования, исследований и инноваций. Учебные заведения до конца 2022 года получат гранты от 100 миллионов рублей и выше. Из свердловских вузов в «Приоритет 2030» были отобраны лишь Уральский федеральный университет имени Ельцина и Уральский государственный горный университет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Официально объявленная ректоратом Уральского федерального университета борьба со студентами, имеющими академические задолженности, могла иметь целью манипулирование статистикой ради получения государственных грантов. Как стало известно URA.RU, скандальное массовое отчисление произошло накануне подведения итогов конкурса Минобрнауки РФ «Приоритет-2030» и было в значительной мере отыграно назад сразу после его завершения. Скандал с отчислением студентов случился в Уральском федеральном университете в сентябре 2021 года. В соцсетях студенты и преподаватели возмущались тем, что на закрытие задолженностей отводилось слишком мало времени. «Я не готов играться в университетские штучки и показатели. Я знаю, что среди тех, кто сейчас находится под угрозой отчисления, есть хорошие ребята, которые через несколько лет станут первыми лицами рекламной и PR-отрасли в Екатеринбурге», — заявлял преподаватель УрФУ Алексей Глазырин, угрожая уволиться. «Вся эта ситуация омерзительна», — писала на своей странице во «ВКонтакте» преподаватель кафедры русского языка и стилистики Евгения Горина. Некоторые педагоги злорадствовали. «Обязанность преподавателя: прочитать лекцию, проверить контрольную, принять зачет. А остальное отслеживаете вы сами», — обращалась к должникам кандидат филологических наук Ольга Автохудинова, которую студенты атаковали просьбами принять «хвосты». В целом политика университета по отношению к должникам оказалась резко пересмотренной. «Ранее университет долгие годы пытался сохранять контингент. Направленность была на то, что студентов отчислять нельзя, надо давать всем шанс, — рассказал источник агентства. — И если раньше в вузе боролись за численность, ведь от платников зависело финансирование, то осенью прошлого года вдруг стали бороться за качество образования». Отвечая на запрос URA.RU, директор медиацентра УрФУ Дмитрий Бенеманский сообщил, что с 1 сентября 2021 года за академическую неуспеваемость отчислено 1934 студента очной формы обучения, из них 1560 студентов, обучавшихся на контрактной основе. Как стало известно агентству, чистка была вызвана необходимостью улучшить показатели для участия в конкурсе «Приоритет-2030», объявленном министерством науки РФ. Вузы-лидеры, попавшие в программу, при финансовой поддержке государства будут трудиться над созданием новых знаний и технологий для внедрения в экономику. Чтобы победить, УрФУ представил пять стратегических проектов: «Материалы и технологии для водородной и ядерной энергетики», «Дизайн и технологии функциональных материалов и систем», «Благополучие человека в условиях цифровой трансформации», «Академическое превосходство» и «Кадры для научно-технологического прорыва». «К 2030 году вуз станет научно-образовательным и инновационным центром международного уровня», — писал на своем сайте университет. В итоге, согласно отчетности конкурса, УрФУ стал победителем трека «Исследовательское лидерство» программы «Приоритет-2030» и получит грант в размере 994 млн рублей до конца 2022 года. Общий бюджет вуза на 2021 год составил 18,4 млрд рублей, плановый бюджет на 2022 год — 16,7 млрд рублей. «Когда УрФУ вступил в борьбу за „Приоритет 2030“, для участия стали нужны другие показатели, вот и взялись за отчисления», — утверждает источник агентства. По его мнению, отчисления были формальными и после подведения итогов конкурса многие студенты были восстановлены. «За период с 1 октября по 31 декабря 2021 года на очную форму обучения восстановлено 660 студентов, из них 568 на основе возмещения затрат», — уточнил Бенеманский. Второй источник агентства предполагает, что это сделано с целью сохранить как можно большее число студентов-платников. «Бюджетников очень мало по сравнению с теми, кто учится платно. Вузу выгодно их сохранить и в дальнейшем получать деньги за обучение. Таким образом, университет убил двух зайцев — и получил грант от государства, и оставил платных учеников», — объяснил свое мнение источник. Сравнение данных медиацентра подтверждает это утверждение. Среди отчисленных 80% студентов оплачивали свое образование, доля платных студентов среди восстановленных уже выше — 86%. То есть восстанавливались студенты из разных групп непропорционально тому, как отчислялись. URA.RU обратилось в УрФУ с вопросом, связано ли массовое отчисление студентов со вступлением вуза в программу «Приоритет 2030». Также агентство попросило прокомментировать, не противоречит ли восстановление должников принципам госпрограммы. «Отрицательные результаты, полученные студентами при освоении образовательных программ, впрямую влияют на качество образования. Поэтому отчисление студентов, имеющих академические задолженности, по сути является одним из факторов повышения качества получаемого образования. Восстановление студентов, отчисленных за академическую неуспеваемость, производится, как правило, на один или более курсов ниже, в зависимости от количества задолженностей. Студенты заново проходят предметы, по которым имели отрицательные результаты и в последующем подтверждают освоение соответствующих компетенций», — пояснил директор медиацентра УрФУ Дмитрий Бенеманский. Программа «Приоритет 2030» — самая масштабная в России программа государственной поддержки. В нее попали 106 вузов страны, наиболее ориентированных на развитие образования, исследований и инноваций. Учебные заведения до конца 2022 года получат гранты от 100 миллионов рублей и выше. Из свердловских вузов в «Приоритет 2030» были отобраны лишь Уральский федеральный университет имени Ельцина и Уральский государственный горный университет.