СМИ: в США планируют санкции против «Росатома» 10 марта 2022 в 04:05 Размер текста - 17 + Росатом может попасть по санкции США Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Правительство Соединенных Штатов рассматривает санкции против «Росатома». Об этом сообщил журналист агентства Bloomberg Ари Наттер. «Администрация Байдена рассматривает возможность санкций против российского поставщика урана „Росатом“. Огромные последствия для внутренней добычи урана и операторов атомных электростанций», — написал Наттер в своем Twitter. Журналист сообщил, что окончательное решение по данному вопросы еще не принято. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты Америки обсуждают со странами Евросоюза возможность запрета поставок нефти из России и покупки сырья на других рынках. Страны хотят покупать нефть у других поставщиков. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Правительство Соединенных Штатов рассматривает санкции против «Росатома». Об этом сообщил журналист агентства Bloomberg Ари Наттер. «Администрация Байдена рассматривает возможность санкций против российского поставщика урана „Росатом“. Огромные последствия для внутренней добычи урана и операторов атомных электростанций», — написал Наттер в своем Twitter. Журналист сообщил, что окончательное решение по данному вопросы еще не принято. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты Америки обсуждают со странами Евросоюза возможность запрета поставок нефти из России и покупки сырья на других рынках. Страны хотят покупать нефть у других поставщиков. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям