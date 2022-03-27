Свердловский бизнес массово переходит на цифровую медицину

Как она помогает компаниям во время пандемии?

28 марта 2022 в 09:00 Размер текста - 17 +

В 2021 году врачи провели в Свердловской области свыше 76 тысяч онлайн-консультаций Фото: Анна Майорова © URA.RU В Свердловской области бизнес массово скупает пакеты услуг, которые предлагают различные телемедицинские сервисы. На предприятиях уверены, что это поможет сотрудникам оперативно получить медпомощь. А компании в свою очередь существенно сократят трудопотери. В начале февраля о необходимости развития телемедицины заявил и президент России Владимир Путин во время разговора с главврачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко. Тогда речь шла, в частности, об онлайн-продажах рецептурных лекарств и выписке электронных рецептов. Клиенты телемедицины исчисляются десятками тысяч Как рассказал URA.RU министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов, в регионе телемедицинские технологии начали развивать еще в 2011 году. С каждым годом популярность удаленной медпомощи растет. Так, если в 2019 году на Среднем Урале была проведена 70 791 онлайн-консультация, то в 2020 году уже 73 911, а в 2021 году — 76 367. Дополнительный толчок развитию сервисов дала пандемия. К системе телемедицинских консультаций в регионе подключены 540 поликлиник и 113 фельдшерско-акушерских пунктов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «В условиях пандемии новой коронавирусной инфекции благодаря возможности телемедицинских консультаций организована работа по дистанционному взаимодействию медицинских организаций с пациентами для проведения консультаций, дистанционного медицинского наблюдения за состоянием здоровья пациента, открытию электронного листка нетрудоспособности и оформлению электронного рецепта на лекарственные препараты», — сказал Карлов. Он отметил, что всего к системе телемедицинских консультаций сейчас подключены 540 поликлиник и 113 фельдшерско-акушерских пунктов. Самыми популярными среди пациентов являются удаленные консультации неврологов, онкологов, эндокринологов, гинекологов, а также медицинская реабилитация. Помимо системы «врач-пациент» работает и схема «врач-врач», когда работники больниц обращаются за консультациями более опытных специалистов. Зачем телемедицина бизнесу Новые медицинские технологии вслед за государственными клиниками начал развивать и бизнес. По словам экспертов, если раньше компании использовали для своих сотрудников ДМС (добровольное медицинское страхование), то сейчас нагрузка на коммерческие медучреждения также выросла. И бизнес ищет новые медицинские решения, такие как, сервисы телемедицины. Так, медицинский онлайн-сервис «СберЗдоровье» предлагает различные корпоративные решения для компаний. Они доступны и как отдельные продукты, например онлайн-консультации с психологами для сотрудников, и в качестве альтернативы ДМС. При этом цифровая медицина обходится компаниям дешевле ДМС — примерно в 2,5 раза. По словам представителей сервиса «СберЗдоровье», цифровая медицина зачастую обходится значительно дешевле, чем ДМС — примерно в 2,5 раза Фото: depositphotos.com «Прошедший год показал, что люди и врачи готовы к удаленному взаимодействию не только по причине внешних обстоятельств, но и благодаря удобству такого формата общения с врачом. Более того, одной из тенденций прошлого года стал рост популярности так называемой гибридной модели медицины, когда люди могут совмещать посещение клиник и онлайн-приемы. Пациенты все меньше хотят находиться в медучреждениях и часто предпочитают посещать их только в случае необходимости, а в остальных случаях лечиться или долечиваться дома под онлайн-присмотром врача, — прокомментировал генеральный директор медицинского онлайн-сервиса „СберЗдоровье“ Анатолий Зингер. — Еще одной тенденцией стало распространение цифровой медицины на ДМС для сотрудников. Например, ее часто выбирают как дополнение к ДМС и включают в предложения многих страховых компаний. Или же сервисы цифровой медицины могут быть альтернативой для компаний, которые не практикуют предоставление ДМС сотрудникам в принципе. Все это подтверждается и взрывным ростом онлайн-консультаций в Свердловской области, причем и среди обычных пользователей, и среди компаний. Так, число корпоративных клиентов сервиса в Свердловской области в 2021 году выросло почти в 4 раза, а количество онлайн-консультаций через „СберЗдоровье“ в 2021 году увеличилось в 5 раз относительно прошлого года». Корпоративные продукты «СберЗдоровья» позволяют сотрудникам получать консультации врачей практически любой специальности в режиме онлайн 24/7. Не нужно заранее записываться на прием, ехать в поликлинику и сидеть в очередях. Особенно это актуально для сотрудников, живущих далеко от ближайшей поликлиники, или в том случае, если компания перешла на удаленный или гибридный формат работы — ее сотрудники смогут получить медпомощь в любой точке России и мира, где бы они ни находились. Корпоративные продукты «СберЗдоровья» позволяют сотрудникам получать консультации врачей практически любой специальности в режиме онлайн 24/7 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Еще одно преимущество сервиса — полностью исключены риски заражения вирусными заболеваниями, как это может произойти во время очного приема. А также снижается риск заразить коллег. В период пандемии это особенно привлекает работодателей. При этом врачи, работающие в телемедицинских сервисах ничем не отличаются от тех, что принимают пациентов в клиниках. Это высококвалифицированные специалисты, которые, к тому же, на обязательной основе прошли дополнительное обучение в части работы с онлайн-обращениями, разработанное «СберЗдоровьем» и первым Первый МГМУ им. И.М. Сеченова. Помимо дистанционных консультаций, в рамках корпоративных пакетов у «СберЗдоровья» есть возможность и очных приемов. Такие консультации проводятся в клиниках-партнерах, с которыми у «СберЗдоровья» заключены договоры. В рамках корпоративных программ «СберЗдоровья» также можно получать онлайн-консультации педиатров, что особенно актуально для работающих родителей или даже записать своего питомца к ветеринару. Кроме того, работодатель может включить в свой пакет услуг для сотрудников и онлайн-консультации с психологами — все зависит от программы, которую выбирает компания. Также компания может подключить для сотрудников так называемого медицинского советника. Он возьмет на себя любые вопросы, связанные с записью на прием, в том числе по квоте, или поиском лекарств. Таким образом, сотруднику не придется тратить время на решение медицинских задач. Как отметили в «СберЗдоровье», благодаря цифровой медицине сотрудникам больше не потребуется брать отгулы для посещения врачей. А те, кто вышел на больничный, будут отсутствовать на рабочем месте меньше, чем если бы они получали помощь очно. Таким образом, компании будут минимально ощущать трудопотери в периоды болезни сотрудников.

В Свердловской области бизнес массово скупает пакеты услуг, которые предлагают различные телемедицинские сервисы. На предприятиях уверены, что это поможет сотрудникам оперативно получить медпомощь. А компании в свою очередь существенно сократят трудопотери. В начале февраля о необходимости развития телемедицины заявил и президент России Владимир Путин во время разговора с главврачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко. Тогда речь шла, в частности, об онлайн-продажах рецептурных лекарств и выписке электронных рецептов. Клиенты телемедицины исчисляются десятками тысяч Как рассказал URA.RU министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов, в регионе телемедицинские технологии начали развивать еще в 2011 году. С каждым годом популярность удаленной медпомощи растет. Так, если в 2019 году на Среднем Урале была проведена 70 791 онлайн-консультация, то в 2020 году уже 73 911, а в 2021 году — 76 367. Дополнительный толчок развитию сервисов дала пандемия. «В условиях пандемии новой коронавирусной инфекции благодаря возможности телемедицинских консультаций организована работа по дистанционному взаимодействию медицинских организаций с пациентами для проведения консультаций, дистанционного медицинского наблюдения за состоянием здоровья пациента, открытию электронного листка нетрудоспособности и оформлению электронного рецепта на лекарственные препараты», — сказал Карлов. Он отметил, что всего к системе телемедицинских консультаций сейчас подключены 540 поликлиник и 113 фельдшерско-акушерских пунктов. Самыми популярными среди пациентов являются удаленные консультации неврологов, онкологов, эндокринологов, гинекологов, а также медицинская реабилитация. Помимо системы «врач-пациент» работает и схема «врач-врач», когда работники больниц обращаются за консультациями более опытных специалистов. Зачем телемедицина бизнесу Новые медицинские технологии вслед за государственными клиниками начал развивать и бизнес. По словам экспертов, если раньше компании использовали для своих сотрудников ДМС (добровольное медицинское страхование), то сейчас нагрузка на коммерческие медучреждения также выросла. И бизнес ищет новые медицинские решения, такие как, сервисы телемедицины. Так, медицинский онлайн-сервис «СберЗдоровье» предлагает различные корпоративные решения для компаний. Они доступны и как отдельные продукты, например онлайн-консультации с психологами для сотрудников, и в качестве альтернативы ДМС. При этом цифровая медицина обходится компаниям дешевле ДМС — примерно в 2,5 раза. «Прошедший год показал, что люди и врачи готовы к удаленному взаимодействию не только по причине внешних обстоятельств, но и благодаря удобству такого формата общения с врачом. Более того, одной из тенденций прошлого года стал рост популярности так называемой гибридной модели медицины, когда люди могут совмещать посещение клиник и онлайн-приемы. Пациенты все меньше хотят находиться в медучреждениях и часто предпочитают посещать их только в случае необходимости, а в остальных случаях лечиться или долечиваться дома под онлайн-присмотром врача, — прокомментировал генеральный директор медицинского онлайн-сервиса „СберЗдоровье“ Анатолий Зингер. — Еще одной тенденцией стало распространение цифровой медицины на ДМС для сотрудников. Например, ее часто выбирают как дополнение к ДМС и включают в предложения многих страховых компаний. Или же сервисы цифровой медицины могут быть альтернативой для компаний, которые не практикуют предоставление ДМС сотрудникам в принципе. Все это подтверждается и взрывным ростом онлайн-консультаций в Свердловской области, причем и среди обычных пользователей, и среди компаний. Так, число корпоративных клиентов сервиса в Свердловской области в 2021 году выросло почти в 4 раза, а количество онлайн-консультаций через „СберЗдоровье“ в 2021 году увеличилось в 5 раз относительно прошлого года». Корпоративные продукты «СберЗдоровья» позволяют сотрудникам получать консультации врачей практически любой специальности в режиме онлайн 24/7. Не нужно заранее записываться на прием, ехать в поликлинику и сидеть в очередях. Особенно это актуально для сотрудников, живущих далеко от ближайшей поликлиники, или в том случае, если компания перешла на удаленный или гибридный формат работы — ее сотрудники смогут получить медпомощь в любой точке России и мира, где бы они ни находились. Еще одно преимущество сервиса — полностью исключены риски заражения вирусными заболеваниями, как это может произойти во время очного приема. А также снижается риск заразить коллег. В период пандемии это особенно привлекает работодателей. При этом врачи, работающие в телемедицинских сервисах ничем не отличаются от тех, что принимают пациентов в клиниках. Это высококвалифицированные специалисты, которые, к тому же, на обязательной основе прошли дополнительное обучение в части работы с онлайн-обращениями, разработанное «СберЗдоровьем» и первым Первый МГМУ им. И.М. Сеченова. Помимо дистанционных консультаций, в рамках корпоративных пакетов у «СберЗдоровья» есть возможность и очных приемов. Такие консультации проводятся в клиниках-партнерах, с которыми у «СберЗдоровья» заключены договоры. В рамках корпоративных программ «СберЗдоровья» также можно получать онлайн-консультации педиатров, что особенно актуально для работающих родителей или даже записать своего питомца к ветеринару. Кроме того, работодатель может включить в свой пакет услуг для сотрудников и онлайн-консультации с психологами — все зависит от программы, которую выбирает компания. Также компания может подключить для сотрудников так называемого медицинского советника. Он возьмет на себя любые вопросы, связанные с записью на прием, в том числе по квоте, или поиском лекарств. Таким образом, сотруднику не придется тратить время на решение медицинских задач. Как отметили в «СберЗдоровье», благодаря цифровой медицине сотрудникам больше не потребуется брать отгулы для посещения врачей. А те, кто вышел на больничный, будут отсутствовать на рабочем месте меньше, чем если бы они получали помощь очно. Таким образом, компании будут минимально ощущать трудопотери в периоды болезни сотрудников.