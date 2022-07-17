На заводе в Полевском появился новый центр притяжения туристов

Там открыли выставочное пространство, помещение для которого готовили два года

18 июля 2022 в 11:02 Размер текста - 17 +

Открытие приурочили к 350-летию императора Петра I Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU На территории Северского трубного завода, входящего в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), после двухлетней реконструкции исторического промышленного здания второй половины 19-го века открылась вторая очередь музейного комплекса «Северская домна». В новых пространствах разместилась выставка из более 50 картин уральских и московских художников из коллекции Галерея Синара Арт. О самых интересных экспонатах выставки — в репортаже URA.RU. Вторая жизнь здания Вторую очередь старинного здания реконструировали более двух лет Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Главным экспонатом комплекса, который расположился на площади 8000 кв. м, является историческая домна, сохранившаяся в первоначальном виде с 19-го века. Там когда-то выплавляли металл. Как отмечают представители Северского трубного завода, подобных объектов больше не сохранилось нигде в стране. «Музей Северского трубного завода уникален потому, что хранит историю предприятия, которому исполнилось 283 года. Само расположение экспозиций в промышленном здании 1842 года задает высокий уровень музею, а сохранение в этом пространстве подлинных элементов промышленной архитектуры и индустриальных объектов высоко поднимает его планку. Определяющий фактор уникальности комплекса — это его главный экспонат, доменная печь 1860 года, единственная печь этого конструктива, сохранившаяся в России», — рассказал управляющий директор Северского трубного завода Дмитрий Марков. Выставка для народа Сама выставка, организованная в обновленном пространстве, получила название «Коммуникационная труба». Куратор экспозиции Ирина Кудрявцева в разговоре с URA.RU рассказала, что специально для этого проекта было отреставрировано несколько работ. Основной замысел авторов — это демонстрация диалога между людьми, индустрией и природой на разных уровнях. На выставке представлено более 50 работ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Первая картина, которую встречают посетители, называется «Старая домна». Она олицетворяет первые мысли человека, представляющего уральские заводы. По словам Кудрявцевой, работа является своеобразным мостом из исторического здания в выставочное пространство, которое привнесло новую жизнь в старинное помещение. По словам куратора, каждый человек найдет в выставке то, что ему по душе. Среди картин переплелись живопись и графика, где есть и советское искусство, и работы художников-нонконформистов, и современные работы. Одна из самых интересных работ — инсталляция Сергея Потеряева, в которой видео колеблется на экране от звуковых волн города. Помехи могут быть разными. Все зависит от того, в какой части Полевского была сделана работа. «Важной задачей стало объединить картины и исторический и городской контекст. Это пространство не просто очередной выставочный зал, а часть истории домны. В итоге у нас получилась отсылка к образу старой индустрии в форме трубы и к сегодняшним дням», — говорит Ирина Кудрявцева. Работа на века Выставочное здание музея было закрыто на реконструкцию с 2020 года. Его планировали открыть к 350-летию российского императора Петра I. В итоге строители успели в срок, а на первое за два года мероприятие приехали первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков и генеральный директор ТМК Игорь Корытько. «Как известно, без истории — нет будущего. В Свердловской области во все времена чтили память основателей уральской промышленности. И сегодня мы становимся свидетелями очередного примера. „Северская домна“ будет являться не только примером сохранения промышленного наследия, но и объектом промышленного туризма, выставочных мероприятий, местом знакомства юного поколения уральцев с возможностями производственного потенциала Свердловской области. Уверен, что „Северская домна“ станет местом притяжения», — сказал Алексей Шмыков. На торжественное открытие приехали именитые гости Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Генеральный директор ТМК Игорь Корытько заявил, что вторая очередь стала новой яркой страницей в истории Северского трубного завода. Гендиректор ТМК надеется, что с новыми возможностями музей станет еще более привлекательным для туристов. «Мы бережно храним наследие уральских металлургов. Главная историческая точка завода продолжает развиваться. Сегодня у музея появились мультимедийные возможности, оборудованные пространства для проведения выставок и конференций, а также места для отдыха. Созданная здесь атмосфера позволяет каждому гостю ощутить пульс завода, который бьется на протяжении почти трех веков», — отметил Игорь Корытько.

На территории Северского трубного завода, входящего в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), после двухлетней реконструкции исторического промышленного здания второй половины 19-го века открылась вторая очередь музейного комплекса «Северская домна». В новых пространствах разместилась выставка из более 50 картин уральских и московских художников из коллекции Галерея Синара Арт. О самых интересных экспонатах выставки — в репортаже URA.RU. Вторая жизнь здания Главным экспонатом комплекса, который расположился на площади 8000 кв. м, является историческая домна, сохранившаяся в первоначальном виде с 19-го века. Там когда-то выплавляли металл. Как отмечают представители Северского трубного завода, подобных объектов больше не сохранилось нигде в стране. «Музей Северского трубного завода уникален потому, что хранит историю предприятия, которому исполнилось 283 года. Само расположение экспозиций в промышленном здании 1842 года задает высокий уровень музею, а сохранение в этом пространстве подлинных элементов промышленной архитектуры и индустриальных объектов высоко поднимает его планку. Определяющий фактор уникальности комплекса — это его главный экспонат, доменная печь 1860 года, единственная печь этого конструктива, сохранившаяся в России», — рассказал управляющий директор Северского трубного завода Дмитрий Марков. Выставка для народа Сама выставка, организованная в обновленном пространстве, получила название «Коммуникационная труба». Куратор экспозиции Ирина Кудрявцева в разговоре с URA.RU рассказала, что специально для этого проекта было отреставрировано несколько работ. Основной замысел авторов — это демонстрация диалога между людьми, индустрией и природой на разных уровнях. Первая картина, которую встречают посетители, называется «Старая домна». Она олицетворяет первые мысли человека, представляющего уральские заводы. По словам Кудрявцевой, работа является своеобразным мостом из исторического здания в выставочное пространство, которое привнесло новую жизнь в старинное помещение. По словам куратора, каждый человек найдет в выставке то, что ему по душе. Среди картин переплелись живопись и графика, где есть и советское искусство, и работы художников-нонконформистов, и современные работы. Одна из самых интересных работ — инсталляция Сергея Потеряева, в которой видео колеблется на экране от звуковых волн города. Помехи могут быть разными. Все зависит от того, в какой части Полевского была сделана работа. «Важной задачей стало объединить картины и исторический и городской контекст. Это пространство не просто очередной выставочный зал, а часть истории домны. В итоге у нас получилась отсылка к образу старой индустрии в форме трубы и к сегодняшним дням», — говорит Ирина Кудрявцева. Работа на века Выставочное здание музея было закрыто на реконструкцию с 2020 года. Его планировали открыть к 350-летию российского императора Петра I. В итоге строители успели в срок, а на первое за два года мероприятие приехали первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков и генеральный директор ТМК Игорь Корытько. «Как известно, без истории — нет будущего. В Свердловской области во все времена чтили память основателей уральской промышленности. И сегодня мы становимся свидетелями очередного примера. „Северская домна“ будет являться не только примером сохранения промышленного наследия, но и объектом промышленного туризма, выставочных мероприятий, местом знакомства юного поколения уральцев с возможностями производственного потенциала Свердловской области. Уверен, что „Северская домна“ станет местом притяжения», — сказал Алексей Шмыков. Генеральный директор ТМК Игорь Корытько заявил, что вторая очередь стала новой яркой страницей в истории Северского трубного завода. Гендиректор ТМК надеется, что с новыми возможностями музей станет еще более привлекательным для туристов. «Мы бережно храним наследие уральских металлургов. Главная историческая точка завода продолжает развиваться. Сегодня у музея появились мультимедийные возможности, оборудованные пространства для проведения выставок и конференций, а также места для отдыха. Созданная здесь атмосфера позволяет каждому гостю ощутить пульс завода, который бьется на протяжении почти трех веков», — отметил Игорь Корытько.