Путин раскрыл, как власти будут привлекать россиян в Сибирь

План президента должен заинтересовать молодежь

22 августа 2022 в 19:25 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин поддержал развитие крупнейшего студенческого городка в стране Фото: Владимир Андреев © URA.RU Местом, где будут создаваться условия для технологического прорыва России, станет Томск. Для этого в городе строится студенческий городок мирового уровня, о котором 22 августа президент РФ Владимир Путин говорил с врио губернатора региона Владимиром Мазуром. Современный кампус должен стать местом притяжения талантливой молодежи со всей страны и повлечет создание новых высокотехнологичных производств, пояснили эксперты URA.RU. Основные темы встречи с Мазуром президент Путин обозначил сразу: развитие особой экономической зоны (ОЭЗ) «Томск», реконструкция аэропорта и строительство студенческого городка. По словам врио губернатора, взлетно-посадочная полоса аэропорта уже увеличена, но реконструкция еще продолжается. ОЭЗ «успешно работает», так же, как и территория социально-экономического развития (ТОСЭР) в Северске. «Работаем над расширением площадей, новых корпусов для производства. Резиденты уходят от зависимости от импортных деталей, и у большинства предприятий продукция, которая уже на 98-100% из отечественных материалов», — отметил Мазур. Врио томского губернатора Владимир Мазур нашел ключевую точку развития региона, считает политолог Евгений Минченко Фото: Николай Бастриков © URA.RU Путин добавил, что СЭЗ «Томск» — «долгоиграющий проект». Он рассчитан до 2054 года. «Студенческий городок… на десять тысяч человек он рассчитан, по-моему. Это даже не городок, это целая конгломерация», — заметил президент, дав понять, что квалифицированные кадры важны для успешной реализации проекта СЭЗ. По словам Мазура, кампус — это «прорыв, который дает технологическое развитие региону и стране в целом на многие десятилетия». Врио губернатора сообщил, что регион выстраивает отношения со странами Азии, БРИКС, ШОС, ЕАЭС — как научные, так и деловые. «Уже много компаний, практически все госкорпорации проявили желание открыть там свои технологические офисы. Это не просто кампус, в котором будут обучаться студенты, жить студенты и преподаватели, профессорский состав, там еще будут офисы, которые позволят иметь прикладной характер», — пояснил Мазур. Студенческий городок с основной частью Томска свяжет новый мост Фото: Сергей Русанов © URA.RU Параллельно с созданием современного кампуса будет развиваться инфраструктура. Путин поддержал идею Мазура о строительстве нового моста через реку Томь, который соединит кампус и новые жилые микрорайоны с основной частью Томска. Будет построена новая детская больница. «Я коллегам [в правительстве] еще подскажу, чтобы они обратили на это внимание», — пообещал Путин. Это вторая встреча Владимира Путина с врио губернатора Томской области. Первая состоялась в день назначения Мазура на этот пост — 10 мая. Как и при беседах с другими временно исполняющими обязанности глав регионов, Путину важно понять, насколько они погрузились в проблемы своих субъектов и поддержать, поясняют эксперты. Ставку на студенчество и создание условий для развития талантливой молодежи в Томске президент РФ Владимир Путин поддержал Фото: Сергей Русанов © URA.RU Но встреча с Мазуром имеет для Путина особое значение, поскольку со стратегической точки зрения это «один из наиболее продуманных и продвинутых глав регионов», объяснил URA.RU президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. «Ему понятно, что является точкой роста для Томской области — это студенческий городок. Мазур делает упор на том, чтобы это, уже существующее конкурентное преимущество, сделать еще более мощным, комплексным. В условиях разворота на Восток, географическое положение Томска становится еще более выгодным. К этой базовой точке развития добавляется азиатское направление. Мазур пытается создать синергию — кампус из нескольких вузов Томска», — отметил Минченко. Путин поддерживает эту позицию, поскольку для руководства страны важно повысить статус студенчества (прежде всего, инженерных профессий) и выпускников вузов, полагает политолог Дмитрий Нечаев. «Важно, чтобы студенты не только получали качественное образование, но и жили в нормальных условиях. Многие студенческие общежития больше похожи на бараки. Кардинально изменить ситуацию может только создание кампусов. В вузы, где есть кампусы, будет стремиться молодежь. Это будет конкурентным преимуществом вуза и региона в целом: если регион будет создавать параллельно производства, это будет гарантировать рабочие места», — пояснил Нечаев. По словам эксперта, возможность получить образование в достойных условиях позволит местной молодежи учиться дома и будет привлекать новых людей в Сибирь. Нечаев напомнил об инициативе министра обороны РФ Сергея Шойгу о строительстве новых городов в Сибири — для этого нужны люди. «Это должно быть местом концентрации прорывных усилий для создания новых производств, а вузы будут готовить инженеров для работы на этих производствах», — отметил политолог. Статья по теме Путин объявил о дополнительном поводе для отставок губернаторов Кампусы являются «элементами современного образования», объясняет гендиректор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт. Они есть в ведущих мировых вузах — в Гарварде, в Оксфорде, в Кембридже и других. Туда едет учиться талантливая молодежь. «Задача создания кампусов — это, с одной стороны, задача реализации принципа доступности образования, с другой — задача повышения его качества», — резюмировал Шпунт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Местом, где будут создаваться условия для технологического прорыва России, станет Томск. Для этого в городе строится студенческий городок мирового уровня, о котором 22 августа президент РФ Владимир Путин говорил с врио губернатора региона Владимиром Мазуром. Современный кампус должен стать местом притяжения талантливой молодежи со всей страны и повлечет создание новых высокотехнологичных производств, пояснили эксперты URA.RU. Основные темы встречи с Мазуром президент Путин обозначил сразу: развитие особой экономической зоны (ОЭЗ) «Томск», реконструкция аэропорта и строительство студенческого городка. По словам врио губернатора, взлетно-посадочная полоса аэропорта уже увеличена, но реконструкция еще продолжается. ОЭЗ «успешно работает», так же, как и территория социально-экономического развития (ТОСЭР) в Северске. «Работаем над расширением площадей, новых корпусов для производства. Резиденты уходят от зависимости от импортных деталей, и у большинства предприятий продукция, которая уже на 98-100% из отечественных материалов», — отметил Мазур. Путин добавил, что СЭЗ «Томск» — «долгоиграющий проект». Он рассчитан до 2054 года. «Студенческий городок… на десять тысяч человек он рассчитан, по-моему. Это даже не городок, это целая конгломерация», — заметил президент, дав понять, что квалифицированные кадры важны для успешной реализации проекта СЭЗ. По словам Мазура, кампус — это «прорыв, который дает технологическое развитие региону и стране в целом на многие десятилетия». Врио губернатора сообщил, что регион выстраивает отношения со странами Азии, БРИКС, ШОС, ЕАЭС — как научные, так и деловые. «Уже много компаний, практически все госкорпорации проявили желание открыть там свои технологические офисы. Это не просто кампус, в котором будут обучаться студенты, жить студенты и преподаватели, профессорский состав, там еще будут офисы, которые позволят иметь прикладной характер», — пояснил Мазур. Параллельно с созданием современного кампуса будет развиваться инфраструктура. Путин поддержал идею Мазура о строительстве нового моста через реку Томь, который соединит кампус и новые жилые микрорайоны с основной частью Томска. Будет построена новая детская больница. «Я коллегам [в правительстве] еще подскажу, чтобы они обратили на это внимание», — пообещал Путин. Это вторая встреча Владимира Путина с врио губернатора Томской области. Первая состоялась в день назначения Мазура на этот пост — 10 мая. Как и при беседах с другими временно исполняющими обязанности глав регионов, Путину важно понять, насколько они погрузились в проблемы своих субъектов и поддержать, поясняют эксперты. Но встреча с Мазуром имеет для Путина особое значение, поскольку со стратегической точки зрения это «один из наиболее продуманных и продвинутых глав регионов», объяснил URA.RU президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. «Ему понятно, что является точкой роста для Томской области — это студенческий городок. Мазур делает упор на том, чтобы это, уже существующее конкурентное преимущество, сделать еще более мощным, комплексным. В условиях разворота на Восток, географическое положение Томска становится еще более выгодным. К этой базовой точке развития добавляется азиатское направление. Мазур пытается создать синергию — кампус из нескольких вузов Томска», — отметил Минченко. Путин поддерживает эту позицию, поскольку для руководства страны важно повысить статус студенчества (прежде всего, инженерных профессий) и выпускников вузов, полагает политолог Дмитрий Нечаев. «Важно, чтобы студенты не только получали качественное образование, но и жили в нормальных условиях. Многие студенческие общежития больше похожи на бараки. Кардинально изменить ситуацию может только создание кампусов. В вузы, где есть кампусы, будет стремиться молодежь. Это будет конкурентным преимуществом вуза и региона в целом: если регион будет создавать параллельно производства, это будет гарантировать рабочие места», — пояснил Нечаев. По словам эксперта, возможность получить образование в достойных условиях позволит местной молодежи учиться дома и будет привлекать новых людей в Сибирь. Нечаев напомнил об инициативе министра обороны РФ Сергея Шойгу о строительстве новых городов в Сибири — для этого нужны люди. «Это должно быть местом концентрации прорывных усилий для создания новых производств, а вузы будут готовить инженеров для работы на этих производствах», — отметил политолог. Кампусы являются «элементами современного образования», объясняет гендиректор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт. Они есть в ведущих мировых вузах — в Гарварде, в Оксфорде, в Кембридже и других. Туда едет учиться талантливая молодежь. «Задача создания кампусов — это, с одной стороны, задача реализации принципа доступности образования, с другой — задача повышения его качества», — резюмировал Шпунт.