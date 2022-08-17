Путин указал, как сократить убыль населения в России

Владимир Путин поручил губернаторам побороть пьянство среди населенияФото6 пресс-служба президента России
Владимир Путин показал властям регионов России, как остановить убыль населения. На встрече с врио губернатора Владимирской области Александром Авдеевым 17 августа президент поручил ему побороть пьянство в регионе. Путин дал Авдееву такое задание, поскольку алкоголизация — одна из главных причин демографических проблем России и сокращения трудовых ресурсов страны, рассказали URA.RU эксперты.
Авдеев доложил президенту об экономическом развитии Владимирской области, о принятых мерах поддержки социальной сферы и промышленных предприятий, а также о совместной работе с федеральными ведомствами. «В целом ситуация в области стабильная, удовлетворительная, основные показатели в хорошем состоянии. Растет промышленное производство, сельское хозяйство, стройка. Аварийное жилье ниже, чем в среднем по стране, безработица ниже, чем в среднем по стране», — констатировал Путин.
Крепкий алкоголь — огромная демографическая проблема России, говорят специалисты
Президент обратил внимание на проблему алкоголизма населения. «На что я обратил внимание: показатель заболеваемости с диагнозом „алкоголизм“ и „алкогольный психоз“ в 2021 году составил 122,6 случая на 100 тысяч граждан, что превышает показатель по России в 2,6 раза. Это много. Здесь нельзя ничего запрещать, нельзя заниматься излишним подъемом цен, акцизов и так далее. Нужно заниматься этим, не отдавать на откуп, не думать, что это какая-то второстепенная вещь: пьют мужики и дальше пить будут. Нет, все не так примитивно и просто», — предостерег Путин.
Первая мера, которую президент предложил главе Владимирской области для борьбы с алкоголизмом и его последствиями — это пропаганда здорового образа жизни. «Среди всех мер пропаганда здорового образа жизни имеет большое значение. Практика последних лет показывает, что это простые вещи, но очень эффективные», — подчеркнул он.
Повышать цены на спиртное без ужесточения контроля над фальсификатом бессмысленно, считает профессор ВШЭ Александр Шпунт
Однако одной пропаганды здорового образа жизни для решения проблемы алкоголизма недостаточно, добавил Путин. «Нужно развивать инфраструктуру для занятий спортом, физкультурой и культурой в прямом и широком смысле этого слова. Нужно уделить внимание объектам культуры, создавать условия для того, чтобы люди посещали эти объекты, воспитывать интерес к культуре. Здесь есть чем заняться, тем более что и сама область в этом смысле является одной из цитаделей российской культуры в прямом смысле этого слова. Затем вопросы здравоохранения. Целевым образом нужно этим заниматься», — поручил глава государства.
По словам президента, у Авдеева есть ресурсы и компетенции, чтобы улучшить ситуацию. «Вопросы, которые вы обозначили, действительно очень важные», — согласился с Путиным врио губернатора.
Помимо заболеваемости алкоголизмом Владимирская область выделяется в худшую сторону и по демографическим показателям. По данным Росстата за 2021 год, область занимает четвертое место по соотношению числа смертей к родившимся среди всех регионов РФ. О высоком уровне алкоголизации населения как о важной проблеме Путин упоминал и на встрече с врио главы Кировской области Александром Соколовым 9 августа.
Россия теряет из-за пьянства от 140 тысяч до 200 тысяч людей в год
Путин поднял вопрос о борьбе с алкоголизмом, поскольку существует прямая связь между алкоголизацией населения и демографическими проблемами в РФ, сказал в беседе с URA.RU бывший сотрудник Росстата, независимый демограф Алексей Ракша. «Чем больше люди употребляют алкоголь или другие наркотические вещества, тем выше смертность и ниже рождаемость. В первый полный год после начала антиалкогольной кампании Горбачева в СССР умерло на 200 тысяч человек меньше, причем в основном мужчин трудоспособного возраста. А через девять месяцев рождаемость подскочила на 8%. Сейчас по данным Росстата от причин, связанных с употреблением алкоголя, умирает около 50 тысяч ежегодно.
Если включить в статистику все смерти из-за алкоголя — циррозы, сердечные заболевания и так далее, то по разным оценкам страна теряет от 140 тысяч до 200 тысяч людей в год. Крепкий алкоголь — огромная демографическая проблема России», — отметил эксперт.
Алкоголизация населения ведет к снижению уровня жизни общества
При этом ситуация с алкоголизмом и демографией во Владимирской области обстоит не хуже, чем во многих регионах Центральной России, считает Ракша. «Исторически сложилось так, что молодежь из Владимирской области уезжает на работу в Москву, остаются старики, а рожать некому. Близость к мегаполису влияет на показатели смертности и рождаемости, та же ситуация и в соседних регионах. Что касается алкоголизма, то возможно, что во Владимире просто честнее считают и лучше работают соответствующие службы», — объяснил он.
Путин рекомендовал Авдееву и другим губернаторам меры борьбы с алкоголизмом, так как у этой проблемы есть еще и социально-экономический аспект, заявил URA.RU профессор Высшей школы экономики, гендиректор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт. «Тема демографии находится в фокусе внимания главы государства постоянно.
Алкоголизм — это не только преждевременные смерти и нерожденные дети, как правильно говорят демографы, это еще и неполные и не созданные семьи, недополученное образование, падение квалификации работников и производительности труда, не взятая ипотека и в целом низкий уровень жизни. Вот круг проблем, на которые указывает президент губернаторам», — пояснил эксперт.
Путин предостерег глав регионов от попыток бороться с алкоголизацией населения путем повышения цен, так как подход к решению этой проблемы должен быть комплексным, заметил Шпунт. «Высокие цены не срабатывают без жестких мер контроля, это следует как из российской практики, так и из международной. Если полиция, участковые не контролируют ситуацию с фальсификатом жестко, то повышая цены, вы просто провоцируете людей приобретать поддельные алкогольные напитки, что чревато массовыми отравлениями. Это можно наблюдать и в Турции, а также в других странах. В Норвегии или Финляндии, на которые часто ссылаются сторонники повышения цен, хорошо налажен и полицейский, и торговый контроль, при таком подходе как сдерживающий фактор высокие цены работают», — заключил профессор.
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Владимир Путин показал властям регионов России, как остановить убыль населения. На встрече с врио губернатора Владимирской области Александром Авдеевым 17 августа президент поручил ему побороть пьянство в регионе. Путин дал Авдееву такое задание, поскольку алкоголизация — одна из главных причин демографических проблем России и сокращения трудовых ресурсов страны, рассказали URA.RU эксперты. Авдеев доложил президенту об экономическом развитии Владимирской области, о принятых мерах поддержки социальной сферы и промышленных предприятий, а также о совместной работе с федеральными ведомствами. «В целом ситуация в области стабильная, удовлетворительная, основные показатели в хорошем состоянии. Растет промышленное производство, сельское хозяйство, стройка. Аварийное жилье ниже, чем в среднем по стране, безработица ниже, чем в среднем по стране», — констатировал Путин. Президент обратил внимание на проблему алкоголизма населения. «На что я обратил внимание: показатель заболеваемости с диагнозом „алкоголизм“ и „алкогольный психоз“ в 2021 году составил 122,6 случая на 100 тысяч граждан, что превышает показатель по России в 2,6 раза. Это много. Здесь нельзя ничего запрещать, нельзя заниматься излишним подъемом цен, акцизов и так далее. Нужно заниматься этим, не отдавать на откуп, не думать, что это какая-то второстепенная вещь: пьют мужики и дальше пить будут. Нет, все не так примитивно и просто», — предостерег Путин. Первая мера, которую президент предложил главе Владимирской области для борьбы с алкоголизмом и его последствиями — это пропаганда здорового образа жизни. «Среди всех мер пропаганда здорового образа жизни имеет большое значение. Практика последних лет показывает, что это простые вещи, но очень эффективные», — подчеркнул он. Однако одной пропаганды здорового образа жизни для решения проблемы алкоголизма недостаточно, добавил Путин. «Нужно развивать инфраструктуру для занятий спортом, физкультурой и культурой в прямом и широком смысле этого слова. Нужно уделить внимание объектам культуры, создавать условия для того, чтобы люди посещали эти объекты, воспитывать интерес к культуре. Здесь есть чем заняться, тем более что и сама область в этом смысле является одной из цитаделей российской культуры в прямом смысле этого слова. Затем вопросы здравоохранения. Целевым образом нужно этим заниматься», — поручил глава государства. По словам президента, у Авдеева есть ресурсы и компетенции, чтобы улучшить ситуацию. «Вопросы, которые вы обозначили, действительно очень важные», — согласился с Путиным врио губернатора. Помимо заболеваемости алкоголизмом Владимирская область выделяется в худшую сторону и по демографическим показателям. По данным Росстата за 2021 год, область занимает четвертое место по соотношению числа смертей к родившимся среди всех регионов РФ. О высоком уровне алкоголизации населения как о важной проблеме Путин упоминал и на встрече с врио главы Кировской области Александром Соколовым 9 августа. Путин поднял вопрос о борьбе с алкоголизмом, поскольку существует прямая связь между алкоголизацией населения и демографическими проблемами в РФ, сказал в беседе с URA.RU бывший сотрудник Росстата, независимый демограф Алексей Ракша. «Чем больше люди употребляют алкоголь или другие наркотические вещества, тем выше смертность и ниже рождаемость. В первый полный год после начала антиалкогольной кампании Горбачева в СССР умерло на 200 тысяч человек меньше, причем в основном мужчин трудоспособного возраста. А через девять месяцев рождаемость подскочила на 8%. Сейчас по данным Росстата от причин, связанных с употреблением алкоголя, умирает около 50 тысяч ежегодно. Если включить в статистику все смерти из-за алкоголя — циррозы, сердечные заболевания и так далее, то по разным оценкам страна теряет от 140 тысяч до 200 тысяч людей в год. Крепкий алкоголь — огромная демографическая проблема России», — отметил эксперт. При этом ситуация с алкоголизмом и демографией во Владимирской области обстоит не хуже, чем во многих регионах Центральной России, считает Ракша. «Исторически сложилось так, что молодежь из Владимирской области уезжает на работу в Москву, остаются старики, а рожать некому. Близость к мегаполису влияет на показатели смертности и рождаемости, та же ситуация и в соседних регионах. Что касается алкоголизма, то возможно, что во Владимире просто честнее считают и лучше работают соответствующие службы», — объяснил он. Путин рекомендовал Авдееву и другим губернаторам меры борьбы с алкоголизмом, так как у этой проблемы есть еще и социально-экономический аспект, заявил URA.RU профессор Высшей школы экономики, гендиректор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт. «Тема демографии находится в фокусе внимания главы государства постоянно. Алкоголизм — это не только преждевременные смерти и нерожденные дети, как правильно говорят демографы, это еще и неполные и не созданные семьи, недополученное образование, падение квалификации работников и производительности труда, не взятая ипотека и в целом низкий уровень жизни. Вот круг проблем, на которые указывает президент губернаторам», — пояснил эксперт. Путин предостерег глав регионов от попыток бороться с алкоголизацией населения путем повышения цен, так как подход к решению этой проблемы должен быть комплексным, заметил Шпунт. «Высокие цены не срабатывают без жестких мер контроля, это следует как из российской практики, так и из международной. Если полиция, участковые не контролируют ситуацию с фальсификатом жестко, то повышая цены, вы просто провоцируете людей приобретать поддельные алкогольные напитки, что чревато массовыми отравлениями. Это можно наблюдать и в Турции, а также в других странах. В Норвегии или Финляндии, на которые часто ссылаются сторонники повышения цен, хорошо налажен и полицейский, и торговый контроль, при таком подходе как сдерживающий фактор высокие цены работают», — заключил профессор.