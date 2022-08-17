Путин указал, как сократить убыль населения в России

Поручение президента потребует от регионов нестандартных решений

17 августа 2022 в 21:20 Размер текста - 17 +

Владимир Путин поручил губернаторам побороть пьянство среди населения Фото6 пресс-служба президента России Владимир Путин показал властям регионов России, как остановить убыль населения. На встрече с врио губернатора Владимирской области Александром Авдеевым 17 августа президент поручил ему побороть пьянство в регионе. Путин дал Авдееву такое задание, поскольку алкоголизация — одна из главных причин демографических проблем России и сокращения трудовых ресурсов страны, рассказали URA.RU эксперты. Авдеев доложил президенту об экономическом развитии Владимирской области, о принятых мерах поддержки социальной сферы и промышленных предприятий, а также о совместной работе с федеральными ведомствами. «В целом ситуация в области стабильная, удовлетворительная, основные показатели в хорошем состоянии. Растет промышленное производство, сельское хозяйство, стройка. Аварийное жилье ниже, чем в среднем по стране, безработица ниже, чем в среднем по стране», — констатировал Путин. Крепкий алкоголь — огромная демографическая проблема России, говорят специалисты Фото: Александр Мамаев © URA.RU Президент обратил внимание на проблему алкоголизма населения. «На что я обратил внимание: показатель заболеваемости с диагнозом „алкоголизм“ и „алкогольный психоз“ в 2021 году составил 122,6 случая на 100 тысяч граждан, что превышает показатель по России в 2,6 раза. Это много. Здесь нельзя ничего запрещать, нельзя заниматься излишним подъемом цен, акцизов и так далее. Нужно заниматься этим, не отдавать на откуп, не думать, что это какая-то второстепенная вещь: пьют мужики и дальше пить будут. Нет, все не так примитивно и просто», — предостерег Путин. Первая мера, которую президент предложил главе Владимирской области для борьбы с алкоголизмом и его последствиями — это пропаганда здорового образа жизни. «Среди всех мер пропаганда здорового образа жизни имеет большое значение. Практика последних лет показывает, что это простые вещи, но очень эффективные», — подчеркнул он. Повышать цены на спиртное без ужесточения контроля над фальсификатом бессмысленно, считает профессор ВШЭ Александр Шпунт Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Однако одной пропаганды здорового образа жизни для решения проблемы алкоголизма недостаточно, добавил Путин. «Нужно развивать инфраструктуру для занятий спортом, физкультурой и культурой в прямом и широком смысле этого слова. Нужно уделить внимание объектам культуры, создавать условия для того, чтобы люди посещали эти объекты, воспитывать интерес к культуре. Здесь есть чем заняться, тем более что и сама область в этом смысле является одной из цитаделей российской культуры в прямом смысле этого слова. Затем вопросы здравоохранения. Целевым образом нужно этим заниматься», — поручил глава государства. По словам президента, у Авдеева есть ресурсы и компетенции, чтобы улучшить ситуацию. «Вопросы, которые вы обозначили, действительно очень важные», — согласился с Путиным врио губернатора. Помимо заболеваемости алкоголизмом Владимирская область выделяется в худшую сторону и по демографическим показателям. По данным Росстата за 2021 год, область занимает четвертое место по соотношению числа смертей к родившимся среди всех регионов РФ. О высоком уровне алкоголизации населения как о важной проблеме Путин упоминал и на встрече с врио главы Кировской области Александром Соколовым 9 августа. Россия теряет из-за пьянства от 140 тысяч до 200 тысяч людей в год Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Путин поднял вопрос о борьбе с алкоголизмом, поскольку существует прямая связь между алкоголизацией населения и демографическими проблемами в РФ, сказал в беседе с URA.RU бывший сотрудник Росстата, независимый демограф Алексей Ракша. «Чем больше люди употребляют алкоголь или другие наркотические вещества, тем выше смертность и ниже рождаемость. В первый полный год после начала антиалкогольной кампании Горбачева в СССР умерло на 200 тысяч человек меньше, причем в основном мужчин трудоспособного возраста. А через девять месяцев рождаемость подскочила на 8%. Сейчас по данным Росстата от причин, связанных с употреблением алкоголя, умирает около 50 тысяч ежегодно. Если включить в статистику все смерти из-за алкоголя — циррозы, сердечные заболевания и так далее, то по разным оценкам страна теряет от 140 тысяч до 200 тысяч людей в год. Крепкий алкоголь — огромная демографическая проблема России», — отметил эксперт. Алкоголизация населения ведет к снижению уровня жизни общества Фото: Илья Московец © URA.RU При этом ситуация с алкоголизмом и демографией во Владимирской области обстоит не хуже, чем во многих регионах Центральной России, считает Ракша. «Исторически сложилось так, что молодежь из Владимирской области уезжает на работу в Москву, остаются старики, а рожать некому. Близость к мегаполису влияет на показатели смертности и рождаемости, та же ситуация и в соседних регионах. Что касается алкоголизма, то возможно, что во Владимире просто честнее считают и лучше работают соответствующие службы», — объяснил он. Путин рекомендовал Авдееву и другим губернаторам меры борьбы с алкоголизмом, так как у этой проблемы есть еще и социально-экономический аспект, заявил URA.RU профессор Высшей школы экономики, гендиректор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт. «Тема демографии находится в фокусе внимания главы государства постоянно. Алкоголизм — это не только преждевременные смерти и нерожденные дети, как правильно говорят демографы, это еще и неполные и не созданные семьи, недополученное образование, падение квалификации работников и производительности труда, не взятая ипотека и в целом низкий уровень жизни. Вот круг проблем, на которые указывает президент губернаторам», — пояснил эксперт. Статья по теме Путин указал губернаторам на главное правило работы с Кремлем Путин предостерег глав регионов от попыток бороться с алкоголизацией населения путем повышения цен, так как подход к решению этой проблемы должен быть комплексным, заметил Шпунт. «Высокие цены не срабатывают без жестких мер контроля, это следует как из российской практики, так и из международной. Если полиция, участковые не контролируют ситуацию с фальсификатом жестко, то повышая цены, вы просто провоцируете людей приобретать поддельные алкогольные напитки, что чревато массовыми отравлениями. Это можно наблюдать и в Турции, а также в других странах. В Норвегии или Финляндии, на которые часто ссылаются сторонники повышения цен, хорошо налажен и полицейский, и торговый контроль, при таком подходе как сдерживающий фактор высокие цены работают», — заключил профессор. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Владимир Путин показал властям регионов России, как остановить убыль населения. На встрече с врио губернатора Владимирской области Александром Авдеевым 17 августа президент поручил ему побороть пьянство в регионе. Путин дал Авдееву такое задание, поскольку алкоголизация — одна из главных причин демографических проблем России и сокращения трудовых ресурсов страны, рассказали URA.RU эксперты. Авдеев доложил президенту об экономическом развитии Владимирской области, о принятых мерах поддержки социальной сферы и промышленных предприятий, а также о совместной работе с федеральными ведомствами. «В целом ситуация в области стабильная, удовлетворительная, основные показатели в хорошем состоянии. Растет промышленное производство, сельское хозяйство, стройка. Аварийное жилье ниже, чем в среднем по стране, безработица ниже, чем в среднем по стране», — констатировал Путин. Президент обратил внимание на проблему алкоголизма населения. «На что я обратил внимание: показатель заболеваемости с диагнозом „алкоголизм“ и „алкогольный психоз“ в 2021 году составил 122,6 случая на 100 тысяч граждан, что превышает показатель по России в 2,6 раза. Это много. Здесь нельзя ничего запрещать, нельзя заниматься излишним подъемом цен, акцизов и так далее. Нужно заниматься этим, не отдавать на откуп, не думать, что это какая-то второстепенная вещь: пьют мужики и дальше пить будут. Нет, все не так примитивно и просто», — предостерег Путин. Первая мера, которую президент предложил главе Владимирской области для борьбы с алкоголизмом и его последствиями — это пропаганда здорового образа жизни. «Среди всех мер пропаганда здорового образа жизни имеет большое значение. Практика последних лет показывает, что это простые вещи, но очень эффективные», — подчеркнул он. Однако одной пропаганды здорового образа жизни для решения проблемы алкоголизма недостаточно, добавил Путин. «Нужно развивать инфраструктуру для занятий спортом, физкультурой и культурой в прямом и широком смысле этого слова. Нужно уделить внимание объектам культуры, создавать условия для того, чтобы люди посещали эти объекты, воспитывать интерес к культуре. Здесь есть чем заняться, тем более что и сама область в этом смысле является одной из цитаделей российской культуры в прямом смысле этого слова. Затем вопросы здравоохранения. Целевым образом нужно этим заниматься», — поручил глава государства. По словам президента, у Авдеева есть ресурсы и компетенции, чтобы улучшить ситуацию. «Вопросы, которые вы обозначили, действительно очень важные», — согласился с Путиным врио губернатора. Помимо заболеваемости алкоголизмом Владимирская область выделяется в худшую сторону и по демографическим показателям. По данным Росстата за 2021 год, область занимает четвертое место по соотношению числа смертей к родившимся среди всех регионов РФ. О высоком уровне алкоголизации населения как о важной проблеме Путин упоминал и на встрече с врио главы Кировской области Александром Соколовым 9 августа. Путин поднял вопрос о борьбе с алкоголизмом, поскольку существует прямая связь между алкоголизацией населения и демографическими проблемами в РФ, сказал в беседе с URA.RU бывший сотрудник Росстата, независимый демограф Алексей Ракша. «Чем больше люди употребляют алкоголь или другие наркотические вещества, тем выше смертность и ниже рождаемость. В первый полный год после начала антиалкогольной кампании Горбачева в СССР умерло на 200 тысяч человек меньше, причем в основном мужчин трудоспособного возраста. А через девять месяцев рождаемость подскочила на 8%. Сейчас по данным Росстата от причин, связанных с употреблением алкоголя, умирает около 50 тысяч ежегодно. Если включить в статистику все смерти из-за алкоголя — циррозы, сердечные заболевания и так далее, то по разным оценкам страна теряет от 140 тысяч до 200 тысяч людей в год. Крепкий алкоголь — огромная демографическая проблема России», — отметил эксперт. При этом ситуация с алкоголизмом и демографией во Владимирской области обстоит не хуже, чем во многих регионах Центральной России, считает Ракша. «Исторически сложилось так, что молодежь из Владимирской области уезжает на работу в Москву, остаются старики, а рожать некому. Близость к мегаполису влияет на показатели смертности и рождаемости, та же ситуация и в соседних регионах. Что касается алкоголизма, то возможно, что во Владимире просто честнее считают и лучше работают соответствующие службы», — объяснил он. Путин рекомендовал Авдееву и другим губернаторам меры борьбы с алкоголизмом, так как у этой проблемы есть еще и социально-экономический аспект, заявил URA.RU профессор Высшей школы экономики, гендиректор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт. «Тема демографии находится в фокусе внимания главы государства постоянно. Алкоголизм — это не только преждевременные смерти и нерожденные дети, как правильно говорят демографы, это еще и неполные и не созданные семьи, недополученное образование, падение квалификации работников и производительности труда, не взятая ипотека и в целом низкий уровень жизни. Вот круг проблем, на которые указывает президент губернаторам», — пояснил эксперт. Путин предостерег глав регионов от попыток бороться с алкоголизацией населения путем повышения цен, так как подход к решению этой проблемы должен быть комплексным, заметил Шпунт. «Высокие цены не срабатывают без жестких мер контроля, это следует как из российской практики, так и из международной. Если полиция, участковые не контролируют ситуацию с фальсификатом жестко, то повышая цены, вы просто провоцируете людей приобретать поддельные алкогольные напитки, что чревато массовыми отравлениями. Это можно наблюдать и в Турции, а также в других странах. В Норвегии или Финляндии, на которые часто ссылаются сторонники повышения цен, хорошо налажен и полицейский, и торговый контроль, при таком подходе как сдерживающий фактор высокие цены работают», — заключил профессор.