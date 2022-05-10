10 мая 2022

Политолог объяснила назначение Мазура врио томского губернатора

© Служба новостей «URA.RU»
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Глава администрации Тобольска Владимир Мазур. Тюмень, мазур владимир
Врио губернатора Томской области Владимир Мазур имеет шанс попасть в общественный запрос на обновление власти Фото:
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Перестановки в губернаторском корпусе

Врио губернатора Томской области Владимир Мазур имеет высокие шансы попасть в общественный запрос на обновление. Важно, чтобы он прислушался к пожеланиям людей, заявила URA.RU политолог Анна Федорова.

«Назначение Мазура несет принципиально новый, свежий взгляд [на ситуацию в регионе]. Как бы ни был хорош прежний руководитель, взгляд замыливается, у людей возникает запрос на обновление власти. У Мазура есть высокие шансы попасть в этот запрос. А дальше все будет зависеть от того, насколько он сможет прислушаться к к людям, к тому, что им нужно. На этой энергии обновления и действовать», — пояснила Федорова.

По словам эксперта, Владимир Мазур «не чужой для Томской области человек». «Он знает региональную специфику, имеет опыт работы на федеральном и региональном уровне, прошел школу губернаторов, а это организация, где слушатели осваивают современные компетенции. Это губернатор новой волны», — отметила Анна Федорова.

Мазур — уроженец Томской области, работал замглавы столицы региона. После этого переехал в Тюмень, где стал заместителя губернатора. С 2012 по 2019 годы работал мэром Тобольска. После этого год поработал заместителем главы Калужской области, откуда в 2020 году перешел в администрацию президента курировать реформу системы местного самоуправления. Учился в «Школе губернаторов».

Президент РФ Владимир Путин 10 мая отправил в отставку губернатора Томской области Сергея Жвачкина. Во главе региона был 10 лет.

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Врио губернатора Томской области Владимир Мазур имеет высокие шансы попасть в общественный запрос на обновление. Важно, чтобы он прислушался к пожеланиям людей, заявила URA.RU политолог Анна Федорова. «Назначение Мазура несет принципиально новый, свежий взгляд [на ситуацию в регионе]. Как бы ни был хорош прежний руководитель, взгляд замыливается, у людей возникает запрос на обновление власти. У Мазура есть высокие шансы попасть в этот запрос. А дальше все будет зависеть от того, насколько он сможет прислушаться к к людям, к тому, что им нужно. На этой энергии обновления и действовать», — пояснила Федорова. По словам эксперта, Владимир Мазур «не чужой для Томской области человек». «Он знает региональную специфику, имеет опыт работы на федеральном и региональном уровне, прошел школу губернаторов, а это организация, где слушатели осваивают современные компетенции. Это губернатор новой волны», — отметила Анна Федорова. Мазур — уроженец Томской области, работал замглавы столицы региона. После этого переехал в Тюмень, где стал заместителя губернатора. С 2012 по 2019 годы работал мэром Тобольска. После этого год поработал заместителем главы Калужской области, откуда в 2020 году перешел в администрацию президента курировать реформу системы местного самоуправления. Учился в «Школе губернаторов». Президент РФ Владимир Путин 10 мая отправил в отставку губернатора Томской области Сергея Жвачкина. Во главе региона был 10 лет.
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