Политолог объяснила назначение Мазура врио томского губернатора

10 мая 2022 в 22:59 Размер текста - 17 +

Врио губернатора Томской области Владимир Мазур имеет шанс попасть в общественный запрос на обновление власти Фото: Николай Бастриков © URA.RU новость из сюжета Перестановки в губернаторском корпусе Врио губернатора Томской области Владимир Мазур имеет высокие шансы попасть в общественный запрос на обновление. Важно, чтобы он прислушался к пожеланиям людей, заявила URA.RU политолог Анна Федорова. «Назначение Мазура несет принципиально новый, свежий взгляд [на ситуацию в регионе]. Как бы ни был хорош прежний руководитель, взгляд замыливается, у людей возникает запрос на обновление власти. У Мазура есть высокие шансы попасть в этот запрос. А дальше все будет зависеть от того, насколько он сможет прислушаться к к людям, к тому, что им нужно. На этой энергии обновления и действовать», — пояснила Федорова. По словам эксперта, Владимир Мазур «не чужой для Томской области человек». «Он знает региональную специфику, имеет опыт работы на федеральном и региональном уровне, прошел школу губернаторов, а это организация, где слушатели осваивают современные компетенции. Это губернатор новой волны», — отметила Анна Федорова. Мазур — уроженец Томской области, работал замглавы столицы региона. После этого переехал в Тюмень, где стал заместителя губернатора. С 2012 по 2019 годы работал мэром Тобольска. После этого год поработал заместителем главы Калужской области, откуда в 2020 году перешел в администрацию президента курировать реформу системы местного самоуправления. Учился в «Школе губернаторов». Президент РФ Владимир Путин 10 мая отправил в отставку губернатора Томской области Сергея Жвачкина. Во главе региона был 10 лет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Врио губернатора Томской области Владимир Мазур имеет высокие шансы попасть в общественный запрос на обновление. Важно, чтобы он прислушался к пожеланиям людей, заявила URA.RU политолог Анна Федорова. «Назначение Мазура несет принципиально новый, свежий взгляд [на ситуацию в регионе]. Как бы ни был хорош прежний руководитель, взгляд замыливается, у людей возникает запрос на обновление власти. У Мазура есть высокие шансы попасть в этот запрос. А дальше все будет зависеть от того, насколько он сможет прислушаться к к людям, к тому, что им нужно. На этой энергии обновления и действовать», — пояснила Федорова. По словам эксперта, Владимир Мазур «не чужой для Томской области человек». «Он знает региональную специфику, имеет опыт работы на федеральном и региональном уровне, прошел школу губернаторов, а это организация, где слушатели осваивают современные компетенции. Это губернатор новой волны», — отметила Анна Федорова. Мазур — уроженец Томской области, работал замглавы столицы региона. После этого переехал в Тюмень, где стал заместителя губернатора. С 2012 по 2019 годы работал мэром Тобольска. После этого год поработал заместителем главы Калужской области, откуда в 2020 году перешел в администрацию президента курировать реформу системы местного самоуправления. Учился в «Школе губернаторов». Президент РФ Владимир Путин 10 мая отправил в отставку губернатора Томской области Сергея Жвачкина. Во главе региона был 10 лет.