Идеальный шторм на рынке испортит жизнь нефтяникам из ХМАО

В 2023 году из-за санкций на кон поставлено благополучие всего региона

09 января 2023 в 08:45 Размер текста - 17 +

Нефтяникам предстоит справляться с угрозами из-за турбулентности рынка Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Нефтяные компании, работающие в ХМАО, ждут тяжелые времена. Конъюнктура мировых цен на энергоресурсы резко изменилась из-за санкций, введенных против РФ. Западные страны ввели потолок цен на российскую нефть, сами нефтяники сокращают объемы добычи углеводородов в рамках соглашения ОПЕК+ и вынуждены искать новые рынки сбыта. Опрошенные URA.RU эксперты фиксируют все признаки идеального шторма на рынке энергоресурсов, который может ударной волной сказаться и на благополучии всей Югры. «Турбулентность на рынке, когда все меняется, не позволяет принимать инвестрешения. Для нефтяников даже не то что цена [на нефть] определяющая, а главное чтобы сама цена была стабильная. Если она постоянно меняется, то невозможно просчитать экономику проекта и принять по нему решения. Поэтому да, какие-то проекты могут ставить на паузу. Тем более те, что подразумевался экспорт в западном направлении. Это значит, что развитие нефтегазовых проектов будет либо замедляться, либо приостановится», — поделился прогнозом с журналистом агентства ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков. По мнению аналитика Юшкова, ожидать сокращения персонала в нефтяных компаниях не стоит Фото: Александр Кулаковский © URA.RU При этом если нефтяникам придется поставить на паузу планы по расширению производства, то и о новых рабочих местах для жителей региона также не может идти речь. Впрочем, аналитики прогнозируют, что массовых сокращений нефтяникам удастся избежать. «Мы видели какая практика была в ковидном 2020 году. Тогда же тоже добыча сильно упала. В рамках ОПЕК+ мы сокращали ее, но персонал-то не сокращался», — добавляет эксперт Юшков. Сотрудники нефтяных компаний из ХМАО в разговоре с URA.RU свидетельствуют о снижении объемов добычи нефти в регионе. При этом в перспективе задуманная оптимизация производства грозит предприятиям дополнительными издержками. «После решения стран ОПЕК+ сократить добычу нефти, мы тоже снизили объемы на ряде месторождений. И это повлекло проблемы. Потому что затем не смогли выйти на тот же дебет на этих скважинах. Технологически это не просто. Месторождения старые и после того, как производство останавливается, технологически возобновить закачку нефти в прежних объемах не так просто. Решать проблему дефицита придется бурением скважин в новых местах. Но пока план по объемам добычи нефти не выполняется», — рассказал URA.RU работник одной из нефтяных компаний ХМАО. В югорском правительстве также предрекают снижение объемов добычи нефти в ХМАО. Если в 2022 году план составлял 225 млн тонн нефти, то на 2023 год он на пять млн тонн меньше. «Учитывая значительную волатильность мирового нефтяного рынка, в настоящее время затруднительно спрогнозировать дальнейшее развитие нефтегазовой отрасли. В соответствии с прогнозом социально- экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, добыча нефти в 2023 году прогнозируется на уровне 220 миллионов тонн», — рассказали URA.RU в окружном департаменте недропользования. Снижении добычи грозит нефтяникам дополнительными издержками Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Опрошенные агентством аналитики сходятся во мнении, что избежать серьезного падения добычи удастся, дополнительно наладив способы поставки углеводородов партнерам в дружественных странах. По мнению ведущего эксперта Союза нефтегазопромышленников России Рустама Танкаева, у нефтяников есть в запасе готовые логистические цепочки. «Мы располагаем серьезными рынками сбыта. В значительной мере это заслуга „Роснефти“, создавшая интеграционные цепочки, которые объединили потребителей из юго-восточной Азии и производителей из России. Таким образом мы в значительной мере гарантированы», — комментирует агентству Танкаев. Общая турбулентность на рынке углеводородов — не единственная проблема югорских компаний. У нефтяников назревают трудности со своими партнерами — подрядными организациями и нефтесервисными предприятиями. Они также ощутили санкционное давление, но в отличии от гигантов отрасли, им сложнее держать удар. «У нефтесервисников явно есть проблемы, потому что стабильно замечаем нарушение сроков исполнения обязательств. Естественно, компания теряет из-за этого деньги. Пока что менять подрядчиков или лишать их части контрактов не планируется. Но если ситуация не измениться, то без жесткого антикризисного менеджмента явно не обойдется», — уточняет работник одной из нефтяных компаний региона. Хотя нефтяников ждет непростой год, рисковать социальными договоренностями и отношениями с властями предприятия все-таки вероятно не будут. Об этом говорят как аналитики, так и в самом окружном правительстве уже строят планы на этот счет. «Не думаю, что социальные программы будут отложены, потому что их просчитывать легко и в этом нет никаких рисков. Соцпрограммы еще и как правило долгосрочные по договорам с регионом. Поэтому, думаю, что сокращать никто ничего тут не будет. Тем более, это не какие-то гигантские суммы, которые были бы неподъемной ношей для нефтяных компаний», — добавил в разговоре с журналистом аналитик Юшков. Избежать падения добычи удастся, наладив способы поставки партнерам в дружественных странах Фото: Александр Кулаковский © URA.RU По информации окружного департамента финансов, за прошлый год по партнерским соглашениям с нефтяниками ХМАО получил 8,9 миллиардов рублей. При этом большая часть суммы — 6,5 млрд, пошла именно на социальные проекты. И по заявлению властей прекращать партнерство стороны не собираются. «На 2023 год планы мероприятий и объемы соглашений находятся на стадии подготовки и согласования c нефтяными компаниями», — пояснили URA.RU в правительстве. Тем временем в ответ на риск снижения добычи углеводородов сворачивать поиск новых месторождений и геологоразведку в югорских компаниях на данный момент не собираются. «У нас пока вводных о возможных сокращениях не проскальзывало. На текущий момент планы по геологоразведке, которые еще с лета идут, в том же режиме продолжаются. На ближайшую перспективу заключены договоры на разработку скважин. Ну и сейчас еще ведется подготовка на новые разведывательные работы», — докладывает инсайдер агентства в нефтяной компании. Тем более региональные власти обещают продолжить усовершенствование законов по части ввода в промышленный оборот трудноизвлекаемых запасов нефти. «По инициативе автономного округа внесены изменения в налоговый кодекс в части расширения периметра применения налога на дополнительный доход (НДД) в который вошли участки недр, расположенные в Югре. Принятые меры позволят нефтяным компаниям более эффективно вовлекать в разработку запасы относящиеся, в том числе к трудноизвлекаемым», — пояснили агентству в окружном правительстве. Власти ХМАО обещают продолжить совершенствование законов в части добычи трудноизвлекаемых запасов нефти Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Волатильность цен на нефть в сложном 2023 году, которым он должен стать для нефтяных компаний, ставит логичный вопрос о том, досчитаются ли окружные власти нужного уровня налогов от нефтяников. В окружном правительстве утверждают, что региональный бюджет по базовому прогнозу сверстан исходя из цены на нефть в 70,1 доллар за баррель. Это цифра учитывается при расчете налога на прибыль организаций. Однако власти на этот счет настроены позитивно. В правительстве говорят, что готовы к трудностям и замечают, что цена — не единственный фактор, который влияет на доходность округа от нефтяников. «В том числе [влияют] принимаемые решения на федеральном уровне по повышению налоговой нагрузки для компаний, влекущие сокращение налоговых доходов регионов. При этом накопленный опыт формирования и исполнения регионального бюджета в условиях кризисных проявлений в экономике (от колебаний цен на энергоносители на конъюнктурных рынках, пандемия) позволяет правительству Ханты-Мансийского автономного округа — Югры своевременно реагировать на складывающиеся вызовы и риски», — прокомментировали агентству в правительстве ХМАО. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Нефтяные компании, работающие в ХМАО, ждут тяжелые времена. Конъюнктура мировых цен на энергоресурсы резко изменилась из-за санкций, введенных против РФ. Западные страны ввели потолок цен на российскую нефть, сами нефтяники сокращают объемы добычи углеводородов в рамках соглашения ОПЕК+ и вынуждены искать новые рынки сбыта. Опрошенные URA.RU эксперты фиксируют все признаки идеального шторма на рынке энергоресурсов, который может ударной волной сказаться и на благополучии всей Югры. «Турбулентность на рынке, когда все меняется, не позволяет принимать инвестрешения. Для нефтяников даже не то что цена [на нефть] определяющая, а главное чтобы сама цена была стабильная. Если она постоянно меняется, то невозможно просчитать экономику проекта и принять по нему решения. Поэтому да, какие-то проекты могут ставить на паузу. Тем более те, что подразумевался экспорт в западном направлении. Это значит, что развитие нефтегазовых проектов будет либо замедляться, либо приостановится», — поделился прогнозом с журналистом агентства ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков. При этом если нефтяникам придется поставить на паузу планы по расширению производства, то и о новых рабочих местах для жителей региона также не может идти речь. Впрочем, аналитики прогнозируют, что массовых сокращений нефтяникам удастся избежать. «Мы видели какая практика была в ковидном 2020 году. Тогда же тоже добыча сильно упала. В рамках ОПЕК+ мы сокращали ее, но персонал-то не сокращался», — добавляет эксперт Юшков. Сотрудники нефтяных компаний из ХМАО в разговоре с URA.RU свидетельствуют о снижении объемов добычи нефти в регионе. При этом в перспективе задуманная оптимизация производства грозит предприятиям дополнительными издержками. «После решения стран ОПЕК+ сократить добычу нефти, мы тоже снизили объемы на ряде месторождений. И это повлекло проблемы. Потому что затем не смогли выйти на тот же дебет на этих скважинах. Технологически это не просто. Месторождения старые и после того, как производство останавливается, технологически возобновить закачку нефти в прежних объемах не так просто. Решать проблему дефицита придется бурением скважин в новых местах. Но пока план по объемам добычи нефти не выполняется», — рассказал URA.RU работник одной из нефтяных компаний ХМАО. В югорском правительстве также предрекают снижение объемов добычи нефти в ХМАО. Если в 2022 году план составлял 225 млн тонн нефти, то на 2023 год он на пять млн тонн меньше. «Учитывая значительную волатильность мирового нефтяного рынка, в настоящее время затруднительно спрогнозировать дальнейшее развитие нефтегазовой отрасли. В соответствии с прогнозом социально- экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, добыча нефти в 2023 году прогнозируется на уровне 220 миллионов тонн», — рассказали URA.RU в окружном департаменте недропользования. Опрошенные агентством аналитики сходятся во мнении, что избежать серьезного падения добычи удастся, дополнительно наладив способы поставки углеводородов партнерам в дружественных странах. По мнению ведущего эксперта Союза нефтегазопромышленников России Рустама Танкаева, у нефтяников есть в запасе готовые логистические цепочки. «Мы располагаем серьезными рынками сбыта. В значительной мере это заслуга „Роснефти“, создавшая интеграционные цепочки, которые объединили потребителей из юго-восточной Азии и производителей из России. Таким образом мы в значительной мере гарантированы», — комментирует агентству Танкаев. Общая турбулентность на рынке углеводородов — не единственная проблема югорских компаний. У нефтяников назревают трудности со своими партнерами — подрядными организациями и нефтесервисными предприятиями. Они также ощутили санкционное давление, но в отличии от гигантов отрасли, им сложнее держать удар. «У нефтесервисников явно есть проблемы, потому что стабильно замечаем нарушение сроков исполнения обязательств. Естественно, компания теряет из-за этого деньги. Пока что менять подрядчиков или лишать их части контрактов не планируется. Но если ситуация не измениться, то без жесткого антикризисного менеджмента явно не обойдется», — уточняет работник одной из нефтяных компаний региона. Хотя нефтяников ждет непростой год, рисковать социальными договоренностями и отношениями с властями предприятия все-таки вероятно не будут. Об этом говорят как аналитики, так и в самом окружном правительстве уже строят планы на этот счет. «Не думаю, что социальные программы будут отложены, потому что их просчитывать легко и в этом нет никаких рисков. Соцпрограммы еще и как правило долгосрочные по договорам с регионом. Поэтому, думаю, что сокращать никто ничего тут не будет. Тем более, это не какие-то гигантские суммы, которые были бы неподъемной ношей для нефтяных компаний», — добавил в разговоре с журналистом аналитик Юшков. По информации окружного департамента финансов, за прошлый год по партнерским соглашениям с нефтяниками ХМАО получил 8,9 миллиардов рублей. При этом большая часть суммы — 6,5 млрд, пошла именно на социальные проекты. И по заявлению властей прекращать партнерство стороны не собираются. «На 2023 год планы мероприятий и объемы соглашений находятся на стадии подготовки и согласования c нефтяными компаниями», — пояснили URA.RU в правительстве. Тем временем в ответ на риск снижения добычи углеводородов сворачивать поиск новых месторождений и геологоразведку в югорских компаниях на данный момент не собираются. «У нас пока вводных о возможных сокращениях не проскальзывало. На текущий момент планы по геологоразведке, которые еще с лета идут, в том же режиме продолжаются. На ближайшую перспективу заключены договоры на разработку скважин. Ну и сейчас еще ведется подготовка на новые разведывательные работы», — докладывает инсайдер агентства в нефтяной компании. Тем более региональные власти обещают продолжить усовершенствование законов по части ввода в промышленный оборот трудноизвлекаемых запасов нефти. «По инициативе автономного округа внесены изменения в налоговый кодекс в части расширения периметра применения налога на дополнительный доход (НДД) в который вошли участки недр, расположенные в Югре. Принятые меры позволят нефтяным компаниям более эффективно вовлекать в разработку запасы относящиеся, в том числе к трудноизвлекаемым», — пояснили агентству в окружном правительстве. Волатильность цен на нефть в сложном 2023 году, которым он должен стать для нефтяных компаний, ставит логичный вопрос о том, досчитаются ли окружные власти нужного уровня налогов от нефтяников. В окружном правительстве утверждают, что региональный бюджет по базовому прогнозу сверстан исходя из цены на нефть в 70,1 доллар за баррель. Это цифра учитывается при расчете налога на прибыль организаций. Однако власти на этот счет настроены позитивно. В правительстве говорят, что готовы к трудностям и замечают, что цена — не единственный фактор, который влияет на доходность округа от нефтяников. «В том числе [влияют] принимаемые решения на федеральном уровне по повышению налоговой нагрузки для компаний, влекущие сокращение налоговых доходов регионов. При этом накопленный опыт формирования и исполнения регионального бюджета в условиях кризисных проявлений в экономике (от колебаний цен на энергоносители на конъюнктурных рынках, пандемия) позволяет правительству Ханты-Мансийского автономного округа — Югры своевременно реагировать на складывающиеся вызовы и риски», — прокомментировали агентству в правительстве ХМАО.