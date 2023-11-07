«Зенит» не отпускает «Краснодар» перед очным поединком

«Спартак» выдерживает натиск «Локомотива» вдесятером, «Динамо» упускает победу над «Сочи»

07 ноября 2023 в 17:20 Размер текста - 17 +

Нападающий «Зенита» Матео Кассьера забил 11-й мяч в РПЛ Фото: Вячеслав Евдокимов/ФК «Зенит»/ТАСС Российская Премьер-лига подошла к своему экватору. 14-й тур чемпионата страны ознаменовался камбэками, обилием голов, красными карточками и незабитыми пенальти. Подробнее в материале URA.RU. «Зенит» продолжает погоню за «Краснодаром» Иван Сергеев забивает в третьем матче подряд Фото: Вячеслав Евдокимов/ФК «Зенит»/ТАСС В День народного единства «Зенит» приехал к «Балтике» в Калининград. Питерцы активно проводили первую половины игры, но голы пришли только во втором тайме. Отличились два лучших бомбардира команды — Иван Сергеев и Матео Кассьера. Сначала россиянин в изящном стиле пяткой отправил мяч в сетку с передачи Вендела. Затем Кассьера ответил на заброс в штрафную от Клаудиньо, сыграв головой. Будничная победа действующего чемпиона. Колумбиец остается главным страйкером турнира с 11 голами в активе. Чуть ранее между собой играли команды из нижней части турнирной таблицы — «Ахмат» и «Факел». Весь первый тайм грозненцы не слезали с ворот Александра Беленова. Но счет открыли только в концовке первых 45 минут игры. Босниец Дарко Тодорович приложился издали и вонзил мяч точно в дальнюю девятку. Второй тайм начался со страшного столкновения головами Мохамеда Конате и Федора Кудряшова. Россиянин не смог продолжить игру. Спустя минуты Евгений Марков счет сравнял точным выстрелом с края штрафной. И уже в компенсированное время Вячеслав Якимов смог выиграть борьбу у вратарской и переправил мяч головой в угол. Воронежцы увозят важные три очка, а грозненцы крепко застревают в «красной зоне» таблицы. Инфографика URA.RU «ЦСКА» вырывает победу у «Пари НН», «Спартак» выстоял против «Локомотива» вдесятером «Краснодар» разобрался с «Крыльями Советов» Фото: Степан Ноздрев/ТАСС Первыми воскресную программу открывали «Краснодар» и «Крылья Советов». После победы «Зенита» команды были соседями по турнирной таблице, но игра показала существенную разницу в классе между коллективами. Красноречивее всего об этой встрече говорит показатель xG (ожидаемые голы — прим. URA.RU). У «Краснодара» — 2,26, у самарцев всего 0,36. Южане первыми забили свои голы, в чем преуспели легионеры Джон Кордоба и Олакунле Олусегун. На 85-й минуте Владимир Писарский оживил интригу, сделав счет 2:1, но голов больше не было. Для Писарского это первый гол за самарцев в рамках РПЛ, хотя Владимир перешел в команду в январе этого года. «Краснодар» вернул лидерство в таблице. «ЦСКА» перевернули игру против «Пари НН» Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Во втором матче дня «ЦСКА» принимали на своем поле «Пари НН». Нижегородцы смогли дважды поразить ворота Игоря Акинфеева. В первом эпизоде, когда забивал Дмитрий Стоцкий, у армейцев были претензии к боковому арбитру. Они апеллировали к тому, что за несколько секунд до гола мяч покинул пределы поля. Но судьи решение не поменяли. Перед вторым голом нижегородцев отличился второй бомбардир РПЛ Федор Чалов. Вернул преимущество гостям Виктор Александров. Главный тренер «ЦСКА» Владимир Федотов подкрутил настройки в атакующей линии, и армейцы вышли вперед после гола в свои ворота Иброхимхалила Юлдошева и Виктора Давилы. В обоих моментах блистал полузащитник «ЦСКА» Аббосбек Файзуллаев, который дал армейцам забраться на третью строчку в РПЛ. Статья по теме «Спартак» в меньшинстве отобрал очки у «Локомотива» в дерби Последним воскресным матчем стало московское дерби между «Локомотивом» и «Спартаком». Красно-белые получили удаление в конце первого тайма и были вынуждены большую часть встречи играть вдесятером. Однако «Локомотив» этим не воспользовался и даже был вынужден отыгрываться по ходу встречи. Подробнее о дерби можете прочитать в обзорном материале URA.RU. «Урал» продолжает погружение, «Динамо» упустило победу против «Сочи» «Ростов» и «Оренбург» не устроила ничья в очном поединке Фото: Степан Ноздрев/ТАСС «Ростов» Валерия Карпина пожаловал в гости к «Оренбургу» Давида Деограсии. Встреча вышла с обилием ударов по воротам. В первом тайме ростовчане получили право на пенальти, но его не смог реализовать Максим Осипенко. У южноуральцев было множество хороших моментов, но забить удалось только после осечки голкипера ростовчан Сергея Песьякова. После дальнего удара Арсена Адамова он не смог зафиксировать мяч в руках и на добивании расторопнее всех оказался Дмитрий Воробьев. В конце матча суета в штрафной «Оренбурга» закончилась для них пропущенным голом. Осипенко все же забил гол в матче. Но ничьей не рада ни одна из команд. Спустя месяц казанский «Рубин» вновь приехал в Екатеринбург к «Уралу». Команды оказались в одной группе в пути РПЛ Кубка России. Тогда подопечные Виктора Гончаренко спокойно разобрались — 2:0. Этот матч мог пройти по тому же сценарию, но уральцам не хватало удачи, а где-то выручал Юрий Дюпин. В начале второго тайма аргентинец Валентин Вада затолкал единственный мяч в игре в ворота уральцев. Для екатеринбуржцев это уже четвертое поражение в чемпионате подряд. Завершал 14-й тур РПЛ матч «Сочи» — «Динамо». Команда из курортного города замыкает турнирную таблицу, но шансы выбраться оттуда есть из-за высокой плотности между коллективами. Игра оказалась богата на моменты. «Сочи» активно начали первый тайм. Имели несколько хороших выходов на ворота Игоря Лещука. Южане первыми открыли счет после добивания Никиты Бурмистрова, но почти сразу москвичи ответили голом Луиса Чавеса. «Динамо» пропустило два гола во втором тайме и упустило победу над «Сочи» Фото: Михаил Терещенко/ТАСС В конце первого тайма сочинцы получили право на пенальти, но Лука Джорджевич не смог его реализовать. Лещук угадал угол, куда полетит мяч. Еще до перерыва Константин Тюкавин принял мяч в штрафной после передачи Роберто Фернандеса и отправил мяч в ближний угол. Спустя две минуты Диего Лаксальт пасом отправил Ярослава Гладышева по правому флангу. Он не встретил никакого сопротивления, решил пробить и сделал счет 1:3 в пользу «Динамо». Москвичи продолжили давление во втором тайме. Федор Смолов и Тюкавин имели несколько хороших моментов для завершения. «Сочи» постепенно перехватил инициативу, и после неудачной игры Лещука на добивании сработал уже Джорджевич. Затем сочинцы сравняли счет после подачи углового. На дальней штанге без внимания защитников остался словенец Ваня Дркушич, который сначала пробил головой, но не акцентировано, и добавил ногой. До финального свистка забить могли и хозяева, и гости, но мяч все не шел в ворота. Защитник сочинцев Марсело Алвеш получил вторую желтую карточку в матче и был удален. «Динамо» не смогло догнать армейцев в таблице. «Сочи» остается на последнем месте, но не отпускает от себя другие команды. Инфографика URA.RU Инфографика URA.RU Превью 15-то тура Российской Премьер-лиги Центральной игрой на следующих выходных станет противостояние между «Краснодаром» и «Зенитом». Питерцы будут играть дома, но если южане победят, то смогут прилично оторваться от преследователей. В противном случае «Зенит» вырвется на первое место. Также стоит отметить игру между «Спартаком» и «Ростовом». Москвичи снова проведут матч без основного защитника. На этот раз без Даниила Хлусевича, который получил красную карточку в игре с «Локомотивом». Инфографика URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российская Премьер-лига подошла к своему экватору. 14-й тур чемпионата страны ознаменовался камбэками, обилием голов, красными карточками и незабитыми пенальти. Подробнее в материале URA.RU. В День народного единства «Зенит» приехал к «Балтике» в Калининград. Питерцы активно проводили первую половины игры, но голы пришли только во втором тайме. Отличились два лучших бомбардира команды — Иван Сергеев и Матео Кассьера. Сначала россиянин в изящном стиле пяткой отправил мяч в сетку с передачи Вендела. Затем Кассьера ответил на заброс в штрафную от Клаудиньо, сыграв головой. Будничная победа действующего чемпиона. Колумбиец остается главным страйкером турнира с 11 голами в активе. Чуть ранее между собой играли команды из нижней части турнирной таблицы — «Ахмат» и «Факел». Весь первый тайм грозненцы не слезали с ворот Александра Беленова. Но счет открыли только в концовке первых 45 минут игры. Босниец Дарко Тодорович приложился издали и вонзил мяч точно в дальнюю девятку. Второй тайм начался со страшного столкновения головами Мохамеда Конате и Федора Кудряшова. Россиянин не смог продолжить игру. Спустя минуты Евгений Марков счет сравнял точным выстрелом с края штрафной. И уже в компенсированное время Вячеслав Якимов смог выиграть борьбу у вратарской и переправил мяч головой в угол. Воронежцы увозят важные три очка, а грозненцы крепко застревают в «красной зоне» таблицы. Первыми воскресную программу открывали «Краснодар» и «Крылья Советов». После победы «Зенита» команды были соседями по турнирной таблице, но игра показала существенную разницу в классе между коллективами. Красноречивее всего об этой встрече говорит показатель xG (ожидаемые голы — прим. URA.RU). У «Краснодара» — 2,26, у самарцев всего 0,36. Южане первыми забили свои голы, в чем преуспели легионеры Джон Кордоба и Олакунле Олусегун. На 85-й минуте Владимир Писарский оживил интригу, сделав счет 2:1, но голов больше не было. Для Писарского это первый гол за самарцев в рамках РПЛ, хотя Владимир перешел в команду в январе этого года. «Краснодар» вернул лидерство в таблице. Во втором матче дня «ЦСКА» принимали на своем поле «Пари НН». Нижегородцы смогли дважды поразить ворота Игоря Акинфеева. В первом эпизоде, когда забивал Дмитрий Стоцкий, у армейцев были претензии к боковому арбитру. Они апеллировали к тому, что за несколько секунд до гола мяч покинул пределы поля. Но судьи решение не поменяли. Перед вторым голом нижегородцев отличился второй бомбардир РПЛ Федор Чалов. Вернул преимущество гостям Виктор Александров. Главный тренер «ЦСКА» Владимир Федотов подкрутил настройки в атакующей линии, и армейцы вышли вперед после гола в свои ворота Иброхимхалила Юлдошева и Виктора Давилы. В обоих моментах блистал полузащитник «ЦСКА» Аббосбек Файзуллаев, который дал армейцам забраться на третью строчку в РПЛ. Последним воскресным матчем стало московское дерби между «Локомотивом» и «Спартаком». Красно-белые получили удаление в конце первого тайма и были вынуждены большую часть встречи играть вдесятером. Однако «Локомотив» этим не воспользовался и даже был вынужден отыгрываться по ходу встречи. Подробнее о дерби можете прочитать в обзорном материале URA.RU. «Ростов» Валерия Карпина пожаловал в гости к «Оренбургу» Давида Деограсии. Встреча вышла с обилием ударов по воротам. В первом тайме ростовчане получили право на пенальти, но его не смог реализовать Максим Осипенко. У южноуральцев было множество хороших моментов, но забить удалось только после осечки голкипера ростовчан Сергея Песьякова. После дальнего удара Арсена Адамова он не смог зафиксировать мяч в руках и на добивании расторопнее всех оказался Дмитрий Воробьев. В конце матча суета в штрафной «Оренбурга» закончилась для них пропущенным голом. Осипенко все же забил гол в матче. Но ничьей не рада ни одна из команд. Спустя месяц казанский «Рубин» вновь приехал в Екатеринбург к «Уралу». Команды оказались в одной группе в пути РПЛ Кубка России. Тогда подопечные Виктора Гончаренко спокойно разобрались — 2:0. Этот матч мог пройти по тому же сценарию, но уральцам не хватало удачи, а где-то выручал Юрий Дюпин. В начале второго тайма аргентинец Валентин Вада затолкал единственный мяч в игре в ворота уральцев. Для екатеринбуржцев это уже четвертое поражение в чемпионате подряд. Завершал 14-й тур РПЛ матч «Сочи» — «Динамо». Команда из курортного города замыкает турнирную таблицу, но шансы выбраться оттуда есть из-за высокой плотности между коллективами. Игра оказалась богата на моменты. «Сочи» активно начали первый тайм. Имели несколько хороших выходов на ворота Игоря Лещука. Южане первыми открыли счет после добивания Никиты Бурмистрова, но почти сразу москвичи ответили голом Луиса Чавеса. В конце первого тайма сочинцы получили право на пенальти, но Лука Джорджевич не смог его реализовать. Лещук угадал угол, куда полетит мяч. Еще до перерыва Константин Тюкавин принял мяч в штрафной после передачи Роберто Фернандеса и отправил мяч в ближний угол. Спустя две минуты Диего Лаксальт пасом отправил Ярослава Гладышева по правому флангу. Он не встретил никакого сопротивления, решил пробить и сделал счет 1:3 в пользу «Динамо». Москвичи продолжили давление во втором тайме. Федор Смолов и Тюкавин имели несколько хороших моментов для завершения. «Сочи» постепенно перехватил инициативу, и после неудачной игры Лещука на добивании сработал уже Джорджевич. Затем сочинцы сравняли счет после подачи углового. На дальней штанге без внимания защитников остался словенец Ваня Дркушич, который сначала пробил головой, но не акцентировано, и добавил ногой. До финального свистка забить могли и хозяева, и гости, но мяч все не шел в ворота. Защитник сочинцев Марсело Алвеш получил вторую желтую карточку в матче и был удален. «Динамо» не смогло догнать армейцев в таблице. «Сочи» остается на последнем месте, но не отпускает от себя другие команды. Центральной игрой на следующих выходных станет противостояние между «Краснодаром» и «Зенитом». Питерцы будут играть дома, но если южане победят, то смогут прилично оторваться от преследователей. В противном случае «Зенит» вырвется на первое место. Также стоит отметить игру между «Спартаком» и «Ростовом». Москвичи снова проведут матч без основного защитника. На этот раз без Даниила Хлусевича, который получил красную карточку в игре с «Локомотивом».