Совершен первый за три года рейс «Москва — Краснодар»

В Краснодар прибыл первый регулярный рейс из Москвы после почти трехлетнего перерыва. Жители Краснодарского края с начала 2022 года были лишены прямого авиасообщения со столицей.
«Первый после трехлетнего перерыва рейс из Москвы в Краснодар приземлился в аэропорту назначения», — передает корреспондент РИА Новости. Первый регулярный рейс по маршруту «Москва — Краснодар» выполнила авиакомпания «Аэрофлот». Самолет вылетел из московского аэропорта Шереметьево и успешно приземлился в Краснодаре.
«Аэрофлот» не ограничивается рейсами из Москвы. Уже в сентябре планируется открыть полеты в Краснодар из Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска, Уфы, Казани и Новосибирска. Помимо внутренних направлений, компания рассматривает запуск международных рейсов в Ереван, Стамбул и Дубай. Вслед за «Аэрофлотом» регулярные рейсы между Москвой и Краснодаром планирует запустить авиакомпания «Победа». Первый рейс из Внуково назначен на 19 сентября. Кроме того, S7 Airlines объявила о старте полетов по этому маршруту с 26 октября: четыре раза в неделю из Москвы и шесть раз из Новосибирска.
