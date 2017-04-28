В Германии одобрили закон, запрещающий мусульманскую одежду

07:56 28 апреля 2017 0

Не все мусульмане в Германии смогут носить традиционную одежду Фото: Pixabay

В Бундестаге ФРГ одобрили законопроект, частично запрещающий мусульманам ношение в стране бурки, никаба, паранджи и прочей одежды, полностью закрывающей тело и лицо.

Кроме этого, в Германии одобрены новые меры безопасности с целью предотвращения возможных экстремистских атак против граждан, пишет агентство Nation News.

Новый запрет коснется госслужащих любого уровня, всех военных и сотрудников избирательных и судебных инстанций.