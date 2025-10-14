Обломки дрона ВСУ повредили энергообъект в Нижегородской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обломки дрона ВСУ упали на территорию энергообъекта в Нижегородской области
Обломки дрона ВСУ упали на территорию энергообъекта в Нижегородской области Фото:
новость из сюжета
Украинские атаки по российским регионам

Этой ночью в Нижегородской области обломки сбитого беспилотника повредили энергетический объект, это привело к кратковременному отключению электроэнергии. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин. По его словам, электроснабжение уже восстановлено, пострадавших нет. На месте происшествия работают специалисты.

«Энергетический объект получил повреждения, но благодаря оперативной работе специалистов электроснабжение восстановлено. Жертв и пострадавших нет», — написал Никитин в своем telegram-канале.

По данным Минобороны РФ, в эту ночь над Нижегородской областью системы ПВО уничтожили три украинских БПЛА самолетного типа. Всего над территорией России и акваторией Черного моря было сбито 40 украинских дронов. Больше всего беспилотников уничтожено в Белгородской области — 17 аппаратов. В Воронежской области сбили 12 дронов. В Тамбовской, Курской областях и над Крымом сбиты еще несколько беспилотников. По сообщениям властей, пострадавших и серьезных разрушений нет.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Этой ночью в Нижегородской области обломки сбитого беспилотника повредили энергетический объект, это привело к кратковременному отключению электроэнергии. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин. По его словам, электроснабжение уже восстановлено, пострадавших нет. На месте происшествия работают специалисты. «Энергетический объект получил повреждения, но благодаря оперативной работе специалистов электроснабжение восстановлено. Жертв и пострадавших нет», — написал Никитин в своем telegram-канале. По данным Минобороны РФ, в эту ночь над Нижегородской областью системы ПВО уничтожили три украинских БПЛА самолетного типа. Всего над территорией России и акваторией Черного моря было сбито 40 украинских дронов. Больше всего беспилотников уничтожено в Белгородской области — 17 аппаратов. В Воронежской области сбили 12 дронов. В Тамбовской, Курской областях и над Крымом сбиты еще несколько беспилотников. По сообщениям властей, пострадавших и серьезных разрушений нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...