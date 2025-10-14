Обломки дрона ВСУ повредили энергообъект в Нижегородской области

Этой ночью в Нижегородской области обломки сбитого беспилотника повредили энергетический объект, это привело к кратковременному отключению электроэнергии. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин. По его словам, электроснабжение уже восстановлено, пострадавших нет. На месте происшествия работают специалисты.
«Энергетический объект получил повреждения, но благодаря оперативной работе специалистов электроснабжение восстановлено. Жертв и пострадавших нет», — написал Никитин в своем telegram-канале.
По данным Минобороны РФ, в эту ночь над Нижегородской областью системы ПВО уничтожили три украинских БПЛА самолетного типа. Всего над территорией России и акваторией Черного моря было сбито 40 украинских дронов. Больше всего беспилотников уничтожено в Белгородской области — 17 аппаратов. В Воронежской области сбили 12 дронов. В Тамбовской, Курской областях и над Крымом сбиты еще несколько беспилотников. По сообщениям властей, пострадавших и серьезных разрушений нет.
