ФСБ возбудила дело против Михаила Ходорковского* по статье о захвате власти

ФСБ России возбудила уголовное дело в отношении бывшего главы нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского (признан Минюстом РФ иноагентом), а также членов признанного в РФ нежелательным «Антивоенного комитета России». Об этом 14 октября сообщили в пресс-службе ФСБ. Ходорковскому и его соратникам инкриминируют насильственный захват власти, создание террористического сообщества, а также публичные призывы к осуществлению террористической деятельности.
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации возбуждено уголовное дело по статье 278 УК России („Насильственный захват власти или насильственное удержание власти“) и части 1 и части 2 статьи 205.4 УК России („Организация террористического сообщества и участие в нем“) в отношении экс-главы компании ЮКОС Михаила Ходорковского и членов „Антивоенного комитета России“...» — передает РИА Новости сообщение спецслужбы. В деле фигурирует свыше 20 человек.
Движение «Антивоенный комитет России» было создано этими лицами в феврале 2022 года. Основной задачей организации, согласно официальным данным, является осуществление насильственного захвата власти и попытка изменения конституционного строя России. 22 января 2024 года Генпрокуратура РФ признала деятельность этого движения нежелательной на территории страны.
Ранее московский суд вынес решение о конфискации земельного участка, расположенного в подмосковной Жуковке и связанного с бывшим руководителем компании ЮКОС Михаилом Ходорковским. Формальным собственником участка числится Владимир Дубов, экс-совладелец ЮКОСа, который скрывается от российских правоохранительных органов. Дубов был заочно осужден в 2012 году и приговорен к восьми годам лишения свободы по обвинению в хищении государственных средств.
*Михаил Ходорковский признан Минюстом РФ иноагентом
