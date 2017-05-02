17:08 02 мая 2017 0

В начале мая водителям придется выбирать альтернативные маршруты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Администрация Екатеринбурга опубликовала список участков дорог, которые будут перекрыты на период культурно-массовых мероприятий, посвященных Дню Победы.



Движение в уральской столице будет ограничено:

— 4 мая 2017 года с 10:00 до 14:00 (на время встречи ветеранов с суворовцами и кадетами) по площади Кирова, в направлении от улицы Мира до улицы Гагарина;

— 5 мая 2017 года с 14:00 до 15:00 (на время проведения легкоатлетической эстафеты в Ленинском районе) по улице Начдива Онуфриева, от улицы Громова до улицы Чкалова; по улице Чкалова, от улицы Начдива Онуфриева до улицы Академика Бардина; по улице Академика Бардина, от улицы Чкалова до улицы Ясной; по улице Громова, от улицы Академика Бардина до улицы Начдива Онуфриева;

— 6 мая 2017 года с 10:00 до 13:00, 27 мая 2017 года с 09:00 до 11:30 по местному проезду, от пересечения улицы Горького с улицей Дзержинского до улицы Николая Никонова;

— 6 мая 2017 года с 10:15 до 13:00 (на время проведения легкоатлетического пробега «Майская гроза») по проспекту Ленина, от улицы Карла Либкнехта до улицы Сакко и Ванцетти; по улице 8 Марта, от улицы Малышева до улицы Бориса Ельцина; по улице Бориса Ельцина, от улицы 8 Марта до улицы Челюскинцев;

— 8 мая 2017 года с 09:30 до 11:00 (на время торжественного возложения венков к памятнику Г. К. Жукова) по нечетной стороне проспекта Ленина, от улицы Восточной до улицы Луначарского; по улице Бажова, от улицы Первомайской до улицы Малышева; по улице Кузнечной, от улицы Первомайской до улицы Малышева;

— с 22:00 8 мая 2017 года до 02:00 10 мая 2017 года по улице Пушкина, от улицы Малышева до проспекта Ленина;

— 9 мая 2017 года с 06:00 до окончания праздничных мероприятий по проспекту Ленина, от улицы Московской до улицы Карла Либкнехта; по улице 8 Марта, от улицы Бориса Ельцина до улицы Малышева; по улице Бориса Ельцина, от улицы Челюскинцев до улицы 8 Марта; по улице Толмачева, от проспекта Ленина до улицы Николая Никонова; по улице Маршала Жукова, от улицы Челюскинцев до проспекта Ленина, с пропуском подвижного состава общественного транспорта для его накопления у Театра драмы к 21:30;

— 9 мая 2017 года с 09:30 до 14:30 (на время проведения легкоатлетической эстафеты «Великая Победа» в Кировском районе) по улице Мира, от улицы Первомайской до улицы Малышева;

— 9 мая 2017 года с 11:15 до 14:30 (на время проведения легкоатлетической эстафеты «Великая Победа» в Кировском районе) по проспекту Ленина, от улицы Восточной до улицы Мира; по улице Гагарина, от улицы Академической до улицы Малышева;

— 9 мая 2017 года с 10:00 до 12:00 (на время проведения легкоатлетической эстафеты в жилом районе Химмаш) по улице Грибоедова, от переулка Углового до улицы Торговой;

— 9 мая 2017 года с 10:00 до 11:30 (на время проведения легкоатлетической эстафеты в районе Елизавет) по улице Бисертской, от улицы Молотобойцев до моста через реку Патрушиху;

— 9 мая 2017 года с 11:00 до 14:00 (на время проведения 70-й районной легкоатлетической эстафеты, посвященной Дню Победы) по улице Ильича, от площади 1-й Пятилетки до улицы Победы; по улице Победы, от улицы Ильича до улицы 40-летия Октября; по улице 40-летия Октября, от улицы Победы до проспекта Орджоникидзе; по проспекту Орджоникидзе, от улицы 40-летия Октября до площади 1-й Пятилетки;

— 9 мая 2017 года с 19:00 до окончания праздничных мероприятий по улице 8 Марта, от улицы Куйбышева до улицы Малышева; по улице Карла Либкнехта, от улицы Шевченко до улицы Малышева; по улице Малышева, от улицы Розы Люксембург до улицы Московской; по улице Радищева, от улицы Московской до улицы 8 Марта, с пропуском общественного транспорта исходя из оперативной обстановки, а также для накопления подвижного состава общественного транспорта к 21:30 на улице 8 Марта, от улицы Малышева до улицы Куйбышева; на улице Радищева, от улицы Сакко и Ванцетти до улицы 8 Марта; на проспекте Ленина, у Театра оперы и балета; на улице Мамина-Сибиряка, от улицы Малышева до проспекта Ленина; на проспекте Ленина, от улицы Вайнера до улицы Московской; на улице Карла Либкнехта, от улицы Шевченко до улицы Малышева; на улице Малышева, в районе перекрестка улиц Малышева и 8 Марта; на улице Белинского, в районе перекрестка улиц Белинского и Малышева;

— 13 мая 2017 года с 10:00 до 12:00 (на время проведения 37-й легкоатлетической эстафеты личного состава Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Екатеринбургу) по улице Бориса Ельцина, от улицы Челюскинцев до улицы 8 Марта; по улице 8 Марта, от улицы Бориса Ельцина до проспекта Ленина;

Также постановлением предусматривается оперативное закрытие движения всех видов транспорта:

— 2, 5 и 9 мая 2017 года (на время прохождения колонны Екатеринбургского гарнизона к месту проведения тренировок и парада войск) по улице Эскадронной, от улицы Окраинной до улицы Новосибирской второй; по улице Новосибирской второй, от улицы Санаторной до улицы Палисадной; по улице Зенитчиков, от улицы Палисадной до улицы Братской; по улице Патриса Лумумбы, от улицы Братской до улицы Московской; по улице Московской, от улицы Патриса Лумумбы до улицы Большакова; по улице Посадской, от улицы Большакова до улицы Пальмиро Тольтти; по улице Пальмиро Тольятти, от улицы Белореченской до улицы Московской; по улице Московской, от улицы Пальмиро Тольятти до проспекта Ленина; по улице Московской, от проспекта Ленина до улицы Малышева; по улице Малышева, от улицы Московской до улицы Репина; по улице Попова, от улицы Московской до улицы Репина;

— 3 мая 2017 года с 11:30 до 12:00 (на время прохождения колонны к памятнику воинам Уральского добровольческого танкового корпуса) по нечетной стороне улицы Свердлова, от улицы Мельковской до улицы Челюскинцев.

Стоит отметить, что традиционно 9 мая на всех видах городского пассажирского транспорта общего пользования предоставляется право бесплатного проезда участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также одному из сопровождающих их лиц при предъявлении удостоверения государственного образца.

Сразу после салюта и фейерверка все горожане могут организованно добраться до мест своего проживания. Общественный транспорт будет ожидать пассажиров с 21:30 в следующих точках:

— автобусы — на улице 8 Марта, от улицы Малышева до улицы Куйбышева; на улице Радищева, от улицы Сакко и Ванцетти до улицы 8 Марта; на улице Бориса Ельцина, у Театра драмы; на проспекте Ленина, у Театра оперы и балета; на улице Мамина-Сибиряка, от улицы Малышева до проспекта Ленина; на проспекте Ленина, от улицы Вайнера до улицы Московской;

— троллейбусы — на улице Карла Либкнехта, от улицы Шевченко до улицы Малышева; на улице Малышева, в районе перекрестка улиц Малышева и 8 Марта; на улице Белинского, в районе перекрестка улиц Белинского и Малышева;

— трамваи — на проспекте Ленина, от улицы Московской до улицы Вайнера; в районе перекрестков проспекта Ленина и улицы Луначарского, проспекта Ленина и улицы Московской.

Также отмечается, что в День Победы общественный транспорт будет работать до 01:00 10 мая.

После масштабного перекрытия движения 29 апреля, которое было вызвано проведением эстафеты «Весна победы», горожане обрушились с критикой в адрес организаторов.