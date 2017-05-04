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04 мая 2017
03 мая 2017
Главные новости Москвы
00:27  04 мая 2017 0

Посольство РФ в Польше требует объяснений по поводу задержания российских байкеров

Акция байкеров Ночные волки к 70летию победы в ВОВ. Екатеринбург, знамя, байкер, мотоцикл, флаг
Власти Польши чинят препятствия в проведении мотопробега в честь Дня ПобедыФото: Александр Мамаев © URA.RU

Посольство РФ в Польше требует объяснений от местных властей по поводу задержания российских байкеров-участников мотопробега «Дороги Победы».

«Посольство выражает … недоумение по поводу принятых польской стороной решений и ожидает, что она разъяснит мотивы своих действий по существу», — приводит «Федеральное агентство новостей» цитату из сообщения МИД России.

Семь российских байкеров 29 апреля были остановлены на польско-российской границе в районе Калининградской области. Мотоциклисты направлялись в польский город Бранево для участия в памятных мероприятиях на советском военном кладбище, которое является крупнейшим в Европе захоронением советских солдат. Никаких содержательных аргументов в обоснование таких действий в отношении российских мотоциклистов польская сторона не представила, отмечает телеканал 360.

3 мая в городе Мысловице был задержан байкер Николай Логинов. Его депортировали из страны и аннулировали ему визу на территорию Евросоюза. Польские силовики мотивировали задержание «недействительной визой» Логинова.

Действия польских властей уже прокомментировал руководитель мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов (Хирург). По его мнению, Польша сознательно чинит препятствия российским байкерам, которые участвуют в мотопробеге по Европе, посвященном Дню Победы, сообщает «Национальная служба новостей».

Мотопробег «Дороги Победы — на Берлин» — ежегодная акция мотоклуба «Ночные волки», посвященная Великой Отечественной войне. 9 мая пробег должен завершиться в Берлине. В прошлом году российские байкеры также столкнулись с препятствиями со стороны польских властей.

Наталья Володина
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