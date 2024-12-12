Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев передал главе КНР Си Цзиньпину личное послание от президента России Владимира Путина. Это произошло во время встречи, которая состоялась в Китае.
«Я хочу передать вам привет, наилучшие пожелания от президента Путина, а также личное послание от него», — передает слова Медведева РИА Новости. Он также выразил радость от новой встречи с лидером Китая и отметил важность взаимодействия между правящими партиями двух стран.
Медведев заявил, что отношения России и Китая достигли наивысшего уровня в истории. Он подчеркнул важность партийных контактов в укреплении межгосударственных связей. 10 декабря он прибыл в Пекин с двухдневным визитом, отметив, что англосаксы попытаются расшатать отношения между Москвой и Пекином, но не добьются успеха, передает RT.
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