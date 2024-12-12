Медведев привез Си Цзиньпину личное послание от Путина

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Медведев выразил радость от новой встречи с Си Цзиньпином
Медведев выразил радость от новой встречи с Си Цзиньпином Фото:

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев передал главе КНР Си Цзиньпину личное послание от президента России Владимира Путина. Это произошло во время встречи, которая состоялась в Китае.

«Я хочу передать вам привет, наилучшие пожелания от президента Путина, а также личное послание от него», — передает слова Медведева РИА Новости. Он также выразил радость от новой встречи с лидером Китая и отметил важность взаимодействия между правящими партиями двух стран.

Медведев заявил, что отношения России и Китая достигли наивысшего уровня в истории. Он подчеркнул важность партийных контактов в укреплении межгосударственных связей. 10 декабря он прибыл в Пекин с двухдневным визитом, отметив, что англосаксы попытаются расшатать отношения между Москвой и Пекином, но не добьются успеха, передает RT.

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев передал главе КНР Си Цзиньпину личное послание от президента России Владимира Путина. Это произошло во время встречи, которая состоялась в Китае. «Я хочу передать вам привет, наилучшие пожелания от президента Путина, а также личное послание от него», — передает слова Медведева РИА Новости. Он также выразил радость от новой встречи с лидером Китая и отметил важность взаимодействия между правящими партиями двух стран. Медведев заявил, что отношения России и Китая достигли наивысшего уровня в истории. Он подчеркнул важность партийных контактов в укреплении межгосударственных связей. 10 декабря он прибыл в Пекин с двухдневным визитом, отметив, что англосаксы попытаются расшатать отношения между Москвой и Пекином, но не добьются успеха, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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