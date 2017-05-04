08:40 04 мая 2017 0

Барак Обама отказался жениться на белой девушке ради политической карьеры Фото: The White House

Экс президент США барак Обама отказался жениться на белой девушке, испугавшись за свою политическую карьеру. Невестой Обамы некогда была наполовину японка, наполовину нидерландка Шейла Мийоши Джагер, их помолвка расстроилась перед самой свадьбой.

В 1986 году Барак Обама сделал предложение Джагер, однако против брака выступил отец девушки, посчитав, что молодой афроамериканец не сможет нормально обеспечивать семью. Свадьбу было решено отложить, пишет телеканал «Звезда» со ссылкой на на биографию бывшего американского лидера «Восходящая звезда», которую написал Дэвид Гэрроу.

Однако позже сам хозяин Белого дома усомнился в перспективности брака с белой девушкой. Сомнения в будущего президента поселил сенатор от штата Иллинойс Ричард Ньюхаус, которого не раз критиковали из-за того, что его супруга была белокожей, а сам он — афроамериканцем.

В итоге пара рассталась из-за разногласий на расовой почве.

Позже Обама встретил свою будущую супругу Мишель. Недавно стало известно, что Барак Обама и его супруга пишут мемуары, напоминает «Национальная служба новостей». Это будут две отдельные книги, но пара хочет продать их комплектом. Литературной деятельностью бывший президент США с женой занялись на острове в Тихом океане.