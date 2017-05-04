19:20 04 мая 2017 1

Ройзман официально объявил об участии в губернаторских выборах Фото: Александр Мамаев © URA.RU

У кандидата в свердловские губернаторы Евгения Ройзмана появился фанат в Первоуральске. Местный житель Виктор Ионкин записал странное видеообращение к мэру Екатеринбурга, в котором рассказал, что готов стать для него опорой и поддержкой в предстоящей кампании. Правда, тут же он поставил политику условие — если Ройзман выдвинется от партии «Яблоко», то Ионкин станет его конкурентом на выборах.

Свое видеообращение Виктор Ионкин записал в квартире. Для большего эффекта он надел красную футболку с надписью: «Ройзман наш губернатор!». На трехминутном видео Ионкин заявил, что в ближайшее время откроет штаб поддержки Ройзмана в Первоуральске и уже договорился о помощи с местными депутатами.

«Ройзман — наш кандидат в губернаторы, я верю, он победит. Я с ним встречаюсь, поеду в Екатеринбург и далее организую встречу с избирателями здесь, на месте. Я верю, Ройзман победит на выборах, ибо настоящий первоуралец за Ройзмана. Я соберу подписи, я договорился о помощи со стороны большинства вменяемых депутатов», — гордо заявил Ионкин.

Правда, он настоятельно попросил Евгения Ройзмана не выдвигаться от партии «Яблоко», назвав ее «прогнившей» и «продажной». Автор видео уверен, что «яблочники» при любом удобном случае предадут политика.

«А в том случае, если вы все-таки пойдете на выборы от „гнилого фрукта“, я буду вынужден сам выдвинуть свою кандидатуру на пост губернатора. Но нам победить будет проще, если основным кандидатом будете вы», — подчеркнул Ионкин.

За шесть дней видео набрало всего около 80 просмотров, но его заметили пользователи Facebook и сейчас активно тиражируют запись. Например, на своей странице видео разместил глава «Фонда без наркотиков» Андрей Кабанов. В комментариях к посту пишут: «Фейк голимый. У этого перца в Первоуральске слава воинствующего антилиберала».

В апреле мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман публично объявил о намерении побороться за пост губернатора. На своей странице в социальной сети «Фейсбук» он разместил следующее сообщение: «Иду в губернаторы Свердловской области. Я здесь не проигрывал ни одних выборов». Всего за 13 минут пост набрал почти тысячу «лайков».