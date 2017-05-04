{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,57
Динамика за 2 недели
Евро 62,73
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
04 мая 2017
03 мая 2017
Главные новости Свердловской области
19:20  04 мая 2017 1

У кандидата Ройзмана появился фанат в Первоуральске. Правда, он уже угрожает политику. ВИДЕО

Пробежка Евгения Ройзмана по набережной Исети. Екатеринбург, ройзман евгений, пробежка
Ройзман официально объявил об участии в губернаторских выборахФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы губернатора Свердловской области
все новости сюжета

У кандидата в свердловские губернаторы Евгения Ройзмана появился фанат в Первоуральске. Местный житель Виктор Ионкин записал странное видеообращение к мэру Екатеринбурга, в котором рассказал, что готов стать для него опорой и поддержкой в предстоящей кампании. Правда, тут же он поставил политику условие — если Ройзман выдвинется от партии «Яблоко», то Ионкин станет его конкурентом на выборах.

Свое видеообращение Виктор Ионкин записал в квартире. Для большего эффекта он надел красную футболку с надписью: «Ройзман наш губернатор!». На трехминутном видео Ионкин заявил, что в ближайшее время откроет штаб поддержки Ройзмана в Первоуральске и уже договорился о помощи с местными депутатами.

«Ройзман — наш кандидат в губернаторы, я верю, он победит. Я с ним встречаюсь, поеду в Екатеринбург и далее организую встречу с избирателями здесь, на месте. Я верю, Ройзман победит на выборах, ибо настоящий первоуралец за Ройзмана. Я соберу подписи, я договорился о помощи со стороны большинства вменяемых депутатов», — гордо заявил Ионкин.

Правда, он настоятельно попросил Евгения Ройзмана не выдвигаться от партии «Яблоко», назвав ее «прогнившей» и «продажной». Автор видео уверен, что «яблочники» при любом удобном случае предадут политика.

«А в том случае, если вы все-таки пойдете на выборы от „гнилого фрукта“, я буду вынужден сам выдвинуть свою кандидатуру на пост губернатора. Но нам победить будет проще, если основным кандидатом будете вы», — подчеркнул Ионкин.

За шесть дней видео набрало всего около 80 просмотров, но его заметили пользователи Facebook и сейчас активно тиражируют запись. Например, на своей странице видео разместил глава «Фонда без наркотиков» Андрей Кабанов. В комментариях к посту пишут: «Фейк голимый. У этого перца в Первоуральске слава воинствующего антилиберала».

В апреле мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман публично объявил о намерении побороться за пост губернатора. На своей странице в социальной сети «Фейсбук» он разместил следующее сообщение: «Иду в губернаторы Свердловской области. Я здесь не проигрывал ни одних выборов». Всего за 13 минут пост набрал почти тысячу «лайков».

Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров