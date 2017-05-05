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05 мая 2017
04 мая 2017
Главные новости Свердловской области
10:50  05 мая 2017 0

Сорвался с 10-метровой высоты: на Урале насмерть разбился рабочий

Первый форум прокуратуры часть 1 Курган, прокуратура, погоны, генерал-лейтенант
Прокуратура проводит расследованиеФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В городе Каменске-Уральском Свердловской области разбился рабочий. Мужчина прокладывал кабель и сорвался с высоты.

Как сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры, трагедия произошла накануне вечером, 4 мая. Работник предприятия ООО «УралЭлектроМонтаж» во время укладки кабеля не удержался и упал с 10-метровой высоты. С различными травмами он был доставлен в городскую больницу. От повреждений мужчина скончался.

Прокуратура начала проверку соблюдения техники безопасности на предприятии. В частности, запрошены документы и должностные инструкции сотрудников предприятия, в том числе из числа руководства.

Данил Бардин
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