{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,57
Динамика за 2 недели
Евро 62,73
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
05 мая 2017
13:37  05 мая 2017 1

Роскомнадзор собирается отозвать лицензию у сайта The New Times

Сайт The New Times могут лишить лицензииСкрин главной страницы сайта

Роскомнадзор может обратиться в суд с иском о приостановлении действия лицензии сайта журнала The New Times. При этом, как отметил представитель ведомства Вадим Ампелонский, у издания есть три месяца на оспаривание предупреждения регулятора.

Роскомнадзор вынес предупреждение The New Times за материал «Из Калуги с джихадом», содержащий признаки оправдания терроризма, пишет RNS.

У The New Times есть две лицензии: одна на сайт newtimes.ru, другая предназначена для печатной версии журнала. Для newtimes.ru это уже второе предупреждение Роскомнадзора за год, что, согласно закону «О СМИ», является основанием для отзыва лицензии.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров