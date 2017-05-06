14:56 06 мая 2017 0

Вероятнее всего, неизвестные заложили взрывчатку Фото: depositphotos.com © URA.RU

В Одессе прогремел взрыв во дворе дома на улице Канатная, где находятся штаб «Самообороны Одессы» и ряд волонтерских организаций.

Как сообщает RT со ссылкой на новости «Думская», по предварительным данным взорвалась граната РГД-5. На месте работает следственно-оперативная группа. Данных о погибших и пострадавших пока не имеется.