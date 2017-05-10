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Главные новости Свердловской области
11:33  10 мая 2017 0

На Урале крупный банк обманом лишил пенсионерку 400 тысяч рублей

Банки. Нижневартовск., вуз банк, вуз-банк
В такой же истории оказалось еще несколько клиентов банкаФото: Александр Елизаров © URA.RU

Пенсионерка из Свердловской области потеряла 400 тысяч рублей из-за уловки сотрудников «ВУЗ-банка». Вместо продления вклада пожилая женщина невольно передала свои деньги сторонней организации.

Как рассказали «URA.RU» в пресс-службе свердловского Роспотребнадзора, банк в своих отделениях на основании агентского договора с факторинговой компанией «Лайф» заключал с клиентами договора займа. Работники банка рассказали клиентке, что документ, который им предлагали подписать — это обычный договор вклада. В действительности же, из-за процедуры передоверия (ОАО «ВУЗ-Банк» действует от имени ООО ФК «Лайф», а сотрудник банка — от имени ОАО «ВУЗ-Банк») женщина фактически предоставила кредит неизвестной ей организации. Сотрудники банка скрыли действительную природу договора и его детали.

Таким образом, пенсионерка лишились тех гарантий, которые законодательство РФ предоставляет вкладчикам, в том числе, гарантии обязательного страхования вкладов, предусмотренные Федеральным законом от 23.12.2003 N 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

Пенсионерка обратилась в суд. Требования женщины были удовлетворены частично. Пострадавшая вернула свои 400 тысяч рублей, плюс еще 200 тысяч за моральный ущерб. Судом было установлено, что ОАО «ВУЗ-Банк» с банковского счета пенсионерки без ее распоряжения перечислил денежные средства на счет ООО «Факторинговая компания «Лайф».

Получить комментарии в «ВУЗ-банке» оперативно не удалось. По имеющимся телефонам пресс-службы никто не отвечает.

Данил Бардин
© Служба новостей «URA.Ru»
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