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11 мая 2017
23:49  11 мая 2017 0

Пресс-служба Надежды Савченко объяснила пост в соцсетях, где депутат назвала бойцов ВСУ быдлом и отребьем

Клипарт. Собаки. ДТП и др. Екатеринбург, ВКонтакте, социальные сети, соцсети, дуров павел
Страничка Надежды Савченко "ВКонтакте" оказалась фейкомФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Война на Украине
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Нардеп Украины Надежда Савченко не оскорбляла украинских силовиков, воевавших в Донбассе. Как сообщили в пресс-службе депутата, страница «ВКонтакте», где были описаны нелестные отзывы о бойцах ВСУ, на самом деле Савченко не принадлежит.

«У Надежды нет страницы в соцсети „ВКонтакте“. Страничка, о которой идет речь, фейковая, и, соответственно, информация фейковая», — приводит заявление пресс-службы Надежды Савченко телеканал 360.

Ранее в соцсети «ВКонтакте» на странице, которая ведется от имени Савченко, появились нелестные высказывания об участниках военной операции Киева в Донбассе. Якобы Савченко заявила, что украинские силовики убивают своих же за деньги. В соцсети от имени нардепа этих бойцов назвали «быдлом и отребьем», пишет информагентство Nation News. В соцсети также отмечается, что Россия никогда не воевала с Украиной.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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