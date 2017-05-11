23:49 11 мая 2017 0

Страничка Надежды Савченко "ВКонтакте" оказалась фейком Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Нардеп Украины Надежда Савченко не оскорбляла украинских силовиков, воевавших в Донбассе. Как сообщили в пресс-службе депутата, страница «ВКонтакте», где были описаны нелестные отзывы о бойцах ВСУ, на самом деле Савченко не принадлежит.

«У Надежды нет страницы в соцсети „ВКонтакте“. Страничка, о которой идет речь, фейковая, и, соответственно, информация фейковая», — приводит заявление пресс-службы Надежды Савченко телеканал 360.

Ранее в соцсети «ВКонтакте» на странице, которая ведется от имени Савченко, появились нелестные высказывания об участниках военной операции Киева в Донбассе. Якобы Савченко заявила, что украинские силовики убивают своих же за деньги. В соцсети от имени нардепа этих бойцов назвали «быдлом и отребьем», пишет информагентство Nation News. В соцсети также отмечается, что Россия никогда не воевала с Украиной.