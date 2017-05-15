13:00 15 мая 2017 2

Тыщенко пояснил, что такой набор вообще покупался не для медсестер Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Екатеринбургских медсестер поздравили с профессиональным праздником очень скромным подарком. 12 мая от имени экс-депутата екатеринбургской гордумы Ильи Тыщенко медработницам городской больницы пришел пакет с одной пачкой чая, коробкой рафинада, банкой сгущенки и банкой тушенки. Набор был выдан один на весь коллектив.

«Вот такой один подарок на всех сделали коллективу медсестер на 12 мая. Как бы не подраться. P. S. Коллектив из 11 человек», — рассказала медсестра о подарке на одном из популярных интернет-ресурсов и приложила фотографию.

Пост за 14 часов набрал более 150 комментариев. Под фотографией читатели шутят и дают советы «счастливым» обладателям подарка. «Я уверен, что если пересчитать поштучно пакетики с чаем и сахар-рафинад, плюс, все эти банки, то я более чем уверен, что хватит всем поровну», — написал один из пользователей. «Так пакетиков чая 25! Два раза чай сможете попить. По 2-3 ложки молока и сахара. А тушенку зря положили, не в тему», — добавил другой.

Пользователи предложили медсестрам честно разделить набор Фото: Pikabu.ru

Илья Тыщенко в беседе с журналистом «URA.RU» объяснил странный подарок чьей-то ошибкой. Он пояснил, изначально такие наборы закупались на 9 мая.

«Я являюсь членом общественного совета 24-й ЦГБ уже несколько лет. Мы по разным вопросам сотрудничаем, оказываем помощь подарками к разным дням. Руководство больницы говорит о том, что необходимо, сколько наборов, что в них должно быть. На День Победы закупали подарки для ветеранов и бывших сотрудников, которых хотела поздравить администрация. Мое дело было только оплатить и доставить в больницу. Это были индивидуальные наборы, такие пакеты должны были каждому вручить. Как один такой достался коллективу из 11 медсестер, можно только догадываться. Возможно, лишний остался», — сказал агентству Тыщенко.

В самой 24-й больнице нашему агентству не смогли оперативно прокомментировать ситуацию. В организационном-методическом отделе журналисту заявили, что Тыщенко действительно покупал наборы к 9 мая, но о скандале с медсестрами ничего не слышали.

Ранее в Екатеринбурге следователи начали проверку после того, как ветерану в честь Дня Победы подарили майонез с сомнительным сроком годности.