03:31 16 мая 2017 0

Президент США поделился с главой МИД России данными о террористах Фото: depositphotos.com © URA.RU

Представители администрации США фактически обвинили президента страны Дональда Трампа в том, что он поделился секретной информацией с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во время переговоров.

Как сообщает The Washington Post, источники в Белом доме заявили, что раскрытие тайны «поставило под угрозу важнейший источник информации» о террористической организации «Исламское государство» (террористическая группировка, запрещенная в России).

Информация, которой якобы поделился с Лавровым Трамп, была получена от партнера США; все детали получения этих сведений строго засекречены и от союзников, и даже внутри правительства США, утверждают чиновники. Поставщик данных не разрешал делиться этой информацией с Россией. И Трамп, обнародовав сведения, «подверг риску сотрудничество с партнером, который имеет прямой доступ к внутренним делам ИГ», передает «Газета.ру».