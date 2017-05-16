{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,53
Динамика за 2 недели
Евро 61,84
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
16 мая 2017
15 мая 2017
03:31  16 мая 2017 0

Трампа обвинили в раскрытии секретной информации на встрече с Лавровым

Георгиевская лента, Порошенко Марина, Порошенко Петр, Джонсон Борис, Трамп Дональд, трамп дональд
Президент США поделился с главой МИД России данными о террористахФото: depositphotos.com © URA.RU

Представители администрации США фактически обвинили президента страны Дональда Трампа в том, что он поделился секретной информацией с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во время переговоров.

Как сообщает The Washington Post, источники в Белом доме заявили, что раскрытие тайны «поставило под угрозу важнейший источник информации» о террористической организации «Исламское государство» (террористическая группировка, запрещенная в России).

Информация, которой якобы поделился с Лавровым Трамп, была получена от партнера США; все детали получения этих сведений строго засекречены и от союзников, и даже внутри правительства США, утверждают чиновники. Поставщик данных не разрешал делиться этой информацией с Россией. И Трамп, обнародовав сведения, «подверг риску сотрудничество с партнером, который имеет прямой доступ к внутренним делам ИГ», передает «Газета.ру».

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров